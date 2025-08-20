Walter Klix no se rinde contra Riquelme y pedirá el desarchivo de una denuncia

image Walter Klix. (Foto: @klixwalter - Instagram).

La Justicia archivó la causa contra Juan Román Riquelme

Según lo comentado por el periodista deportivo Gabriel Anello, hubo un faltante de 50.000 camisetas en Boca Juniors que debían ser destinadas al fútbol femenino y a las divisiones inferiores. El comunicador denunció que fueron vendidas en MercadoLibre, lo que obligó a los equipos femeninos a utilizar camisetas compradas "en la salada", en textuales del reportero, de la antigua marca que vestía al Xeneize, Nike.

Sin embargo, Anello se negó a revelar la identidad de sus fuentes y no aportó pruebas documentales que sustentaran la versión. En paralelo, Walter Klix no aportó nada más que lo ya expuesto por el profesional de la información.

En virtud de ello, el Ministerio Público concluyó que los dichos no superaban un mero rumor periodístico sensacionalista y que no existían elementos suficientes para inferir la eventual comisión de un delito. Es por ello que se archivó la causa por inexistencia de delito, de acuerdo con el artículo 195, párrafo 2° del Código Procesal Penal de la Nación.

Walter Klix apelará a la Justicia

A través de sus redes sociales, el Director del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, dio detalles de cómo seguirá el curso de la denuncia ante Riquelme

"Vamos a pedir el desarchivo o vamos a iniciar una denuncia nueva para esta vez sí poder aportar todas las pruebas que tenemos para que la Justicia investigue a fondo lo que está pasando en el Club Atlético Boca Juniors desde que Juan Román Riquelme es presidente del club.

Quiero felicitar al fiscal Martín López Perrando y su equipo por la rapidez con la cual han trabajado en ese caso. Ojalá la Justicia trabaje con la misma celeridad que este fiscal. Lamento que no haya tenido la voluntad de investigar un poquito más, de trabajar un poquito más en una causa que, el día que se investigue con seriedad y a fondo, seguramente tendrá los resultados no los que esperamos porque yo quisiera que el club esté saneado, pero como no lo está, sí quiero que se investigue".

Y, añadió en diálogo con TN:

Esta misma semana voy a volver a presentar la denuncia con todas las pruebas que tengo y a ver si el nuevo fiscal tiene ganas de trabajar. No puedo creer la rapidez con la que el fiscal Martín López Perrando archivó la causa Esta misma semana voy a volver a presentar la denuncia con todas las pruebas que tengo y a ver si el nuevo fiscal tiene ganas de trabajar. No puedo creer la rapidez con la que el fiscal Martín López Perrando archivó la causa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/walterklix/status/1957557154019439002&partner=&hide_thread=false A veces la rapidez de la justicia sorprende.



En este caso, quiero felicitar al fiscal Martín Lopez Perrando por haberse expedido en tan poco tiempo, un ejemplo para el resto de sus colegas.



Lamento que no se haya investigado a fondo, en este caso, tal vez era necesario tomarse… pic.twitter.com/70oDFQx3Iy — Walter Klix (@walterklix) August 18, 2025

