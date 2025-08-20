urgente24
Llora Daniel Arcucci: filtraron de qué equipo es el periodista de ESPN

En AZZ, el canal de Flavio Azzaro aseguraron de qué equipo es el periodista de ESPN, Daniel Arcucci.

20 de agosto de 2025 - 12:45
¿De qué equipo es Daniel Arcucci?

Todo parece indicar que, en el “nuevo periodismo deportivo”, los profesionales no tienen inconvenientes en revelar de qué equipo son hinchas. En la TV, eso por ahora no ocurre (salvo en contados casos), y por eso mismo a Daniel Arcucci, de ESPN, probablemente no le haya gustado lo que dijeron en AZZ de Flavio Azzaro.

La disputa entre los medios tradicionales y el streaming se vuelve cada vez más evidente, sobre todo porque la oferta en plataformas digitales sigue creciendo. En YouTube, no dudan a la hora de mostrar sus simpatías por distintos equipos.

El equipo de Daniel Arcucci

Si hay algo que tiene AZZ, el canal de Flavio Azzaro, es que no tienen problema en hacer "periodismo de periodistas" y criticar colegas en caso de que lo consideren relevante.

En este caso, el apellido de Arcucci volvió a aparecer en el programa (casi que lo hace diariamente) y filtraron de qué equipo es el periodista.

Haciendo referencia al partido entre Racing y Peñarol, Juan D´Aquila, aseguró que el periodista: "está nervioso por el partido", seguido del comentario del conductor de CEF Jerónimo Torres Santoro, "claro, es de Racing, si".

Finalmente, la Academia jugó ayer martes 19 de agosto, venció 3 a 1 al Manya y en consecuencia, pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en donde se enfrentará a Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto.

Flavio Azzaro y ¿de qué equipo son los periodistas?

Hace ya algunos años que Flavio Azzaro está volcado a YouTube y allí, hace periodismo independiente.

Disgustado con su experiencia en la TV, el ex Show del Fútbol, comenzó a hablar de cosas que para él son tabú en los principales medios de comunicación.

En octubre de 2021, por ejemplo, el periodista hizo un video denominado: "¿de qué cuadro son los periodistas?" en donde asegura por qué club simpatiza cada comunicador.

Allí, al igual que hicieron en CEF, dio a conocer que Daniel Arcucci es simpatizante de Racing Club de Avellaneda.

Algunos otros periodistas mencionados en dicho video:

  • Federico Bulos: Boca Juniors
  • Alina Moine: Rosario Central
  • Toti Pasman: Boca Juniors
  • Ariel Rodríguez: Independiente
  • Chavo Fucks: Independiente
  • Gringo Cingolani: Boca
  • Juan Pablo Varsky: Boca
  • Gonzalo Bonadeo: Boca
  • Fernando Niembro: River
  • Gustavo López: Independiente
  • Pollo Vignolo: Boca
