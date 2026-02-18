El mundo político y el universo de los fenómenos inexplicables se fusionaron esta semana en una revelación que nadie esperaba. Lara Trump, nuera del presidente de los Estados Unidos, aseguró que Donald Trump tiene preparado un discurso para dirigirse a la nación en caso de que se confirme la existencia de vida extraterrestre.
Trump tendría un discurso listo para anunciar la existencia de vida extraterrestre
Lara Trump, nuera del presidente, lo confirmó en un pódcast y generó furor en el tema extraterrestre. La declaración sacudió al mundo entero.
Una delcaración de la familia Trump de cara los extraterrestres
Según contó Lara, tanto ella como su marido, Eric Trump, le preguntaron directamente al presidente qué sabe sobre ovnis y vida alienígena. La respuesta los dejó sin palabras.
"Se mostró un poco evasivo, como si no nos quisiera contar todo", relató. Y agregó: "Escuché que tiene un discurso preparado y que, cuando llegue el momento indicado, lo va a sacar y hablará de algo relacionado con algún tipo de vida extraterrestre".
Años atrás Trump había tocado el tema por encima:
El comentario de Obama que encendió la mecha
Todo esto estalló después de que el expresidente Barack Obama declarara en el pódcast No Lie With Brian Tyler Cohen que los extraterrestres" son reales". Aunque después intentó aclarar en Instagram que se refería a la probabilidad estadística de vida en el universo, el daño ya estaba hecho.
El director Dan Farah, en su documental La era de la divulgación, planteó que el encubrimiento gubernamental sobre inteligencia no humana está por derrumbarse. "Es cuestión de tiempo: un presidente en ejercicio dirá al mundo que no estamos solos", declaró Farah.
Por ahora, Trump no confirmó ni desmintió nada. Pero el silencio, en este caso, dice mucho.
