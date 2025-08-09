El caso Julieta Prandi recuerda otras acusaciones por abuso sexual en la farándula

La actriz también denunció violencia económica. Contó que su exesposo logró que firmara un poder administrativo con el que él pasó a cobrar su sueldo y manejar todas sus cuentas personales. “Me sacó 22 años de trabajo, todo lo que tenía guardado en mi caja de seguridad. Me tuve que ir de mi propia casa pidiendo un préstamo al banco”.

Me agarraba del cuello, me ponía el puño en la cara y me decía que si fuera un hombre no me dejaba un hueso sano. Me tiraba de los pelos. Me convenció de que estaba loca, de que todo lo que pasaba era mi culpa. Me alejé de mis amigas, de mi familia, de mi entorno. Me quedé sola.

“Durante 3 años me obligó a tener relaciones sexuales. Sentía que si no accedía él era capaz de matarme”.

2-Claudio Caniggia en el banquillo, Mariana Nannis lo acusó por abuso

La ex modelo y madre de sus tres hijos, accionó contra “el pájaro” y lo llevó a juicio.

El ex futbolista de la Selección argentina será juzgado por el delito de acceso carnal a su ex mujer. Los hechos habrían ocurrido el 5 de mayo del 2018 en el interior de un departamento del edificio Faena de Puerto Madero. La pena en expectativa alcanza los 15 años de prisión, según el artículo 119 del Código Penal.

La denuncia de Mariana llegó a la fiscalía de Carlos Velarde en febrero del 2020.

La acusación oficial contra el ex futbolista de River y Boca dice:

“Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018, donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo: ‘Te voy a matar, hija de puta’, y le propinó golpes de puño en el rostro”.

Si bien en un principio se le dictó la falta de mérito, el 26 de junio de 2023 el “Pájaro” fue procesado por el delito de abuso sexual agravado y enviado a un juicio oral.

En el documento del procesamiento, que consta de 45 fojas, la Justicia basa su decisión en el testimonio de la víctima y en, al menos, dos testigos.

Una de las declarantes relató que estuvo con la pareja antes del presunto hecho y que en la madrugada del día de la agresión recibió un llamado de Nannis donde le contó del supuesto abuso.

La testigo narró que acompañó a Claudio Caniggia y su esposa a un casamiento en el hipódromo de Palermo.

Señaló que el ex futbolista “estaba en un estado deplorable”.

Explicó que el matrimonio la llevó en auto hasta su casa pero que para las 5 o 6 de ese día recibió el citado llamado de Nannis.

“Me violó, me violó, yo le dije que no, me cagó a trompadas, me va a matar“ sostuvo Nannis.

La justicia tuvo en cuenta algunas fotografías con golpes que se tomó la propia Mariana sobre su cuerpo.

Aseguró Nannis tener un objetivo con su ex marido: "Lo quiero ver preso". Además, le pidió una indemnización millonaria en un juicio civil iniciado en junio de 2022: US$ 300 millones.

3-Marcelo Teto Medina fue procesado por 3 hechos de acceso carnal

Al ex integrante de los equipos artísticos de Marcelo Tinelli se le trabó un embargo millonario tras ser imputado por amenazas, violencia de género y posesión de armas de fuego.

El periodista y presentador de televisión fue denunciado por Mónica Fernández, su ex pareja.

La decisión contra el mediático fue tomada por el juez Martín Del Viso tras las presentaciones hechas ante la Justicia en 2019 por la propia Mónica.

El magistrado estableció una restricción perimetral no menor a un radio de 500 metros de Fernández, siendo prohibida la comunicación con ella a través de cualquier tipo de aplicación, red social o servicio de mensajería.

Todo comenzó cuando Mónica, quien mantuvo una relación de cinco años con Medina, radicó una denuncia por violencia de género y amenazas.

Teto estaba muy agresivo, desarreglado, y con la ropa sucia el día de la agresión. Cuando estábamos a la altura de la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano extrajo de una bolsa dos armas tipo de revólver y me amenazó para que continuara la marcha hasta mi domicilio.

Al presentador de Tv se le adjudican 3 ataques de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de amenazas agravadas por el uso de armas.

A los pocos días de la denuncia, Medina fue internado por “un cuadro de depresión mayor” en la Clínica Privada de Reposo Abrines de Quilmes.

El último abuso habría ocurrido entre el 18 y 19 de septiembre del mismo año. Mónica lo pasó a buscar a por unos estudios de televisión a Teto y fueron a la mujer en José Mármol para pasar la noche.

Mientras dormían, Medina habrìa despertado a su pareja, le tapó la boca con una de sus manos y procedió a tener relaciones sin consentimiento.

El juez Del Viso incluyó el testimonio de una segunda mujer que aseguró haber estado con el conductor en medio de la citada relación y que también habría sido víctima de episodios similares.

El informe de evaluación de riesgo elaborado por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo estableció: “maltrato psicológico que ejerció Medina mediante celopatía, restricciones sobre su persona, control de sus actividades, denigraciones”.

4- Nazarena Vélez denunció por abuso sexual a Hernán Caire

Era uno de los conductores de TV más conocido pero una denuncia por violencia de género de su ex lo alejó de los medios.

Caire debutó en "Jugate Conmigo" y se consagró en "Pasión de Sábado", pero se vio obligado a tomar un perfil bajo tras las denuncias de Vélez.

A pesar de tener una larga relación amorosa con Nazarena, los conflictos entre ambos estuvieron presentes desde el primer momento.

Según relató la mujer, sufrió violencia de género por parte de Caire y aseguró que la obligó a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza.

Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Atrás del televisor tenía una camarita y yo nunca me había dado cuenta. Un día los encontré revisando el departamento y encontré todos. A mí no me importaron las veinte otras, me importó verme. Fue como una violación.

Según la denunciante, Hernán era un hombre posesivo, celoso y violento.

Frente a las cámaras, ambos lucían como una pareja carismática y enamorada, íconos jóvenes del espectáculo que aparentaban vivir un romance soñado.

Sin embargo, Nazarena contó:

Me puso un chumbo en la cabeza y me obligó a tener relaciones sexuales. En ese tiempo, hice tres denuncias. Pero esos tipos te amenazan constantemente y además te da una vergüenza. Yo tenía a Bárbara de 4 años y siempre me amenazaba con la nena. Me fracturó un brazo. Después me llevó a la virgen de Luján y me juró que nunca más me iba a pegar.