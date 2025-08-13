Flavio Azzaro y todo Racing estallaron contra la Conmebol por el operativo policial

En la antesala, también por cuestiones de seguridad, los simpatizantes racinguistas fueron trasladados en micros dispuestos por las autoridades para evitar llegar con autos particulares o a pie. La rigurosidad en el horario fue otro de los detalles que llamaron la atención, ya que si no llegaban a horario, iban a ser escoltados por la policía hasta el reducto pero con el partido empezado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaEnLaCopa/status/1955500873678823882&partner=&hide_thread=false Como argentino y futbolero me da muchísima bronca las que les hacen pasar a los hinchas de equipos argentinos cuando viajan al exterior por Libertadores o Sudamericana.



Como siempre, no va a pasar nada. Nadie va a compensarle nada a los hinchas de Racing y nadie va a hacerse… — BOCA EN LA COPA (@BocaEnLaCopa) August 13, 2025

El presidente de La Academia, Diego Milito, se mostró muy molesto por la situación y dijo en los micrófonos de ESPN lo siguiente:

Es una locura. Estamos en el Estadio y no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante Es una locura. Estamos en el Estadio y no nos vamos a ir hasta que se vaya el último hincha de Racing. Nunca vivimos algo semejante

Además, sentenció: "Hablamos con el presidente de Peñarol que intenta hablar con el Ministerio del Interior que no libera a la gente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataRacingOK/status/1955493382849171884&partner=&hide_thread=false "LO QUE LE HICIERON A LOS HINCHAS DE RACING ES UNA LOCURA. NUNCA VIVIMOS ALGO SEMEJANTE"



DIEGO MILITO en ESPN.



pic.twitter.com/3M8WedEdKk — Data Racing (@DataRacingOK) August 13, 2025

El periodista y fana de Racing, Flavio Azzaro, manifestó su bronca e ironizó sobre la situación, dejándole su mensaje a la Conmebol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioAzzaro/status/1955477176461168811&partner=&hide_thread=false No quedó nadie y nos siguen teniendo adentro. 00:49 una vergüenza. Desde las 17 que estamos acá. Gracias @CONMEBOL por siempre cuidar al hincha. pic.twitter.com/LnBLQag5Hc — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) August 13, 2025

¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Peñarol?

Racing y Peñarol volverán a verse las caras dentro de una semana. El próximo martes 19 de agosto, desde las 21:30 horas, la Academia intentará revertir el 0-1 sufrido en la vuelta con su gente en el CIlindro de Avellaneda.

