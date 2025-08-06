“La primera parte del libro va desde su nacimiento hasta la Universidad. Luego, su carrera profesional. La tercera su despertar a la política y la última su presidencia ” dijo Juan Carlos De Pablo.
NUEVOS BIOGRAFOS DEL PRESIDENTE
Publicaron "Tratando de entender el fenómeno Milei" de Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo
“Son 4 conversaciones de 2 horas cada una: quise mostrar la persona detrás del personaje" explicó Juan Carlos De Pablo quien dijo ser amigo y no asesor de Milei
“Lo conozco hace 25 años y aseguro que es una persona transparente. Hemos pasado mundiales juntos y compartido con nuestras familias muchos momentos. Soy su amigo y colega. Nunca fui su asesor, no trabajo para él”.
Ya existen varios libros sobre la vida del presidente argentino.
Algunos son autobiográficos, como El camino del libertario.
Otros son muy críticos con su figura y su gestión, como “El loco” de José Luis González.
En tercer lugar, aparecen quienes hace un panegírico del Jefe de Estado. Es el caso de Nicolás Márquez, recientemente querellado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Juan Carlos De Pablo: “Milei es muy paranoico, no va a cambiar”
Invitado a los estudios de LN+ para dialogar con Joaquín Morales Solá, el experimentado economista explicó la relación entre ambos:
Luego, puso en tela de juicio algunos de los debates entre Balcarce 50 y el parlamento nacional.
“Estamos en un régimen presidencialista como Estados Unidos y Brasil. Es el Poder Ejecutivo el que decide el plan de gobierno, no el Congreso Nacional como se plantea por estos días. La Casa Rosada tiene que trabajar ya sobre el presupuesto 2026. Esa debería ser la discusión inmediata con las provincias y la oposición porque llevamos dos años sin esa normativa elemental”.
Finalmente, vaticinó cómo reaccionará Milei en lo que resta de su mandato presidencial.
“El presidente no va a cambiar su estilo ni sus convicciones. El punto es que por más que use el diccionario de la Real Academia antes de escribir los pensamientos seguirán siendo los mismos”.