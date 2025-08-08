Rodrigo de Loredo sin salida: Karina Milei o nada y posible fin en la UCR

Rodrigo De Loredo 2P.jpg Rodrigo de Loredo busca extender su estancia en Diputados.

Rodrigo de Loredo y un posible salto a LLA

Para el diputado radical, el sacrificio de la interna significó más tiempo para alcanzar un acuerdo con la jefa política del oficialismo nacional, Karina Milei. En ese sentido, el panorama al cierre de listas se presentó aún más complicado si se tiene en cuenta que La Libertad Avanza selló alianzas con algunos espacios en Córdoba.

Entre ellos, se destaca el Frente Cívico de Luis Juez. El espacio del senador acordó acompañar la propuesta que posiblemente sea encabezada por Gabriel Bornoroni, dejando la puerta abierta a que el propio senador se integre a la lista en caso de que las mediciones lo indiquen.

Cabe recordar que en Córdoba es más que probable la candidatura de Juan Schiaretti para el frente Provincias Unidas. Su participación tornaría la elección legislativa a una competencia a la par de una elección a la gobernación.

Si bien Juez y De Loredo se han vendido al electorado como una sociedad política, la realidad es que las tensiones no cesaron desde el 2023. Con proyectos similares para alcanzar la gobernación, la fórmula que se impuso contundentemente en las legislativas del 2021 tendría varios cortocircuitos vigentes.

Bajo ese contexto, un salto de De Loredo a La Libertad Avanza solo haría sentido para el espacio oficialista en orden de acumular volumen a una lista que debió abrirse debido a la falta de dirigentes con suficiente exposición. Mientras tanto, para el diputado sería vital con el objetivo de permanecer en el mapa político hasta el 2027, año de mayores definiciones.

Bornoroni Karina 2P.jpg Gabriel Bornoroni y Karina Milei.

El espejo de Miryan Prunotto

En cualquier caso, De Loredo se orientó para un abandono virtual del radicalismo. Su eventual arreglo con La Libertad Avanza lo dejaría en las mismas condiciones a las que se sometió la vicegobernadora, Miryan Prunotto, quien fue señalada como “traidora” por los radicales, incluyendo el propio diputado.

Si bien el salto de Prunotto fue todavía más complejo por haber sido hacia el espacio al que supuestamente la UCR cordobesa se opone, lo de De Loredo no revestiría diferencias. Se trata de un dirigente que busca acoplarse a un oficialismo para tener continuidad en su gestión, en este caso legislativa.

A Prunotto, el salto al Gobierno provincial le valió el desaire de sus compañeros de partido. La funcionaria quedó casi al borde de la expulsión partidaria por haberse pegado al PJ provincial.

