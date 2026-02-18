Trump tendría un discurso listo para anunciar la existencia de vida extraterrestre

Embed - Joe Gets Trump to Discuss JFK Files and UFO Disclosure

El comentario de Obama que encendió la mecha

Todo esto estalló después de que el expresidente Barack Obama declarara en el pódcast No Lie With Brian Tyler Cohen que los extraterrestres" son reales". Aunque después intentó aclarar en Instagram que se refería a la probabilidad estadística de vida en el universo, el daño ya estaba hecho.

image Sus palabras abrieron una caja de Pandora que ahora involucra al mismísimo Trump.

El director Dan Farah, en su documental La era de la divulgación, planteó que el encubrimiento gubernamental sobre inteligencia no humana está por derrumbarse. "Es cuestión de tiempo: un presidente en ejercicio dirá al mundo que no estamos solos", declaró Farah.

Por ahora, Trump no confirmó ni desmintió nada. Pero el silencio, en este caso, dice mucho.

