Diego Aguirre estalló por el penal a Maravilla y Gustavo Costas dejó de llorar

image La desazón de Diego Aguirre.

Lógico: para Gustavo Costas sí fue penal...

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, se acostumbró a llorar por arbitrajes en el último tiempo. Ante Boca -por la fecha 4 del Clausura- y vs. Tigre -jornada 5- son algunos ejemplos recientes para graficar ello.

No obstante, el estratega de La Academia fue muy escueto en su respuesta acerca de si fue o no penal sobre Maravilla Martínez sobre el final del encuentro, que le permitió a su equipo igualar la serie cuando todos los caminos parecían cerrados.

Para mí fue penal, le pega un codazo en la nuca. No quiero hablar de los árbitros, una vez que nos toca a nosotros... Para mí fue penal, le pega un codazo en la nuca. No quiero hablar de los árbitros, una vez que nos toca a nosotros...

Finalmente, el DT bajó un mensaje de ilusión y orgullo por sus jugadores: "No somos el Real Madrid o el Barcelona que tienen plata para comprar a todos los jugadores. Nosotros a la guerra vamos siempre y con estos pibes, olvidate. La plata no es todo".

image Gustavo Costas, el líder de un Racing que se ilusiona con la Copa Libertadores.

