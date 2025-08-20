Kevin Lomónaco es uno de los mayores proyectos de Independiente de Avellaneda y en las últimas horas, comenzó a crecer el rumor de una posible salida del defensor. Algunos le adjudican cierta responsabilidad al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.
¿POR QUÉ?
Todo indica que Independiente podría ser perjudicado por Lionel Scaloni
Crecen los rumores de una posible salida de Kevin Lomónaco de Independiente. ¿Hay responsabilidad de Lionel Scaloni?
Mientras tanto, el Rojo piensa en la vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile, en donde seguramente se definan un montón de cosas respecto al futuro de los dirigidos por Julio Vaccari.
Kevin Lomónaco y Lionel Scaloni
Kevin Lomónaco ya fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, lo que demuestra que el entrenador del combinado Albiceleste lo tiene en cuenta para su proyecto.
A esto, hay que sumarle que en las últimas horas, comenzó a tomar fuerza un rumor que es que Wolfsburgo de Alemania, tiene un interés concreto por el defensor.
Si bien aún no se envió una oferta formal, Nicolás Brusco de ESPN, confirmó: "desde el lado del jugador están convencidos que va a aparecer".
En cuanto a la Scaloneta, es interesante lo que planteó Lucas González Diez de AZZ. "Es una obviedad decir que Scaloni prefiere a los jugadores que juegan en el fútbol europeo por sobre los del fútbol argentino. La recomendación de parte del Cuerpo Técnico de la Selección cuando Lomónaco estuvo convocado, fue seguir su carrera en una de las grandes ligas de Europa".
A menos de un año del Mundial de Norteamérica 2026, si llega una oferta que sea satisfactoria para el ex Tigre, podría dejar el club de Avellaneda aunque puede estar atado a lo que se viene para el Rojo.
Independiente se juega todo por Copa Sudamericana
Este miércoles 20 de agosto será un día fundamental para Independiente de Avellaneda.
Los de Julio Vaccari comenzaron de muy mala manera el segundo semestre del 2025, a diferencia de lo bueno realizado en la primera parte del año.
Quedaron eliminados de la Copa Argentina ante Belgrano, tienen el peor puntaje del semestre en el Torneo Clausura y perdieron la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.
Este miércoles 20, el Rojo tendrá la oportunidad de dar vuelta la serie ante los chilenos y así enderezar un poco un rumbo que arrancó totalmente torcido.
El partido comenzará a las 21:30 horas de Argentina y se podrá ver por DSports. El juez del encuentro será el uruguayo Gustavo Tejera.
Posibles formaciones
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
