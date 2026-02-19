Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

En C5N, con un enfoque diametralmente opuesto al de Majul, lograban 3,9 puntos (13 veces más espectadores).

En TN, con un análisis no tan sesgado, marcaban 2,7 puntos (9 veces más encendido).

La gran pregunta es si tanto les piden los poderosos o si están convencidos los comunicadores de LN+ acerca de que están en la vereda correcta.