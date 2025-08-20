Con polémica y bajo una cortina de agua, Racing revirtió la serie ante Peñarol y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, instancia en la que enfrentará a Vélez Sarsfield. Post partido, el DT del Carbonero, Diego Aguirre, se mostró furioso por el penal que Adrián Martínez intercambió por gol.
RACING-PEÑAROL
Diego Aguirre estalló por el penal a Maravilla y Gustavo Costas dejó de llorar
El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, manifestó su descontento con la decisión de Wilmar Roldán por el penal señalado sobre Adrián Martínez.
"Desde mi punto de vista no fue, si vas a cobrar ese penal tenes que cobrar diez penales por partido. Me gustaría hacerle la pregunta a ustedes... ¿Qué piensan? No es penal, es un toque que hay muchos toques de eso", inició el uruguayo en conferencia de prensa.
Y fue por más, ya que se cruzó con periodista: "¿Alguien no coincide con eso? Pregunto a todos. Más allá de... vos sos muy hincha, le pregunto a los periodistas que pueden ser un poco más objetivos. ¿Vos sos periodista? ¿De acá de Argentina? ¿Sos partidario? Para mí, no fue y es determinante en el resultado, porque si vamos a cobrar eso... Pero bueno, la verdad que duele bastante".
"Con respecto al arbitraje ya dije lo que tenía que decir. El penal ese tuvo mucho peso en que hayamos quedado eliminados. Por algo que no fue me parece injusto", redondeó sobre el tema.
Y sentenció: "Sufrimos ese gol al final [de Matías Pardo] y son cosas que pueden pasar. Es un rival con muchas virtudes y es un candidato a ganar la Copa".
Lógico: para Gustavo Costas sí fue penal...
El director técnico de Racing, Gustavo Costas, se acostumbró a llorar por arbitrajes en el último tiempo. Ante Boca -por la fecha 4 del Clausura- y vs. Tigre -jornada 5- son algunos ejemplos recientes para graficar ello.
No obstante, el estratega de La Academia fue muy escueto en su respuesta acerca de si fue o no penal sobre Maravilla Martínez sobre el final del encuentro, que le permitió a su equipo igualar la serie cuando todos los caminos parecían cerrados.
Finalmente, el DT bajó un mensaje de ilusión y orgullo por sus jugadores: "No somos el Real Madrid o el Barcelona que tienen plata para comprar a todos los jugadores. Nosotros a la guerra vamos siempre y con estos pibes, olvidate. La plata no es todo".
