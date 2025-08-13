Después de más de 5 años de denuncia y un juicio que expuso detalles estremecedores, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. La modelo buscaba justicia por su propio dolor y por todas las víctimas de violencia que esperan que denunciar tenga consecuencias reales. Hoy, la sentencia ya es un hecho.
JUSTICIA SIN PRECEDENTES
Condena histórica: 19 años de cárcel al ex de Julieta Prandi por abuso sexual
Julieta Prandi logró que Claudio Contardi fuera condenado a 19 años por abuso sexual agravado. La sentencia marca un precedente en violencia de género.
Julieta Prandi, frente a la Justicia: un testimonio que sacude
Desde temprano, los tribunales de Campana se llenaron de expectativa. Julieta Prandi llegó acompañada de su pareja Emanuel Ortega y de sus abogados, Fernando Burlando y Javier Baños, con la convicción de que la Justicia debía "estar a la altura".
En su declaración, Prandi relató lo que vivió durante años: "Yo no fui violada una vez, fui violada una infinidad de veces", y agregó que el daño que sufrió fue físico, psicológico y económico: "Me aislaron, me humillaron, me apartaron de mi familia. Estuve años sin ver a mi familia, me quedé sola. Yo ya estuve muerta, todavía no me siento una persona viva y feliz".
Su madre, Cristina Prandi, también habló antes del veredicto: "Confiamos plenamente en la justicia", y calificó a Contardi como "una persona muy peligrosa" por haberle impedido ver a su nieto Rocco durante años. Flavia Crupi, psicóloga de Prandi, se refirió en declaraciones a la prensa al impacto del proceso: "Yo a ella le creo porque hay cosas que dijo que son inimaginables", recordando la tensión y el desgaste emocional que atravesó la modelo.
El juicio reveló además un entramado de violencia de género que no se limitó al abuso sexual: Prandi denunció violencia económica, aislamiento social y humillaciones constantes que perjudicaron su vida y la de sus hijos, lo que consolidó un cuadro de control y manipulación sistemática por parte de Contardi.
La condena a Contardi: la Justicia marca un precedente
Claudio Contardi negó todos los cargos durante todo el proceso. Aseguró que siempre hubo consentimiento y que fue víctima de una campaña mediática: "Nunca tuve relaciones sexuales sin su consentimiento". Sin embargo, sus declaraciones fueron inconsistentes y no lograron convencer al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.
Los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar dictaron condena por abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado y causante de grave daño en la salud mental de la víctima, imponiendo 19 años de prisión y ordenando su inmediata detención. La fiscalía había pedido 20 años y la querella, 50, mientras que la defensa intentó declarar nulo el proceso.
Además de reconocer el daño personal sufrido por Prandi, el fallo también envía un mensaje a todas las víctimas: denunciar puede significar una reparación real. Al salir del tribunal, Prandi sostuvo: "Espero que los jueces den una sentencia ejemplificadora y por supuesto darme la paz de que, en el mientras tanto, él esté detenido", dejando claro que la condena es apenas el primer paso para reconstruir su vida y dar visibilidad a quienes han vivido situaciones similares.
