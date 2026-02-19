urgente24
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Lejos de conmoverse por la tragedia personal y familiar de 920 trabajadores que quedaron desempleados, Luis Majul les propuso una serie de “salidas” laborales.

19 de febrero de 2026 - 00:18
En una de las intervenciones más oficialistas que se le recuerde, el periodista de LN+ Luis Majul dijo que los casi mil cesanteados podrían aprovechar las cesantías para dedicarse al delivery, a conducir autos de alquiler o a ponerse parripollos y canchas de pádel.

Las “recomendaciones” resultaron tan extravagantes en un momento de dolor y conmoción que las críticas hacia el comunicador fueron instantáneas en X, TikTok, Instagram,

"Yo quisiera medir dos metros, pero no mido dos metros, es la realidad. Las cosas suceden", justificó Majul al analizar el drama que se vivía en las inmediaciones de la planta de San Fernando.

Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo. Todo el mundo está hablando de los puestos de trabajo. Pero, de esos 920 personas… ¿Cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de dos meses?. Mañana y pasado mañana muchos se irán a una app que reparte comida u otras cosas. O a la app para manejar auto. O se pondrán, con la indemnización, un parripollo o una cancha de pádel. Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo. Todo el mundo está hablando de los puestos de trabajo. Pero, de esos 920 personas… ¿Cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de dos meses?. Mañana y pasado mañana muchos se irán a una app que reparte comida u otras cosas. O a la app para manejar auto. O se pondrán, con la indemnización, un parripollo o una cancha de pádel.

¿Le sirve a LN+ tanto oficialismo?

Minutos antes del “pase” y la mesa de periodistas con Paulino Rodrigues y Débora Plager, la señal informativa LN+ estaba en un piso irreconocible: 0,3 puntos de rating, según la medidora brasileña Kantar Ibope.

En C5N, con un enfoque diametralmente opuesto al de Majul, lograban 3,9 puntos (13 veces más espectadores).

En TN, con un análisis no tan sesgado, marcaban 2,7 puntos (9 veces más encendido).

La gran pregunta es si tanto les piden los poderosos o si están convencidos los comunicadores de LN+ acerca de que están en la vereda correcta. La gran pregunta es si tanto les piden los poderosos o si están convencidos los comunicadores de LN+ acerca de que están en la vereda correcta.

