Conductora liquidó a Luciano Castro: "El infiel serial no cambia"

"A mí no me importa lo que piense Griselda. Las declaraciones de ella son de mucho ego o un nivel de cinismo altísimo que se lo admiro", agregó, picante. "A mí no me importa lo que piense Griselda. Las declaraciones de ella son de mucho ego o un nivel de cinismo altísimo que se lo admiro", agregó, picante.

image.png

No obstante, la estocada final llegó cuando la conductora de "Pasó en América" soltó la frase que promete mantener el termómetro del espectáculo en ebullición durante las próximas semanas: "Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí".

Resulta innecesario mencionar que este escándalo promete nuevos capítulos en una historia donde los protagonistas parecen decididos a seguir alimentando la polémica. Mientras tanto, el público aguarda expectante las próximas declaraciones de los involucrados en este triángulo mediático que mantiene atrapado al mundo del espectáculo.

