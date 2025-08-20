Parece que en Boca algunos compañeros ya no se bancan a Edinson Cavani

Luego, el número 1 de dicho canal de YouTube, continuó: "la salida de Rojo dejó una discusión. Muchos estaban más de acuerdo con Rojo que con Cavani. Hay un grupo de Boca que acusa a Cavani de contar algo que en general no se cuenta".

De igual manera, no hay que dejar pasar lo que pasa dentro de la cancha. El rendimiento del ex delantero del Manchester United deja mucho que desear y siendo el centrodelantero del equipo, no convierte ni de cerca la cantidad de goles que se esperarían de él.

El uruguayo, tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2026, con una cláusula que le permite finalizar el vínculo a fines de 2025 si así lo decide.

Boca Juniors volvió al triunfo después de doce partidos con un contundente 3-0 sobre Independiente Rivadavia en Mendoza.

Más allá del resultado, el equipo mostró pasajes de mejoría y dejó la sensación de que Miguel Ángel Russo regresó a Buenos Aires con algunas certezas importantes.

El mediocampo con Paredes y Battaglia como doble cinco se perfila como una sociedad a consolidar, mientras que en el fondo la dupla central Di Lollo – Pellegrino parece haber encontrado solidez y no debería tocarse, al menos por ahora.

La próxima jornada pondrá a prueba al entrenador, que deberá decidir entre ratificar lo bueno de Mendoza o volver a mover piezas en busca de variantes.

El próximo partido para el club de la Ribera, será ante Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15 en la Bombonera.

El Xeneize no solo buscará sostenerse en zona de clasificación a Copa Libertadores en tabla anual, sino también meterse en playoffs, de cara a los octavos de final del Clausura.

