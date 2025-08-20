San Lorenzo de Almagro está viviendo un momento muy complicado desde lo institucional y en medio del caos, apareció un video de la persona que supuestamente filmó a Marcelo Moretti en la cámara oculta expuesta en el programa de Tomás Méndez de Canal 9.
Doble Amarilla en el foco: Marcelo Moretti, ¿Pablo Toviggino y Chiqui Tapia?
Doble Amarilla posteó un video de la supuesta persona que filmó a Marcelo Moretti. Algunos miran de reojo a Pablo Toviggino y Chiqui Tapia
Esto trajo inmediata repercusión y hay quienes dudan de la veracidad del testimonio. Algunos, hasta señalan a Pablo Toviggino (y en consecuencia a Chiqui Tapia) por querer salvar al presidente del Ciclón (aún en licencia).
Cámara oculta a Marcelo Moretti
Ayer martes 19 de agosto, Doble Amarilla dio a conocer un video de Alejandro Rojas, persona que habría filmado a Marcelo Moretti el día que recibió el dinero en el video de público conocimiento.
Allí, Rojas, dejó algunas frases que llamaron la atención en muchos de los que vieron la grabación.
Entre las citas más rimbombantes, están:
- “Me contrataron para grabar cuando moretti recibía el dinero”.
- “La reunión era para pagar una deuda con él”.
- “Quisieron armar algo para perjudicarlo”.
- “Ojalá pueda resolver su situación”.
Rápidamente, el video se viralizó en X y recibió muchas citas y respuestas, sospechando de la veracidad de la filmación.
"Sin palabras. Parece un casting" o "se nota que está leyendo, más trucho que el torneo de 30 equipos que defienden ustedes", comentaron Rodrigo Vizcarra y Agustín Muzzupappa, dos periodistas partidarios del Ciclón.
Así como comentaron ellos, hubo más de dos centenares de respuestas.
Miradas a Pablo Toviggino y Chiqui Tapia
Cuando uno consulta en Google, quién es el dueño de Doble Amarilla, la respuesta de la IA es: "El dueño de ´Doble Amarilla´ es Pablo Toviggino".
Por eso mismo, es que muchos miran de reojo al tesorero de la AFA y en consecuencia, al presidente Chiqui Tapia.
En este sentido, es importante recordar lo sucedido en las últimas semanas en San Lorenzo de Almagro.
El Tribunal de Ética y Discilplina del club de Boedo, pidió por la destitución, inhabilitación y expulsión de Marcelo Moretti y su par de AFA, se basó en el principio non bis in idem, adjudicándose la investigación.
Cuando en el Ciclón quisieron avanzar, desde Viamonte recibieron una advertencia de posibles sanciones en caso de que así sea.
Además, el Tribunal de Ética de AFA en los últimos días, habilitó a Moretti a volver a la presidencia de San Lorenzo.
Viene tomando cada vez más fuerza la posibilidad de regreso del mandatario aún en licencia y por eso mismo, a algunos les llamó la atención que el video de Alejandro Rojas saliera en este momento.
