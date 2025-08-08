Operación clamor por Máximo Kirchner: Intendentes más K que Cristina piden por "el hijo de"

Nelson Sombra, intendente de Azul, compartió un fragmento de una entrevista reciente a Kirchner y escribió: “No son los apellidos, son las ideas vigentes las que encabezan”.

El respaldo también llegó desde el plano gremial. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, sostuvo que “la fuerza de Máximo nos da la espalda para avanzar en lo que necesitamos defender, proponer y resolver para los bonaerenses”.

La posición de Máximo Kirchner

Por el momento, el presidente del PJ bonaerense no confirmó si aceptará la postulación. En una entrevista con Cenital, aclaró: “Si Cristina mañana me dice ‘tenés que ir vos’, y hay un acuerdo para que sea candidato, haremos todo lo que tengamos que hacer ”. También reconoció que no se “desvive por ser candidato”, recordando que en 2023 aceptó competir a pesar de no querer hacerlo porque “era un momento muy complejo para el peronismo”.

En la misma conversación buscó bajar la tensión interna: “Si todos ponemos un poquito y bajamos de todo un poquito, y tratamos de ordenar nuestro país, va a ser mejor”, dijo, al referirse a las diferencias con dirigentes como Axel Kicillof o Juan Grabois.

Contexto político

El planteo de los intendentes aparece en medio de un clima adverso para el peronismo, que se reacomoda tras el veto presidencial a leyes aprobadas por el Congreso en beneficio de jubilados y personas con discapacidad. “Estamos en un momento de profunda vulneración de derechos”, advirtió Nardini.

Con la confirmación de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia, el kirchnerismo busca cerrar filas para evitar la dispersión. La figura de Máximo Kirchner se perfila como una opción con peso político, estructura y llegada a distintos sectores del PJ.

El plazo para definir candidaturas vence el 17 de agosto. Hasta entonces, la presión para que el líder de La Cámpora asuma la candidatura seguirá creciendo. Como él mismo resumió: “Un diputado más o uno menos puede habilitar el quórum o no para que haya fondos para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales”.

________________________________

Más noticias en Urgente24:

Karina Milei acordó con Mauricio Macri en CABA y Rogelio Frigerio con LLA en E.R.

Rodrigo de Loredo sin salida: Karina Milei o nada y posible fin en la UCR

"Se ve que no tienen cerebro": El durísimo mensaje de Estela de Carlotto contra Milei por su campaña en PBA