Horror sin límites en Jujuy: Asesino daba de comer carne humana a los perros

En sus declaraciones, acotó

Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel

Las pruebas podrían ser claves para confirmar la participación de Jurado en las desapariciones que investiga la Justicia.

La principal línea apunta a que el imputado habría tenido contacto reciente con las víctimas y que sus restos fueron manipulados para borrar evidencia, incluso alimentando a sus animales.

A todo esto

Sergio Lello Sánchez, Procurador General del ministerio Público de la Acusación, al hablar con AM 630, manifestó no recordar un caso de esta relevancia anteriormente. Fueron 5 desapariciones.

Si se confirma lo que están conjeturando los medios y la opinión pública, de ser un asesino serial, la verdad queno tengo recuerdos de que anteriormente haya habido semejante cantidad de víctimas Si se confirma lo que están conjeturando los medios y la opinión pública, de ser un asesino serial, la verdad queno tengo recuerdos de que anteriormente haya habido semejante cantidad de víctimas

Para la Justicia de Jujuy, el presunto asesino serial está en condiciones de comprender la criminalidad de los actos

