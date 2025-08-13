Condena histórica: 19 años de cárcel al ex de Julieta Prandi por abuso sexual

La condena a Contardi: la Justicia marca un precedente

Claudio Contardi negó todos los cargos durante todo el proceso. Aseguró que siempre hubo consentimiento y que fue víctima de una campaña mediática: "Nunca tuve relaciones sexuales sin su consentimiento". Sin embargo, sus declaraciones fueron inconsistentes y no lograron convencer al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

image El tribunal condenó a Contardi a 19 años por abuso sexual agravado, rechazando su defensa. La sentencia envía un mensaje a víctimas y marca un precedente en casos de violencia de género.

Los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar dictaron condena por abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado y causante de grave daño en la salud mental de la víctima, imponiendo 19 años de prisión y ordenando su inmediata detención. La fiscalía había pedido 20 años y la querella, 50, mientras que la defensa intentó declarar nulo el proceso.

Embed Así leyeron el veredicto que condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi por haber violado a Julieta Prandi cuando estaban casados: la Policía lo detuvo inmediatamente pic.twitter.com/sOv3YZVuBz — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 13, 2025

Además de reconocer el daño personal sufrido por Prandi, el fallo también envía un mensaje a todas las víctimas: denunciar puede significar una reparación real. Al salir del tribunal, Prandi sostuvo: "Espero que los jueces den una sentencia ejemplificadora y por supuesto darme la paz de que, en el mientras tanto, él esté detenido", dejando claro que la condena es apenas el primer paso para reconstruir su vida y dar visibilidad a quienes han vivido situaciones similares.

Embed JULIETA PRANDI: CONTARDI, CONDENADO

- Su expareja fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual reiterado

- La detención es inmediata y será trasladado a una unidad penitenciaria

- Los fundamentos de la sentencia serán leídos la próxima semana pic.twitter.com/7RAhvvcSs4 — Vía Szeta (@mauroszeta) August 13, 2025

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

Intención de voto sección por sección, y ¿cómo se definirá quién ganó en PBA?

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias