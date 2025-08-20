Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Libertadores, quedó cancelado por una escalada de violencia en las tribunas del estadio. El encuentro se detuvo cuando iban apenas un par de minutos del segundo tiempo, porque la facción de la U. arrojaba proyectiles contra la hinchada del Rojo.

El término es, efectivamente, cancelado y no suspendido. La CONMEBOL decidió cancelar el cotejo y no dar posibilidad a que se juegue el tiempo restante en el futuro. Aun no se sabe cuál será la resolución final con respecto al ganador de este partido.

La escalada de violencia había iniciado sobre el final del primer tiempo , y a medida que corrían los minutos todo se fue volviendo paulatinamente un caos.

La hinchada de la U. estaba ubicada en la popular sur alta , y desde allí empezaron a lanzar objetos contundentes contra la hinchada de Independiente, que se encontraba en la tribuna exactamente debajo. Mampostería, piedras, palos, butacas, botellas . Los fanáticos del Rojo comenzaron a recibir proyectiles de todo tipo.

image Noche negra en Avellaneda y un final tan inesperado como dramático Foto NA

Lo que para el final del primer tiempo eran solo algunos desmanes, ya para cuando se quiso empezar el segundo tiempo la situación era preocupante. La segunda etapa tardó en comenzar, y una vez que decidieron hacerlo no pudieron jugar más de dos minutos porque lo que sucedía en las tribunas era insostenible.

2025_08_250820753-scaled Independiente y Universidad de Chile igualaban 1 a 1 cuando se suspendió el encuentro FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA

Hinchas chilenos no dejaban de agredir a la zona de la tribuna local, ante una impasividad realmente llamativa del operativo policial, que contó con unos 600 efectivos de seguridad. En ningún momento, ni en ese instante ni cuando se tornó una batalla campal, el cuerpo de policías ingresó a la tribuna para tratar de dispersar a los inadaptados.

Un deplorable accionar del operativo de seguridad, que en espectáculos deportivos está a cargo del equipo local en conjunto con el gobierno local. En este caso, Independiente y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Expusieron no solo una falta de previsión para evitarlo, sino una pasmosa incapacidad de reacción ante el caos reinante.

Porque lo que ocurría en las tribunas a esa altura era eso, un caos. La organización del evento apenas atinó a pedir con la voz del estadio que los inadaptados de Chile desalojaran la tribuna. Una, dos, tres veces. Incluso amenazó con sancionar al club. Lógicamente, y para sorpresa de nadie, a ninguno de los hinchas se le movió un pelo.

Desde el campo, los futbolistas y cuerpos técnicos de ambos equipos hacían lo que podían y trataban de pedir calma. Mientras tanto, los hinchas de Independiente corrían para ponerse a resguardo. Niños, familias, todos estaban a merced de la violencia. Hubo varios heridos y para el cierre de esta nota no hubo que lamentar ningún fallecimiento.

image Un fanático chileno rompe una butaca Foto NA

Butacas prendidas fuego, bombas de estruendo de una tribuna a la otra, elementos contundentes. Todo volaba con una crueldad que impedía continuar con otra cosa que no fuera contener la situación. Las autoridades no suspendían el partido porque esperaban que se solucionara, pero todo empeoraría. Siempre con la pasividad increíble de las fuerzas de seguridad, que jamás intervinieron aunque fuese para detener la escalada.

Luego de 45 minutos, futbolistas y cuerpo técnico se metieron en los vestuarios. Al rato, la organización del evento suspendió el cotejo. El fútbol paró. La brutalidad no.

Todo se agravó. El grupo chileno, luego de los desmanes, comenzó a dispersarse y desalojar la tribuna. Se había ido un 80% del total cuando un grupo de hinchas de Independiente (probablemente pertenecientes a la barrabrava), subieron a la tribuna a suplir la falta de orden por parte de las autoridades: hicieron justicia por mano propia.

Se trenzaron en una batalla campal contra los fanáticos de la U que habían quedado, enfrentándose a puño limpio y con palos. Fue llamativa la libertad con la que ingresaron a la tribuna y cómo ningún cordón policial se lo impidió. Otro accionar lamentable de las fuerzas de seguridad.

Las imágenes, que rápidamente circularon por las redes sociales, mostraban chilenos ensangrentados, desnudos y corriendo por su vida. Hasta pudo verse cómo uno saltó desde la tribuna al vacío (se desconoce su estado de salud) para evitar la paliza de los (también inadaptados) de Independiente. Los heridos estaban claros. Al cierre de esta nota, no se informaron fallecimientos.

