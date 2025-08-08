De Javier Milei a Marcos Rojo: La culpa es del otro

Live Blog Post

Marcos Rojo y la productividad ¿por qué no vale para Milei también?

Buena idea pagarle al jugador discolo por productividad. ¿Y al Presidente conflictivo qué?

Web Racing del Alma: "La llegada de Marcos Rojo a Racing no deja de ser una apuesta. Es un nombre rutilante y con una extensa trayectoria, pero su presente en Boca lejos estuvo de ser el que alguno vez supo mostrar y lo llevó a jugar en el Manchester United. Pero la dirigencia, especialmente Diego Milito, lo conoce bien y considera que su voz de mando y experiencia pueden ser vitales en la Copa Libertadores. Es un hombre de mil batallas y ahora las tendrá en Avellaneda. Pero también presenta un riesgo, porque en el Xeneize tuvo un andar muy irregular y con muchos parates.

Por este motivo es que la dirigencia de Racing confeccionó un contrato por productividad para Marcos Rojo. El defensor, más interesado en el desafío deportivo y tomarse revancha de su salida de Boca, lo aceptó de inmediato. Hasta diciembre de 2026, fecha en que terminar el vínculo, el central zurdo cobrará básicamente por partido disputado. Esto está relacionado directamente con los alarmantes números que tuvo en el Xeneize: jugó menos del 50% de los partidos. En total, Rojo disputó 118 partidos con la camiseta del Xeneize y se perdió otros 141. Fueron 103 por lesión, 28 por prevención y 10 por suspensión. Muchos tuvieron que ver con la rotura de ligamentos cruzados que sufrió entre 2022 y 2023, pero también tuvo algunas lesiones musculares que le quitaron continuidad en el Xeneize."