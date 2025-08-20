Doble Amarilla en el foco: Marcelo Moretti, ¿Pablo Toviggino y Chiqui Tapia?

“Me contrataron para grabar cuando moretti recibía el dinero”.

“La reunión era para pagar una deuda con él”.

“Quisieron armar algo para perjudicarlo”.

“Ojalá pueda resolver su situación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/okdobleamarilla/status/1957888738467418238&partner=&hide_thread=false #ALERTA | APARECE EL VIDEO DE LA PERSONA QUE LE HIZO LA CÁMARA OCULTA A MARCELO MORETTI EN EL ESCÁNDALO DE COIMAS



Se llama Alejandro Rojas y aseguró que "lo contrataron" para hacerlo



El video al que tuvo acceso exclusivo @okdobleamarilla está siendo incorporado a la causa… pic.twitter.com/qdymkINET4 — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 19, 2025

Rápidamente, el video se viralizó en X y recibió muchas citas y respuestas, sospechando de la veracidad de la filmación.

"Sin palabras. Parece un casting" o "se nota que está leyendo, más trucho que el torneo de 30 equipos que defienden ustedes", comentaron Rodrigo Vizcarra y Agustín Muzzupappa, dos periodistas partidarios del Ciclón.

Así como comentaron ellos, hubo más de dos centenares de respuestas.

Miradas a Pablo Toviggino y Chiqui Tapia

Cuando uno consulta en Google, quién es el dueño de Doble Amarilla, la respuesta de la IA es: "El dueño de ´Doble Amarilla´ es Pablo Toviggino".

Por eso mismo, es que muchos miran de reojo al tesorero de la AFA y en consecuencia, al presidente Chiqui Tapia.

En este sentido, es importante recordar lo sucedido en las últimas semanas en San Lorenzo de Almagro.

El Tribunal de Ética y Discilplina del club de Boedo, pidió por la destitución, inhabilitación y expulsión de Marcelo Moretti y su par de AFA, se basó en el principio non bis in idem, adjudicándose la investigación.

Cuando en el Ciclón quisieron avanzar, desde Viamonte recibieron una advertencia de posibles sanciones en caso de que así sea.

Además, el Tribunal de Ética de AFA en los últimos días, habilitó a Moretti a volver a la presidencia de San Lorenzo.

Viene tomando cada vez más fuerza la posibilidad de regreso del mandatario aún en licencia y por eso mismo, a algunos les llamó la atención que el video de Alejandro Rojas saliera en este momento.

