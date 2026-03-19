CÓRDOBA. La Policía de Córdoba informó en horas de la mañana la aparición de Esmeralda Marisa Pereyra López, la pequeña de tan solo dos años que desapareció en horas de la mañana del miércoles 18 de marzo del jardín de su casa en Cosquín. El hallazgo se produjo en un descampado a cuarenta minutos de distancia del punto de desaparición, con la menor en buenas condiciones generales.
ALERTA SOFÍA
Córdoba: Sana y salva, apareció la niña buscada en Cosquín
La Policía de Córdoba dio con la menor que fue intensamente buscada desde el miércoles por la tarde. Es oriunda de Cosquín y estaría en buen estado.
Según reportaron las autoridades cordobesas, la niña se encontraba en buen estado de salud, y había sido alimentada e hidratada. Esto último conduce la investigación a un posible rapto y arrepentimiento posterior por la difusión inmediata del caso.
Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad de Córdoba, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, dispararon el Alerta Sofía en horas de la tarde de ayer. Como parte del protocolo, esa reacción puso bajo alarma a todos los medios y puertas de entrada y salida el país, como así también terminales y puntos de tránsito generales.
La búsqueda, que duró poco más de 20 horas, incluyó un operativo cerrojo sobre Cosquín. El mismo incluyó la revisión vehícular para todos los conductores que entraron o salieron de la zona en las últimas horas, rastrillajes terrestres y acuáticos en los ríos de la zona, sobrevuelo de drones con detección de temperatura y despliegue de más de 100 efectivos abocados a encontrar a la menor.
La hora de la desaparición en Córdoba
La secuencia de eventos comenzó el miércoles pasadas las 16, cuando la madre de la menor se presentó ante las autoridades. Antes de su ausencia, Esmeralda había sido por última vez vista en el jardín de su hogar en barrio José Obrero de Cosquín, alrededor de las 14.30 horas.
El procedimiento general se activó en torno a las 19, con la cupula del Ministerio de Seguridad arribando al lugar de los hecho. A partir de allí, se desplegó la máxima capacidad de búsqueda, con el temor de no llegar a cubrir las primeras 24 horas on algún rastro, lo que se considera clave para el éxito en estos casos.
Si bien la aparición de Esmeralda resultó en un alivio generalizado, la preocupación ahora pasa por la causa de su ausencia. Se estima que la menor podría haber sido raptada por uno a más adultos, que todavía estarían en libertad en la zona.
Para comprobar esa teoría, una cámara de seguridad apostada en inmediaciones a la casa de la niña podría ser clave para determinar la verdadera secuencia de hechos que mantuvo a Esmeralda fuera de su casa toda la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Polémica política a la orden
El buen resutlado del rastrillaje dio lugar a críticas en términos políticos. En ese sentido, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, apuntó contra la oposición por el bloqueo presupuestario para la compra de drones que el oficialismo intentó en los últimos meses. "Tuvimos que alquilarlos porque cuando quisimos comprarlos no nos dejaron", dijo respecto a la incorporación de los elementos.
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