Murió el actor Robert Duvall, protagonista de El Padrino y Apocalypse now

El prestigioso actor estadounidense, Robert Duvall, recordado por sus actuaciones en 'El Padrino' y 'Apocalypse Now', entre muchas otras, falleció a los 95 años. La triste noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, a través de un comunicado: "Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”.
“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió Laura Duvall.
“Para el mundo, fue un actor ganador del óscar, director y narrador. Para mí, fue simplemente todo”, agregó la mujer en el comunicado. "Para cada uno de sus muchos papeles, Bob entregó todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable para todos nosotros”, aseguró.
Duvall fue una figura fundamental del cine estadounidense durante siete décadas, destacándose por su versatilidad y profundidad interpretativa. Aunque alcanzó fama mundial por su papel de Tom Hagen en El padrino (1972) y El padrino II, su carrera incluyó una amplia variedad de géneros y personajes memorables.
Su trabajo en 'Tender Mercies' (1983), donde incluso compuso parte de la música de su personaje, le valió el Oscar como Mejor Actor. A lo largo de su vida artística ha sido reconocido con múltiples premios, incluidos Globos de Oro y Emmys, consolidándolo como una figura respetada tanto por críticos como por colegas.
Además de sus logros cinematográficos, Duvall ha tenido una presencia notable en televisión, con la miniserie 'Lonesome Dove' (1989) entre sus actuaciones más celebradas. En los años posteriores continuó activo en la industria, escribiendo, dirigiendo y protagonizando proyectos personales como 'The Apostle' (1997) y 'Assassination Tango' (2002).
