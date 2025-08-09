Top ten de funcionarios de Milei que trabajaron para gobiernos K

En 2023, giró hacia “las fuerzas del cielo” y reasumió la embajada en Brasil, en primera instancia, y luego la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de Argentina.

El salto copernicano se efectuó sin renegar nunca de su íntimo pasado con Néstor y Cristina.

image Nèstor Kirchner y Daniel Scioli, el 25 de mayo de 2003

2-Guillermo Francos: 50 años de casta y ex soldado de los Kirchner

Llegó a la política a principio de los años 70, de la mano de Francisco Paco Manrique.

Participó en los años 90 en los equipos del ministro de Economía Domingo Cavallo y, luego de un paréntesis, regresó al ruedo político en 2007.

Fue designado por el gobernador Daniel Scioli como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, con Cristina Kirchner como presidenta de la nación. En 2015, participaría de la campaña presidencial de Daniel Scioli, desde la Fundación Acordar. Fue designado por el gobernador Daniel Scioli como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, con Cristina Kirchner como presidenta de la nación. En 2015, participaría de la campaña presidencial de Daniel Scioli, desde la Fundación Acordar.

En 2019, luego de la consagración de Alberto Fernández, encabezó representación de la Argentina frente al BID. Fue recomendado por Gustavo Béliz, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

En septiembre 2023, cuando los vientos cambiaban su dirección, abandonó el Banco Interamericano de Desarrollo y se pasó a los libertarios.

image Guillermo Francos, 50 años cerca del Estado

3-Leila Gianni, candidata en La Matanza de LLA. Ex funcionaria K y de Massa

La joven abogada integrará las listas de candidatos a concejales de La Libertad Avanza en el partido de La Matanza el próximo 7 de septiembre.

Hasta fines de 2023. militaba activamente por Sergio Massa en plena campaña presidencial.

image Leila Gianni, ferviente peronista. Luego, tuvo el fanatismo de los conversos

Llegó a tatuarse la imagen de Néstor Kirchner en su cuerpo. Hasta último momento, le rezó a la Virgen para que Sergio Massa fuera en 2023 el nuevo presidente de los argentinos. Estuvo en la Anses y el Ministerio de Ambiente, militó en el peronismo y el kirchnerismo. Llegó a tatuarse la imagen de Néstor Kirchner en su cuerpo. Hasta último momento, le rezó a la Virgen para que Sergio Massa fuera en 2023 el nuevo presidente de los argentinos. Estuvo en la Anses y el Ministerio de Ambiente, militó en el peronismo y el kirchnerismo.

image

4-María del Pilar Ramírez, jefa de la bancada porteña de LLA y ex camporista

Reemplazó a Ramiro Marra en el cargo de liderar a los libertarios en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Gracias a su cercanía con la dirigencia partidaria de La Cámpora, y especialmente con Mariano Recalde, llegó a conducir la estratégica Gerencia de Marketing de la empresa Aerolíneas Argentinas luego de que la compañía fuera estatizada por Cristina Kirchner. Gracias a su cercanía con la dirigencia partidaria de La Cámpora, y especialmente con Mariano Recalde, llegó a conducir la estratégica Gerencia de Marketing de la empresa Aerolíneas Argentinas luego de que la compañía fuera estatizada por Cristina Kirchner.

Luego, fue echada por la gestión macrista. Hizo un juicio millonario y lo ganó.

Es esposa del vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y amiga íntima de Karina Milei, secretaria general de la presidencia.

image Luis Caputo, Pilar Ramírez y Karina Milei

5-Guillermo Garat, vice de Relaciones Institucionales de YPF y ex armador de Eduardo de Pedro

Cuando “Wado” se auto percibía como presidenciable, en 2023, incorporó a su laboratorio de campaña a Guillermo Garat, un consultor que se formó con Jaime Durán Barba.

Buscaban a un profesional que mostrara al jefe de La Cámpora como un moderado, un kirchnerista de buenos modales. “Guillo” había pasado de asesorar a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal a las huestes K sin ruborizarse.

Luego, daría otro triple salto mortal junto a su socio Santiago Caputo y aterrizaría como gerente de YPF, donde maneja buena parte de la pauta publicitaria de un gobierno nacional que jura (en vano) que la misma se ha cortado por completo. Luego, daría otro triple salto mortal junto a su socio Santiago Caputo y aterrizaría como gerente de YPF, donde maneja buena parte de la pauta publicitaria de un gobierno nacional que jura (en vano) que la misma se ha cortado por completo.

Basta hacer zapping por las señales de aire y noticiosas de la tele para ver como en cada tanda aparecen Lionel Messi o Franco Colapinto promocionando a la petrolera estatal.

image

6-Fabián Lombardo, titular de Aerolíneas con Milei. Antes, camporista

Tiene más de 30 años en la industria aerocomercial y asumió en lugar de Pablo Ceriani, otro cruzado K.

La empresa aérea, desde su estatización, fue siempre una bandera de las juventudes kirchneristas.

Lombardo fue parte de la gestión de Mariano Recalde en Aerolíneas entre mediados de 2009 y fines de 2015. A partir de 2019, volvió a la compañía tras la derrota del macrismo en las presidenciales. Lombardo fue parte de la gestión de Mariano Recalde en Aerolíneas entre mediados de 2009 y fines de 2015. A partir de 2019, volvió a la compañía tras la derrota del macrismo en las presidenciales.

Durante cuatro años (2019-2023) lideró la Dirección Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas.

image Fabian Lombardo, ex mano derecha de Mariano Recalde. Hoy, es libertario

7-Esteban Leguizamo, actual titular del PAMI que llegó al instituto con la ex ministra K, Graciela Ocaña

Trabajó entre 2005 y 2015 bajos las órdenes de dirigentes camporistas.

La institución fue históricamente manejada por esa agrupación política durante los años de Néstor y Cristina.

Fue indagado junto a otros miembros del organismo en una causa por supuestos desvíos de fondos de la central de jubilados en favor de entidades que respondían a La Cámpora. Finalmente terminó sobreseído a pesar de haber sido imputado por el juez Julián Ercolini en la mencionada causa que fuera impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan. Fue indagado junto a otros miembros del organismo en una causa por supuestos desvíos de fondos de la central de jubilados en favor de entidades que respondían a La Cámpora. Finalmente terminó sobreseído a pesar de haber sido imputado por el juez Julián Ercolini en la mencionada causa que fuera impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan.

image "Leguizamo solo" gritan los nenes de la popular

8-Gerardo Werthein pendular: elogiaba a Cristina y hoy es canciller de Milei

El actual jefe de la diplomacia argentina apoyó la candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2011 tras ser favorecido por su gobierno. Logró fortalecer la posición de su grupo (los W) en Telecom.

image

Algunos tuits incómodos fueron borrados de su cuenta personal.

Werthein fue presidente honorario del Comité Olímpico Argentino y desde allí mantuvo una intensa relación con los gobiernos de Néstor y CFK.

image Werthein y Néstor Kirchner: ¿deporte o política?

9-Edgardo Kueider, ex senador nacional entrerriano: entró con los K y se pasó a los libertarios

Fue detenido en Ciudad de Este, Paraguay, tras querer ingresar sin declarar más de US$ 200.000.

El ex legislador fue elegido por el peronismo en 2019 pero que luego se pasó a las filas del oficialismo libertario. A pesar de ser supuestamente opositor, Kueider votó a favor de la denominada Ley Bases, impulsada por el presidente Javier Milei en junio de 2024. El ex legislador fue elegido por el peronismo en 2019 pero que luego se pasó a las filas del oficialismo libertario. A pesar de ser supuestamente opositor, Kueider votó a favor de la denominada Ley Bases, impulsada por el presidente Javier Milei en junio de 2024.

Recibió el repudio de varios peronistas, que lo calificaron de “traidor”, e incluso Cristina Fernández lo criticó públicamente en redes sociales, recordando su origen peronista y cuestionando su cambio de postura.

Fue impulsado por Santiago Caputo para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia, nada menos. El sitio donde se aprueban los presupuestos de la SIDE.

image Edgardo Kueider, uno de los ex kirchneristas que terminó alineado

10-Javier Milei, ex empleado de Daniel Scioli y Sergio Massa

“Cuando era un economista profesional, me dedicaba a hacer modelos de simulación macroeconómica. Venías, me pedías que te simulara un programa económico y yo te lo hacía”, explicó el actual presidente durante una entrevista con LN+.

Milei desarrolló simulaciones para Guillermo Francos cuando integraba el equipo económico de Scioli; para Carlos Melconian en la previa a la presidencia de Macri; y para Guillermo Nielsen, entonces economista del Frente Renovador de Sergio Massa.