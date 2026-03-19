Córdoba: Sana y salva, apareció la niña buscada en Cosquín

El procedimiento general se activó en torno a las 19, con la cupula del Ministerio de Seguridad arribando al lugar de los hecho. A partir de allí, se desplegó la máxima capacidad de búsqueda, con el temor de no llegar a cubrir las primeras 24 horas on algún rastro, lo que se considera clave para el éxito en estos casos.

Si bien la aparición de Esmeralda resultó en un alivio generalizado, la preocupación ahora pasa por la causa de su ausencia. Se estima que la menor podría haber sido raptada por uno a más adultos, que todavía estarían en libertad en la zona.

Para comprobar esa teoría, una cámara de seguridad apostada en inmediaciones a la casa de la niña podría ser clave para determinar la verdadera secuencia de hechos que mantuvo a Esmeralda fuera de su casa toda la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Juan Pablo quinteros.jpg Juan Pablo Quinteros no se guardó las críticas a la oposición.

Polémica política a la orden

El buen resutlado del rastrillaje dio lugar a críticas en términos políticos. En ese sentido, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, apuntó contra la oposición por el bloqueo presupuestario para la compra de drones que el oficialismo intentó en los últimos meses. "Tuvimos que alquilarlos porque cuando quisimos comprarlos no nos dejaron", dijo respecto a la incorporación de los elementos.

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