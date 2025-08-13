Los hinchas de Racing sufrieron por partida doble este martes (12/8) en su visita al Estadio Campeón del Siglo: su equipo perdió 0-1 ante Peñarol, y, además, fueron víctimas de un operativo policial que no estuvo a la altura. Los simpatizantes de La Academia ingresaron a la cancha cuatro horas antes y se fueron a la 1:30 AM.
POR REPRESIÓN Y MALTRATO
Flavio Azzaro y todo Racing estallaron contra la Conmebol por el operativo policial
Racing cayó 0-1 en su visita a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Mucha bronca por el operativo desplegado.
El conjunto de Gustavo Costas jugó un mal partido en Uruguay y se volvió con un tanto de diferencia abajo en la serie. La buena noticia es que no sufrió más goles pese a su pobre producción futbolística. También gozará de que la llave se define en el Cilindro de Avellaneda, recinto en donde los blanquicelestes construyeron una fortaleza en el último tiempo. Sin ir más lejos, en la Copa Sudamericana 2024 que terminaron consiguiendo.
El Manya, como advirtió Golazo24 en la previa, es un hueso duro de roer. Ya venía de una buena racha que incluía una goleada por 3-0 a Nacional en el clásico el pasado sábado 9 de agosto. Con mucho orden y rendimientos individuales altos -que repercutieron claramente en lo colectivo-, el dueño de casa dio el primer golpe.
Flavio Azzaro y todo Racing vs. la Conmebol por el operativo policial
Por disposición del ministerio del Interior de Uruguay, la parcialidad académica fue obligada a ingresar a la cancha cuatro horas antes de que arranque el encuentro.
También en una insólita decisión del organismo, los hinchas de Racing que se hicieron presentes en el Campeón del Siglo debieron quedarse hasta las 1:30 de la madrugada en el estadio, es decir, dos horas después de finalizado el cotejo ante el Carbonero...
En la antesala, también por cuestiones de seguridad, los simpatizantes racinguistas fueron trasladados en micros dispuestos por las autoridades para evitar llegar con autos particulares o a pie. La rigurosidad en el horario fue otro de los detalles que llamaron la atención, ya que si no llegaban a horario, iban a ser escoltados por la policía hasta el reducto pero con el partido empezado.
El presidente de La Academia, Diego Milito, se mostró muy molesto por la situación y dijo en los micrófonos de ESPN lo siguiente:
Además, sentenció: "Hablamos con el presidente de Peñarol que intenta hablar con el Ministerio del Interior que no libera a la gente".
El periodista y fana de Racing, Flavio Azzaro, manifestó su bronca e ironizó sobre la situación, dejándole su mensaje a la Conmebol.
¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Peñarol?
Racing y Peñarol volverán a verse las caras dentro de una semana. El próximo martes 19 de agosto, desde las 21:30 horas, la Academia intentará revertir el 0-1 sufrido en la vuelta con su gente en el CIlindro de Avellaneda.
