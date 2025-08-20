Racing Club venció de manera agónica a Peñarol y pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, en donde enfrentará a Vélez. Mariano Closs, que relató el partido por Disney +, no tuvo filtro y le pegó a la Conmebol en dicho encuentro.
¿DOBLE VARA?
Mariano Closs sin tapujos: Se la pudrió a Conmebol en pleno Racing vs Peñarol
En la transmisión de Racing vs Peñarol, Mariano Closs (quien relató el encuentro), arremetió contra Conmebol
El conductor y narrador suele ser lo suficientemente crítico y esta vez, minutos antes de que comience el encuentro entre la Academia y el Manya, habló sobre la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Mariano Closs apuntó contra Conmebol
En la previa del partido entre Racing y Peñarol, por disposición de Conmebol, los jugadores formaron una ronda alrededor del círculo central.
La consigna, al igual que en el resto de los encuentros organizados por la Confederación, fue manifestarse contra el racismo, la violencia y la discriminación.
Sin embargo, y quizás marcando una posible “doble vara”, Mariano Closs se expresó al respecto, generando repercusión en X, donde muchos usuarios comentaron sus dichos durante el encuentro disputado en Avellaneda.
Primero, Closs señaló: “Yo creo que lo que pasó el otro día en Brasil, en donde los simpatizantes de Godoy Cruz fueron castigados de manera cruel, entiendo que Conmebol también debe intervenir con eso.”
Más tarde, el conductor de ESPN F12 agregó: “Yo entiendo de racismo, discriminación, violencia, pero por favor, hay que intervenir de otra manera, no solo con esta foto.”
El relator hizo referencia a lo ocurrido en el encuentro entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz, disputado el jueves 14 de agosto.
De todas formas, lo vivido por los hinchas del Tomba no fue el primer episodio de violencia en el último tiempo. Incluso, el trato recibido por los simpatizantes de Racing en Uruguay también llamó la atención y reavivó las críticas hacia la Conmebol.
Racing vs Peñarol y más de Copa Libertadores
De manera agónica y con polémica, Racing Club venció 3 a 1 a Peñarol y de esta manera se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
En esa instancia, los de Gustavo Costas se enfrentarán a Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, lo cual asegura por lo menos un argentino en semifinales.
El otro equipo que ya tiene su lugar entre los mejores 8, es Sao Paulo, que derrotó por penales a Atlético Nacional y espera al ganador de LDU Quito y Botafogo
Los partidos que faltan
- Estudiantes (1) vs Cerro Porteño (0): miércoles 20 de agosto desde las 19 horas (de Argentina)
- Internacional (0) vs Flamengo (1): miércoles 20 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina)
- LDU Quito (0) vs Botafogo (0): jueves 21 de agosto desde las 19 horas (de Argentina)
- River (0) vs Libertad (0): jueves 21 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina)
- Palmeiras (4) vs Universitario (0): jueves 21 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina)