Otra página oscura se escribió en el fútbol sudamericano. La CONMEBOL deberá ser ejemplar en las sanciones que se apliquen pero no solo: es necesario una revisión profunda (autocrítica mediante) de las garantías de seguridad que corren en los partidos de las competencias internacionales. Más allá de los brutales acontecimientos, lo que ocurrió esta noche no es un caso aislado. Los hechos de violencia, que no suceden solo entre fanáticos agresivos sino que ocurren también con feroces operativos de autoridades policiales, exigen cartas en el asunto de manera urgente.

Está claro que las responsabilidades más directas (dejando de lado a los inadaptados que actuaron con crueldad) le caben a Independiente y a las fuerzas de seguridad, que estaban a cargo de la organización del espectáculo deportivo. Sin embargo, es imprescindible que CONMEBOL se ajuste el nudo de la corbata e imponga un marco de normativas estrictas y serias que garanticen que eventos como estos no vuelvan a ocurrir.

De lo contrario, campañas como "Basta de racismo" son frases vacías para la tribuna del marketing: puro show.

Resumen del minuto a minuto

Live Blog Post El partido entre Independiente y Universidad de Chile está oficialmente suspendido

Live Blog Post Las fuerzas de seguridad, hasta ahora, brillan por su ausencia

Live Blog Post La facción de Independiente ingresó a la zona de la facción de la U. y comenzó una batalla campal Sin operativo policial interviniendo, parte de la hinchada más violenta del Rojo fue a encontrarse con la facción de la hinchada chilena.

VIDEO: fanáticos de la U. de Chile prendieron fuego butacas de la tribuna

VIDEO: la hincha chilena arrojó una bomba de estruendo al sector de la hinchada argentina

Live Blog Post La voz del estadio asegura que si los fanáticos de Universidad de Chile no se retiran de la tribuna, el club será sancionado La escaramuza no frena y, por ahora, los 600 efectivos que componen el cuerpo de seguridad no han irrumpido en la tribuna para dispersar.

Live Blog Post Los hinchas de Independiente huyen de la popular para resguardarse en la platea La facción chilena no se detiene. Los fanáticos del Rojo, incluidos niños, salen corriendo para protegerse. Algunos hinchas argentinos comienzan a responder con proyectiles.

Live Blog Post Menos de 2 minutos jugados y el partido se detiene porque el caos en la tribuna no se detiene Hay hinchas lastimados, algunos con sangre, por culpa de los proyectiles arrojados desde la facción chilena.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post La voz del estadio le pidió a los hinchas de la U. de Chile que desalojen la tribuna No queda claro si es para reubicarlos en otro sector, pero la voz del estadio lo solicitó y por ahora el encuentro no comienza. Los jugadores de ambos equipos están en el campo de juego.

Live Blog Post El partido corre riesgo de suspenderse por disturbios en la tribuna visitante La hinchada de la U. de Chile está por encima de la hinchada de Independiente, y desde arriba le lanzan proyectiles y objetos contundentes.

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Aunque con más juego largo que asociaciones cortas, el Rojo está cerca del segundo

¡Gol de Independiente! VIDEO: Ávalos pivoteó muy bien y Montiel definió rasante para poner el 1 a 1

Live Blog Post El Rojo no se cayó anímicamente tras el gol de la U y sigue con la misma intensidad Lea en Golazo24: Moretti mandó el mail más temido: vuelve a San Lorenzo y se esperan portazos

¡Gol de la U! VIDEO: Assadi le pone en moño a una buena jugada y abre el marcador

Live Blog Post Alta intensidad de ambos equipos en el comienzo del encuentro

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Por qué vuelve Gabriel Ávalos a la titularidad Es una baja sensible para el Rojo la expulsión de Matías Abaldo en el encuentro de ida ante Universidad de Chile. El delantero había sido una grata sorpresa para el entrenador, que rindió desde el momento en que empezó a sumar minutos. Por la roja, el paraguayo Ávalos vuelve a la titularidad.

Live Blog Post El mal momento del Rojo: este es el único partido que ganó en el semestre Tras su buena primera mitad del año, el equipo de Julio Vaccari no ha logrado reencausar el rumbo tras el parate invernal. Reanudó a fines de junio, cuando le ganó a Gimnasia de Mendoza por los 16avos de final de Copa Argentina. Luego de aquel triunfo, Independiente no volvió a ganar: son 5 derrotas y 2 empates.