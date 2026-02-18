Actor en decadencia: De protagonizar Transformers a la vergüenza ajena en Hollywood

Un historial que ya no sorprende a los fans de Transformers

Lo de Nueva Orleans no es un accidente aislado. Es el último capítulo de una carrera de casi veinte años marcada tanto por el talento como por el desastre.

En 2007 lo arrestaron en Chicago por allanamiento en una farmacia. En 2008, enfrentó cargos por manejar bajo el efecto del alcohol. En 2014, lo detuvieron en Nueva York por interrumpir a los gritos una función de Cabaret en Broadway.

Embed - shia labeouf fighting in edinburg pub video of past controversial actor is out

En 2013 presentó en Cannes un cortometraje que resultó ser un plagio del dibujante Daniel Clowes. El escándalo se potenció cuando sus disculpas públicas también eran copias textuales de disculpas de otras celebridades. Una ironía difícil de superar.

En 2017 volvieron a arrestarlo en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada, lo que derivó en una orden judicial para asistir a rehabilitación.

image El golpe más fuerte llegó en 2020, cuando su expareja, la cantante FKA Twigs, lo demandó describiendo episodios de empujones, estrangulamientos y un control extremo sobre su ropa y sus relaciones sociales. El caso se resolvió de forma extrajudicial en 2025.

Otra exnovia, la estilista Karolyn Pho, relató episodios de violencia física y un patrón de humillaciones, celos irracionales y amenazas

Días antes del arresto en Mardi Gras, empleados de distintos bares de Nueva Orleans describieron comportamientos erráticos e inquietantes. En el bar Ms. Mae's intentó entrar sin camisa, sin efectivo y sin identificación. Uno de los empleados aseguró que estaba "aterrorizando la ciudad".

