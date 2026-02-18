Todo ocurrió pasada la medianoche del martes 17 de febrero. Shia LaBeouf, actor de 39 años, protagonizó una pelea afuera de un bar en la calle Royal, en pleno Barrio Francés de Nueva Orleans. De Hollywood y Transformers al desastre.
CARRERA DESTROZADA
Actor en decadencia: De protagonizar Transformers a la vergüenza ajena en Hollywood
El actor protagonizó uno de los episodios más tristes de Nueva Orleans. Pelea, ambulancia, arresto. Ni Transformers lo salvó de ser lo más feo de Hollywood.
Según el comunicado de la Policía de Nueva Orleans, el actor generó un escándalo dentro del local y el personal lo sacó a la fuerza. Pero LaBeouf no se fue: volvió más agresivo que antes y golpeó a uno de los empleados con los puños cerrados varias veces. Después atacó a otra persona y le pegó directo en la nariz.
Lo que nadie esperaba fue lo que vino después. Pocas horas tras el arresto, LaBeouf apareció de nuevo en Bourbon Street, collar de Mardi Gras al cuello y con los papeles de su liberación en la boca, bailando entre la multitud.
Después posteó en X: "Free me", con una selfie sonriente y lentes de sol. El video explotó en redes.
Quizás te interese leer: Seedance 2.0: La inteligencia artificial que espanta a Hollywood con videos hiperrealistas
Un historial que ya no sorprende a los fans de Transformers
Lo de Nueva Orleans no es un accidente aislado. Es el último capítulo de una carrera de casi veinte años marcada tanto por el talento como por el desastre.
En 2007 lo arrestaron en Chicago por allanamiento en una farmacia. En 2008, enfrentó cargos por manejar bajo el efecto del alcohol. En 2014, lo detuvieron en Nueva York por interrumpir a los gritos una función de Cabaret en Broadway.
En 2013 presentó en Cannes un cortometraje que resultó ser un plagio del dibujante Daniel Clowes. El escándalo se potenció cuando sus disculpas públicas también eran copias textuales de disculpas de otras celebridades. Una ironía difícil de superar.
En 2017 volvieron a arrestarlo en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada, lo que derivó en una orden judicial para asistir a rehabilitación.
Otra exnovia, la estilista Karolyn Pho, relató episodios de violencia física y un patrón de humillaciones, celos irracionales y amenazas
Días antes del arresto en Mardi Gras, empleados de distintos bares de Nueva Orleans describieron comportamientos erráticos e inquietantes. En el bar Ms. Mae's intentó entrar sin camisa, sin efectivo y sin identificación. Uno de los empleados aseguró que estaba "aterrorizando la ciudad".
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia
Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma