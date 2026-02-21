urgente24
ACTUALIDAD caso Loan > desaparecidos > democracia

AMNESIA DE ESTADO

Lian, Loan y Kiara, dos desaparecidos y uno seguido de muerte que interpelan al Estado

A días del aniversario de la desaparición de Lian Flores recordamos la de Loan Peña y aparece muerta la niña Kiara Barrios

21 de febrero de 2026 - 22:45
¿Donde están Lian y Loan? ¿Por qué la tecnología puede ser una aliada a la hora de actualizar la búsqueda?

¿Donde están Lian y Loan? ¿Por qué la tecnología puede ser una aliada a la hora de actualizar la búsqueda?

Los menores desaparecidos en democracia en Argentina representan una de las deudas más profundas del sistema judicial. Los casos de Lian Gael Flores y Loan Peña exigen un enfoque de "debida diligencia reforzada", donde la preservación de la prueba y la continuidad de la búsqueda no son opciones, sino mandatos constitucionales. Lamentablemente, la niña Kiara Barrios apareció hoy, sin vida.

Liam P.jpg
La imagen de Lian Flores, seg&uacute;n los expertos, debe ser actualizada mediante inteligencia artificial, una herramienta crucial para mantener la b&uacute;squeda vigente a un a&ntilde;o de su desaparici&oacute;n.

La imagen de Lian Flores, según los expertos, debe ser actualizada mediante inteligencia artificial, una herramienta crucial para mantener la búsqueda vigente a un año de su desaparición.

Desaparecidos: Lian

A un año de su desaparición en Ballesteros Sud, Córdoba, el caso de Lian se mantiene activo bajo una premisa fundamental: el tiempo no debe diluir la búsqueda. La utilización de Inteligencia Artificial para la actualización de rostro es una herramienta clave para combatir la ceguera temporal en desapariciones prolongadas.

  • Estado actual: Recompensa de $20 millones vigente y rastreos activos.
  • Hipótesis: Investigación de entornos digitales y archivos de abuso en la zona, sin conexión directa confirmada.

Kiara Barrios: La democracia no alcanza

image
Final tr&aacute;gico en Paran&aacute;: Equipos de Defensa Civil y buzos t&aacute;cticos durante el operativo que culmin&oacute; con el hallazgo de la peque&ntilde;a Kiara, v&iacute;ctima del temporal.

Final trágico en Paraná: Equipos de Defensa Civil y buzos tácticos durante el operativo que culminó con el hallazgo de la pequeña Kiara, víctima del temporal.

El hallazgo sin vida de la pequeña Kiara en Paraná, tras ser arrastrada por un temporal junto a su madre, expone la cara más cruda de la precariedad habitacional. La labor de los rescatistas en el arroyo Colorado cerró una búsqueda angustiante, pero abre el debate sobre la protección de la niñez en contextos de emergencia climática.

Seguir leyendo

Loan: La prueba preservada

El análisis del caso Loan se centra en un principio jurídico superior: la no destrucción de la evidencia. Tomando como espejo el caso internacional de Ernest Joe Manzanares (identificado 37 años después), se establece que el Estado debe preservar perfiles genéticos, metadatos y evidencia física sin límite temporal.

loan.jpg
En el caso Loan Pe&ntilde;a, la preservaci&oacute;n reforzada de la prueba digital y biol&oacute;gica es el &uacute;nico camino para vencer al tiempo y garantizar el derecho a la identidad.

En el caso Loan Peña, la preservación reforzada de la prueba digital y biológica es el único camino para vencer al tiempo y garantizar el derecho a la identidad.

"La tecnología forense de 2045 no será la misma que la de 2025. La pregunta es: ¿la prueba seguirá existiendo para entonces?"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES