De Javier Milei a Marcos Rojo: La culpa es del otro

En su discurso (grabado y leído) por cadena nacional de Radio y TV (tal como hacía Cristina Fernández de Kirchner), el presidente Javier Milei decidió desafiar una vez más al Legislativo, luego de perder 12 votaciones en 1 día en la Cámara de Diputados de la Nación, y con el horizonte de otra multi derrota similar en el Senado. El Presidente de la Nación ha informado que no cederá y que tendrán que sacarlo "con los pies adelante", ignorando que también lo podrían despedir con juicio político aprobado con 2/3 del Congreso. El verdadero objetivo del mensaje de Javier Milei es establecer una Gran Grieta en derredor de su plan económico. Milei cree que así puede aumentar los sufragios para La Libertad Avanza el 26/10, en base a reclamar más legisladores que lo respalden. En verdad, es la única táctica posible en medio de una violenta subida de la tasa de interés en pesos para frenar al dólar estadounidense. Pero el Presidente no reconoce como válida ninguna autocrítica, la culpa siempre es del otro. De alguna manera Milei se asemeja al jugador de fútbol del que mucho hablan por estas horas, Marcos Rojo, quien al despedirse de Boca Juniors -cobrando puntillosamente todo su contrato por anticipado- se fue a Racing Club pero dejó la frase sibilina: "Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca" (¿...?), buscando también culpables cuando fue él responsable de su fracaso. Gente, hay que hacerse cargo de los fracasos propios. Veamos qué sucedió con el discurso de Javier Milei:
Grave denuncia sobre el discurso de Milei: 3er. Año sin Presupuesto
Topo Rodriguez (Consenso Federal):
##La verdadera razón por la que @JMilei amenaza al Congreso, es que está preparando una nueva prórroga del Presupuesto, por tercera vez consecutiva, para cristalizar el ajuste brutal.
##La amenaza de sancionar a diputados y senadores que no voten como al Presidente se le antoja, configura una causal contundente e inequívoca de Juicio Político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.
