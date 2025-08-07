El fiscal Guillermo Beller informó que en el caso del presunto asesino serial Matías Emilio Jurado, hallaron restos de piel humana en los platos donde comían los perros del acusado en Jujuy.
DETALLES ESCALOFRIANTES
Horror sin límites en Jujuy: Asesino daba de comer carne humana a los perros
El presunto asesino serial de Jujuy escondió sierras y serruchos en las paredes de la casa. Indicios que alimentó perros con carne humana.
Además, reveló que los peritos identificaron una pared recientemente repintada, y que al examinarlas encontraron "sierras y serruchos ocultos en su interior". Antes descubrieron picos y palas escondidos, lo que les resultó llamativo por la cantidad y la manera en que estaban ocultos, "también dentro de las paredes de la vivienda"
Restos junto a la comida de los animales
La causa que investiga la desaparición de al menos cinco hombres en situación de calle sumó nuevos elementos como piel humana, cartílagos y pelos, algunos de los cuales estaban en los platos donde comían los perros del acusado.
Detalles macabros
El fiscal señaló
En sus declaraciones, acotó
Las pruebas podrían ser claves para confirmar la participación de Jurado en las desapariciones que investiga la Justicia.
La principal línea apunta a que el imputado habría tenido contacto reciente con las víctimas y que sus restos fueron manipulados para borrar evidencia, incluso alimentando a sus animales.
A todo esto
Sergio Lello Sánchez, Procurador General del ministerio Público de la Acusación, al hablar con AM 630, manifestó no recordar un caso de esta relevancia anteriormente. Fueron 5 desapariciones.
Para la Justicia de Jujuy, el presunto asesino serial está en condiciones de comprender la criminalidad de los actos
