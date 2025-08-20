Llora Daniel Arcucci: filtraron de qué equipo es el periodista de ESPN

Haciendo referencia al partido entre Racing y Peñarol, Juan D´Aquila, aseguró que el periodista: "está nervioso por el partido", seguido del comentario del conductor de CEF Jerónimo Torres Santoro, "claro, es de Racing, si".

Embed - CEF EN VIVO LA PREVIA DE RACING VS PEÑAROL

Finalmente, la Academia jugó ayer martes 19 de agosto, venció 3 a 1 al Manya y en consecuencia, pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en donde se enfrentará a Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto.

Flavio Azzaro y ¿de qué equipo son los periodistas?

Hace ya algunos años que Flavio Azzaro está volcado a YouTube y allí, hace periodismo independiente.

Disgustado con su experiencia en la TV, el ex Show del Fútbol, comenzó a hablar de cosas que para él son tabú en los principales medios de comunicación.

En octubre de 2021, por ejemplo, el periodista hizo un video denominado: "¿de qué cuadro son los periodistas?" en donde asegura por qué club simpatiza cada comunicador.

Allí, al igual que hicieron en CEF, dio a conocer que Daniel Arcucci es simpatizante de Racing Club de Avellaneda.

Algunos otros periodistas mencionados en dicho video:

Federico Bulos: Boca Juniors

Alina Moine: Rosario Central

Toti Pasman: Boca Juniors

Ariel Rodríguez: Independiente

Chavo Fucks: Independiente

Gringo Cingolani: Boca

Juan Pablo Varsky: Boca

Gonzalo Bonadeo: Boca

Fernando Niembro: River

Gustavo López: Independiente

Pollo Vignolo: Boca

Embed - ¿DE QUÉ CUADRO SON LOS PERIODISTAS? // AZZARO SINCERO, CAIGA QUIÉN CAIGA

+ EN GOLAZO 24

Diego Aguirre estalló por el penal a Maravilla y Gustavo Costas dejó de llorar

Parece que en Boca algunos compañeros ya no se bancan a Edinson Cavani

Mariano Closs sin tapujos: Se la pudrió a Conmebol en pleno Racing vs Peñarol

Doble Amarilla en el foco: Marcelo Moretti, ¿Pablo Toviggino y Chiqui Tapia?

Walter Klix no se rinde contra Riquelme y pedirá el desarchivo de una denuncia

Todo indica que Independiente podría ser perjudicado por Lionel Scaloni