Mariano Closs sin tapujos: Se la pudrió a Conmebol en pleno Racing vs Peñarol

Primero, Closs señaló: “Yo creo que lo que pasó el otro día en Brasil, en donde los simpatizantes de Godoy Cruz fueron castigados de manera cruel, entiendo que Conmebol también debe intervenir con eso.”

Más tarde, el conductor de ESPN F12 agregó: “Yo entiendo de racismo, discriminación, violencia, pero por favor, hay que intervenir de otra manera, no solo con esta foto.”

El relator hizo referencia a lo ocurrido en el encuentro entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz, disputado el jueves 14 de agosto.

De todas formas, lo vivido por los hinchas del Tomba no fue el primer episodio de violencia en el último tiempo. Incluso, el trato recibido por los simpatizantes de Racing en Uruguay también llamó la atención y reavivó las críticas hacia la Conmebol.

Racing vs Peñarol y más de Copa Libertadores

De manera agónica y con polémica, Racing Club venció 3 a 1 a Peñarol y de esta manera se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En esa instancia, los de Gustavo Costas se enfrentarán a Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, lo cual asegura por lo menos un argentino en semifinales.

El otro equipo que ya tiene su lugar entre los mejores 8, es Sao Paulo, que derrotó por penales a Atlético Nacional y espera al ganador de LDU Quito y Botafogo

Los partidos que faltan

Estudiantes (1) vs Cerro Porteño (0): miércoles 20 de agosto desde las 19 horas (de Argentina)

Internacional (0) vs Flamengo (1): miércoles 20 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina)

LDU Quito (0) vs Botafogo (0): jueves 21 de agosto desde las 19 horas (de Argentina)

River (0) vs Libertad (0): jueves 21 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina)

Palmeiras (4) vs Universitario (0): jueves 21 de agosto desde las 21:30 horas (de Argentina)

