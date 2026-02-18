urgente24
MUNDO Donald Trump > extraterrestres > Estados Unidos

"LO TIENE PREPARADO"

Trump tendría un discurso listo para anunciar la existencia de vida extraterrestre

Lara Trump, nuera del presidente, lo confirmó en un pódcast y generó furor en el tema extraterrestre. La declaración sacudió al mundo entero.

18 de febrero de 2026 - 23:06
¿Qué se vendrá?

¿Qué se vendrá?

El mundo político y el universo de los fenómenos inexplicables se fusionaron esta semana en una revelación que nadie esperaba. Lara Trump, nuera del presidente de los Estados Unidos, aseguró que Donald Trump tiene preparado un discurso para dirigirse a la nación en caso de que se confirme la existencia de vida extraterrestre.

Una delcaración de la familia Trump de cara los extraterrestres

Según contó Lara, tanto ella como su marido, Eric Trump, le preguntaron directamente al presidente qué sabe sobre ovnis y vida alienígena. La respuesta los dejó sin palabras.

Seguir leyendo

"Se mostró un poco evasivo, como si no nos quisiera contar todo", relató. Y agregó: "Escuché que tiene un discurso preparado y que, cuando llegue el momento indicado, lo va a sacar y hablará de algo relacionado con algún tipo de vida extraterrestre".

Años atrás Trump había tocado el tema por encima:

Embed - Joe Gets Trump to Discuss JFK Files and UFO Disclosure

El comentario de Obama que encendió la mecha

Todo esto estalló después de que el expresidente Barack Obama declarara en el pódcast No Lie With Brian Tyler Cohen que los extraterrestres" son reales". Aunque después intentó aclarar en Instagram que se refería a la probabilidad estadística de vida en el universo, el daño ya estaba hecho.

image
Sus palabras abrieron una caja de Pandora que ahora involucra al mism&iacute;simo Trump.

Sus palabras abrieron una caja de Pandora que ahora involucra al mismísimo Trump.

El director Dan Farah, en su documental La era de la divulgación, planteó que el encubrimiento gubernamental sobre inteligencia no humana está por derrumbarse. "Es cuestión de tiempo: un presidente en ejercicio dirá al mundo que no estamos solos", declaró Farah.

Por ahora, Trump no confirmó ni desmintió nada. Pero el silencio, en este caso, dice mucho.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

José Lis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones

Otra de Federico Sturzenegger: Alquiló 4 pisos para oficinas por $720 millones

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES