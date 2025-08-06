Publicaron "Tratando de entender el fenómeno Milei" de Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo

image "El camino del libertario" la vida de Javier Milei en primera persona

Otros son muy críticos con su figura y su gestión, como “El loco” de José Luis González.

image Un libro despiadado con la figura del primer mandatario: González aborda la extraña relación de Milei con sus perros (vivos y muertos)

En tercer lugar, aparecen quienes hace un panegírico del Jefe de Estado. Es el caso de Nicolás Márquez, recientemente querellado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

image "La revolución que no vieron venir" tsunamis de elogios de Nicolás Márquez a Javier Milei

Juan Carlos De Pablo: “Milei es muy paranoico, no va a cambiar”

Invitado a los estudios de LN+ para dialogar con Joaquín Morales Solá, el experimentado economista explicó la relación entre ambos:

El presidente sabe que si me cuenta alguna intimidad sobre medidas que va a tomar yo se las tendría que contar a mis clientes, por una cuestión profesional. Por eso, jamás me dio una primicia. Simplemente, yo le digo lo que haría y él luego decide, sin contarme nada. El presidente sabe que si me cuenta alguna intimidad sobre medidas que va a tomar yo se las tendría que contar a mis clientes, por una cuestión profesional. Por eso, jamás me dio una primicia. Simplemente, yo le digo lo que haría y él luego decide, sin contarme nada.

Luego, puso en tela de juicio algunos de los debates entre Balcarce 50 y el parlamento nacional.

“Estamos en un régimen presidencialista como Estados Unidos y Brasil. Es el Poder Ejecutivo el que decide el plan de gobierno, no el Congreso Nacional como se plantea por estos días. La Casa Rosada tiene que trabajar ya sobre el presupuesto 2026. Esa debería ser la discusión inmediata con las provincias y la oposición porque llevamos dos años sin esa normativa elemental”.

Finalmente, vaticinó cómo reaccionará Milei en lo que resta de su mandato presidencial.

“El presidente no va a cambiar su estilo ni sus convicciones. El punto es que por más que use el diccionario de la Real Academia antes de escribir los pensamientos seguirán siendo los mismos”.