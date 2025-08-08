CÓRDOBA. El cierre de alianzas en Córdoba tuvo a Rodrigo de Loredo como protagonista principal. El diputado y jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja tuvo un rotundo fracaso judicial al intentar dominar la interna partidaria de su espacio y no logró el objetivo de saltear la elección que empujó parte de la oposición interna.
Rodrigo de Loredo sin salida: Karina Milei o nada y posible fin en la UCR
El diputado Rodrigo de Loredo no enfrentará la interna en la UCR cordobesa. Buscará acordar con Karina Milei para integrarse a La Libertad Avanza.
Con la Justicia amenazando a la intervención de la UCR cordobesa y los recursos ante la Cámara Nacional Electoral rechazados, quedó firme la fecha del 10 de agosto para la celebración de la elección que finalmente no sucederá. Esto último por la no presentación de la lista que tenía a De Loredo como cabeza de lista.
Esa última maniobra, que podría implicar el fin de Rodrigo de Loredo como cabeza de la UCR cordobesa, es la que el ex presidente de Arsat aplicó para dejar abierta la puerta a un acuerdo con Karina Milei para su integración a La Libertad Avanza. Se trata de la única opción electoral que le da ciertas garantías al diputado de poder renovar su banca que vence en diciembre.
En caso de haber enfrentado la interna, De Loredo no habría podido escapar de la candidatura de la Lista 3, que ahora quedó en manos de Ramón Mestre. Según proyecciones, se trata de una lista con muy pocas chances de ganar una banca.
De esa forma, De Loredo habría sacrificado la interna partidaria con tal de dejar la opción viva de un acople al espacio oficialista, incluso a riesgo de quebrar definitivamente su pertenencia al partido centenario. Todo ello con la posibilidad vigente de no alcanzar un entendimiento libertario y quedar sin candidatura posible.
Rodrigo de Loredo y un posible salto a LLA
Para el diputado radical, el sacrificio de la interna significó más tiempo para alcanzar un acuerdo con la jefa política del oficialismo nacional, Karina Milei. En ese sentido, el panorama al cierre de listas se presentó aún más complicado si se tiene en cuenta que La Libertad Avanza selló alianzas con algunos espacios en Córdoba.
Entre ellos, se destaca el Frente Cívico de Luis Juez. El espacio del senador acordó acompañar la propuesta que posiblemente sea encabezada por Gabriel Bornoroni, dejando la puerta abierta a que el propio senador se integre a la lista en caso de que las mediciones lo indiquen.
Cabe recordar que en Córdoba es más que probable la candidatura de Juan Schiaretti para el frente Provincias Unidas. Su participación tornaría la elección legislativa a una competencia a la par de una elección a la gobernación.
Si bien Juez y De Loredo se han vendido al electorado como una sociedad política, la realidad es que las tensiones no cesaron desde el 2023. Con proyectos similares para alcanzar la gobernación, la fórmula que se impuso contundentemente en las legislativas del 2021 tendría varios cortocircuitos vigentes.
Bajo ese contexto, un salto de De Loredo a La Libertad Avanza solo haría sentido para el espacio oficialista en orden de acumular volumen a una lista que debió abrirse debido a la falta de dirigentes con suficiente exposición. Mientras tanto, para el diputado sería vital con el objetivo de permanecer en el mapa político hasta el 2027, año de mayores definiciones.
El espejo de Miryan Prunotto
En cualquier caso, De Loredo se orientó para un abandono virtual del radicalismo. Su eventual arreglo con La Libertad Avanza lo dejaría en las mismas condiciones a las que se sometió la vicegobernadora, Miryan Prunotto, quien fue señalada como “traidora” por los radicales, incluyendo el propio diputado.
Si bien el salto de Prunotto fue todavía más complejo por haber sido hacia el espacio al que supuestamente la UCR cordobesa se opone, lo de De Loredo no revestiría diferencias. Se trata de un dirigente que busca acoplarse a un oficialismo para tener continuidad en su gestión, en este caso legislativa.
A Prunotto, el salto al Gobierno provincial le valió el desaire de sus compañeros de partido. La funcionaria quedó casi al borde de la expulsión partidaria por haberse pegado al PJ provincial.
