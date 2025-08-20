Boca Juniors viene de vencer 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y buscará seguir en la senda del triunfo el próximo fin de semana cuando reciba a Banfield. De igual manera, no hay que perder de vista lo que dicen sobre Edinson Cavani.
MUY FUERTE
Parece que en Boca algunos compañeros ya no se bancan a Edinson Cavani
Algunos dicen que en el vestuario de Boca hay cierto desgaste con Edinson Cavani. Más aún, luego de la salida de Marcos Rojo.
El uruguayo viene sosteniendo la titularidad según la consideración de Miguel Ángel Russo pero no está rindiendo en un buen nivel. Algunos ya comienzan a hablar de una profundización de una interna en el vestuario Xeneize.
¿No se bancan a Edinson Cavani?
Hasta hace algunas semanas, el vestuario de Boca Juniors tenía dos grandes cabecillas, Edinson Cavani y Marcos Rojo.
Algunos rumores dan como uno de los posibles responsables al uruguayo por la salida del actual defensor de Racing. Cuentan que "buchoneó" al marcador luego de que este cuestione la gestión de Juan Román Riquelme, quien luego le bajó el pulgar.
Según aseguró Flavio Azzaro en Cuidemos el Fútbol (de AZZ): "hay un tema con Cavani. Es de algunos compañeros con ciertas actitudes de Cavani".
Luego, el número 1 de dicho canal de YouTube, continuó: "la salida de Rojo dejó una discusión. Muchos estaban más de acuerdo con Rojo que con Cavani. Hay un grupo de Boca que acusa a Cavani de contar algo que en general no se cuenta".
De igual manera, no hay que dejar pasar lo que pasa dentro de la cancha. El rendimiento del ex delantero del Manchester United deja mucho que desear y siendo el centrodelantero del equipo, no convierte ni de cerca la cantidad de goles que se esperarían de él.
El uruguayo, tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2026, con una cláusula que le permite finalizar el vínculo a fines de 2025 si así lo decide.
Más de Boca de Miguel Ángel Russo
Boca Juniors volvió al triunfo después de doce partidos con un contundente 3-0 sobre Independiente Rivadavia en Mendoza.
Más allá del resultado, el equipo mostró pasajes de mejoría y dejó la sensación de que Miguel Ángel Russo regresó a Buenos Aires con algunas certezas importantes.
El mediocampo con Paredes y Battaglia como doble cinco se perfila como una sociedad a consolidar, mientras que en el fondo la dupla central Di Lollo – Pellegrino parece haber encontrado solidez y no debería tocarse, al menos por ahora.
La próxima jornada pondrá a prueba al entrenador, que deberá decidir entre ratificar lo bueno de Mendoza o volver a mover piezas en busca de variantes.
El próximo partido para el club de la Ribera, será ante Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo 24 de agosto desde las 18:15 en la Bombonera.
El Xeneize no solo buscará sostenerse en zona de clasificación a Copa Libertadores en tabla anual, sino también meterse en playoffs, de cara a los octavos de final del Clausura.
