Golpe de K.O para Gabriel Anello y Walter Klix luego de que la Justicia archivara la denuncia llevada adelante por Klix (director del Ministerio de Seguridad de la Nación y actor político dentro del Mundo Boca) por administración fraudulenta en el marco de presuntas irregularidades en la distribución de camisetas y entradas. Gol de Juan Román Riquelme...
SUFRE GABRIEL ANELLO
Walter Klix no se rinde contra Riquelme y pedirá el desarchivo de una denuncia
La Justicia archivó una denuncia por administración fraudulenta presentada por Walter Klix contra el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.
El presidente de la ONG 'Proyectar' había demandado a JRR en mayo, luego de la famosa denuncia radial de Anello acerca de un supuesto faltante de 50.000 camisetas y de algunas anomalías respecto a los tickets para ingresar a La Bombonera.
"Quiero contarles que acabo de radicar la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal Nº 56 y N°61, para que se investigue a Juan Román Riquelme y a su entorno, por presunta asociación ilícita", introdujo el denunciante a través de un video publicado en su cuenta personal de X e Instagram.
En este sentido, Walter Klix exclamó: "Quiero que la Justicia investigue qué está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y quiero que se investigue que pasó con las 50 mil prendas Adidas, que, en teoría, desaparecieron".
"Es momento de que nos preocupemos un poquito más por el club, y que la Justicia se haga cargo e investigue que está pasando en el club más grande del país", completó el funcionario nacional que también abreva en el arco opositor xeneize.
La Justicia archivó la causa contra Juan Román Riquelme
Según lo comentado por el periodista deportivo Gabriel Anello, hubo un faltante de 50.000 camisetas en Boca Juniors que debían ser destinadas al fútbol femenino y a las divisiones inferiores. El comunicador denunció que fueron vendidas en MercadoLibre, lo que obligó a los equipos femeninos a utilizar camisetas compradas "en la salada", en textuales del reportero, de la antigua marca que vestía al Xeneize, Nike.
Sin embargo, Anello se negó a revelar la identidad de sus fuentes y no aportó pruebas documentales que sustentaran la versión. En paralelo, Walter Klix no aportó nada más que lo ya expuesto por el profesional de la información.
En virtud de ello, el Ministerio Público concluyó que los dichos no superaban un mero rumor periodístico sensacionalista y que no existían elementos suficientes para inferir la eventual comisión de un delito. Es por ello que se archivó la causa por inexistencia de delito, de acuerdo con el artículo 195, párrafo 2° del Código Procesal Penal de la Nación.
Walter Klix apelará a la Justicia
A través de sus redes sociales, el Director del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, dio detalles de cómo seguirá el curso de la denuncia ante Riquelme
"Vamos a pedir el desarchivo o vamos a iniciar una denuncia nueva para esta vez sí poder aportar todas las pruebas que tenemos para que la Justicia investigue a fondo lo que está pasando en el Club Atlético Boca Juniors desde que Juan Román Riquelme es presidente del club.
Quiero felicitar al fiscal Martín López Perrando y su equipo por la rapidez con la cual han trabajado en ese caso. Ojalá la Justicia trabaje con la misma celeridad que este fiscal. Lamento que no haya tenido la voluntad de investigar un poquito más, de trabajar un poquito más en una causa que, el día que se investigue con seriedad y a fondo, seguramente tendrá los resultados no los que esperamos porque yo quisiera que el club esté saneado, pero como no lo está, sí quiero que se investigue".
Y, añadió en diálogo con TN:
