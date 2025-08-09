El caso Julieta Prandi recuerda otras acusaciones por abuso sexual en la farándula

1-Julieta Prandi: medio siglo de prisión para su ex por abuso sexual
Mientras tanto, la fiscalía solicitó una condena de 20 años tras declarar que creía en la versión de la conductora televisiva.
Julieta Prandi pidió 50 años de prisión para su ex marido, Claudio Contardi. Lo acusó por abuso sexual y un sinnúmero de violaciones a lo largo de 3 años.
La sentencia se conocería el miércoles 13 de agosto y podría decretarse la prisión inmediata del acusado quien tiene una prohibición de acercamiento y una cancelación para salir del país.
La ex conductora de “Gracias por venir” llevó a su ex al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, tras acusarlo por abuso sexual con acceso carnal, violencia física, psicológica, económica y amenazas reiteradas.
“Viví años de violencia física y psicológica y amenazas de muerte. Era una persona que me degradaba, me insultaba y me amenazaba todo el tiempo”, aseguró. Esa dinámica se intensificó tras la separación, cuando la convivencia obligada se volvió insostenible”.
La actriz también denunció violencia económica. Contó que su exesposo logró que firmara un poder administrativo con el que él pasó a cobrar su sueldo y manejar todas sus cuentas personales. “Me sacó 22 años de trabajo, todo lo que tenía guardado en mi caja de seguridad. Me tuve que ir de mi propia casa pidiendo un préstamo al banco”.
“Durante 3 años me obligó a tener relaciones sexuales. Sentía que si no accedía él era capaz de matarme”.
La ex modelo y madre de sus tres hijos, accionó contra “el pájaro” y lo llevó a juicio.
La denuncia de Mariana llegó a la fiscalía de Carlos Velarde en febrero del 2020.
La acusación oficial contra el ex futbolista de River y Boca dice:
“Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018, donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo: ‘Te voy a matar, hija de puta’, y le propinó golpes de puño en el rostro”.
Si bien en un principio se le dictó la falta de mérito, el 26 de junio de 2023 el “Pájaro” fue procesado por el delito de abuso sexual agravado y enviado a un juicio oral.
En el documento del procesamiento, que consta de 45 fojas, la Justicia basa su decisión en el testimonio de la víctima y en, al menos, dos testigos.
Una de las declarantes relató que estuvo con la pareja antes del presunto hecho y que en la madrugada del día de la agresión recibió un llamado de Nannis donde le contó del supuesto abuso.
La testigo narró que acompañó a Claudio Caniggia y su esposa a un casamiento en el hipódromo de Palermo.
Señaló que el ex futbolista “estaba en un estado deplorable”.
Explicó que el matrimonio la llevó en auto hasta su casa pero que para las 5 o 6 de ese día recibió el citado llamado de Nannis.
“Me violó, me violó, yo le dije que no, me cagó a trompadas, me va a matar“ sostuvo Nannis.
La justicia tuvo en cuenta algunas fotografías con golpes que se tomó la propia Mariana sobre su cuerpo.
Al ex integrante de los equipos artísticos de Marcelo Tinelli se le trabó un embargo millonario tras ser imputado por amenazas, violencia de género y posesión de armas de fuego.
El periodista y presentador de televisión fue denunciado por Mónica Fernández, su ex pareja.
La decisión contra el mediático fue tomada por el juez Martín Del Viso tras las presentaciones hechas ante la Justicia en 2019 por la propia Mónica.
El magistrado estableció una restricción perimetral no menor a un radio de 500 metros de Fernández, siendo prohibida la comunicación con ella a través de cualquier tipo de aplicación, red social o servicio de mensajería.
Todo comenzó cuando Mónica, quien mantuvo una relación de cinco años con Medina, radicó una denuncia por violencia de género y amenazas.
Al presentador de Tv se le adjudican 3 ataques de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de amenazas agravadas por el uso de armas.
A los pocos días de la denuncia, Medina fue internado por “un cuadro de depresión mayor” en la Clínica Privada de Reposo Abrines de Quilmes.
El último abuso habría ocurrido entre el 18 y 19 de septiembre del mismo año. Mónica lo pasó a buscar a por unos estudios de televisión a Teto y fueron a la mujer en José Mármol para pasar la noche.
Mientras dormían, Medina habrìa despertado a su pareja, le tapó la boca con una de sus manos y procedió a tener relaciones sin consentimiento.
El juez Del Viso incluyó el testimonio de una segunda mujer que aseguró haber estado con el conductor en medio de la citada relación y que también habría sido víctima de episodios similares.
El informe de evaluación de riesgo elaborado por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo estableció: “maltrato psicológico que ejerció Medina mediante celopatía, restricciones sobre su persona, control de sus actividades, denigraciones”.
Era uno de los conductores de TV más conocido pero una denuncia por violencia de género de su ex lo alejó de los medios.
Caire debutó en "Jugate Conmigo" y se consagró en "Pasión de Sábado", pero se vio obligado a tomar un perfil bajo tras las denuncias de Vélez.
A pesar de tener una larga relación amorosa con Nazarena, los conflictos entre ambos estuvieron presentes desde el primer momento.
Según relató la mujer, sufrió violencia de género por parte de Caire y aseguró que la obligó a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza.
Según la denunciante, Hernán era un hombre posesivo, celoso y violento.
Frente a las cámaras, ambos lucían como una pareja carismática y enamorada, íconos jóvenes del espectáculo que aparentaban vivir un romance soñado.
Sin embargo, Nazarena contó: