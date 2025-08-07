urgente24
DETALLES ESCALOFRIANTES

Horror sin límites en Jujuy: Asesino daba de comer carne humana a los perros

El presunto asesino serial de Jujuy escondió sierras y serruchos en las paredes de la casa. Indicios que alimentó perros con carne humana.

07 de agosto de 2025 - 20:51
Imágenes de la casa del presunto asesino serial de Jujuy

El fiscal Guillermo Beller informó que en el caso del presunto asesino serial Matías Emilio Jurado, hallaron restos de piel humana en los platos donde comían los perros del acusado en Jujuy.

Además, reveló que los peritos identificaron una pared recientemente repintada, y que al examinarlas encontraron "sierras y serruchos ocultos en su interior". Antes descubrieron picos y palas escondidos, lo que les resultó llamativo por la cantidad y la manera en que estaban ocultos, "también dentro de las paredes de la vivienda"

Fuerte custodia en el traslado de Matías Jurado

Restos junto a la comida de los animales

La causa que investiga la desaparición de al menos cinco hombres en situación de calle sumó nuevos elementos como piel humana, cartílagos y pelos, algunos de los cuales estaban en los platos donde comían los perros del acusado.

Detalles macabros

El fiscal señaló

Hay mucha más piel. Hicimos una división para realizar un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros Hay mucha más piel. Hicimos una división para realizar un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros

En sus declaraciones, acotó

Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel

Las pruebas podrían ser claves para confirmar la participación de Jurado en las desapariciones que investiga la Justicia.

La principal línea apunta a que el imputado habría tenido contacto reciente con las víctimas y que sus restos fueron manipulados para borrar evidencia, incluso alimentando a sus animales.

A todo esto

Sergio Lello Sánchez, Procurador General del ministerio Público de la Acusación, al hablar con AM 630, manifestó no recordar un caso de esta relevancia anteriormente. Fueron 5 desapariciones.

Si se confirma lo que están conjeturando los medios y la opinión pública, de ser un asesino serial, la verdad queno tengo recuerdos de que anteriormente haya habido semejante cantidad de víctimas Si se confirma lo que están conjeturando los medios y la opinión pública, de ser un asesino serial, la verdad queno tengo recuerdos de que anteriormente haya habido semejante cantidad de víctimas

Para la Justicia de Jujuy, el presunto asesino serial está en condiciones de comprender la criminalidad de los actos

