Luiz Inácio Lula da Silva fue el primer presidente homenajeado en vida en un Carnaval de Río

Luego, fue el turno de Juscelino Kubitschek. También se trató de un homenaje post mortem.

En 2018, todo terminó en graves cuestionamientos: la escuela Paraíso do Tuiuti presentó una carroza que representaba al entonces presidente Michel Temer como un "vampiro neoliberal".

Finalmente, en 2020, con Jair Bolsonaro en el Palacio del Planalto, Académicos de Vigário portó un muñeco gigante representando un payaso, pero que utilizaba una franja presidencial. El muñeco reproducía con sus dedos la figura de una pistola, un gesto característico del líder opositor hoy encarcelado. Finalmente, en 2020, con Jair Bolsonaro en el Palacio del Planalto, Académicos de Vigário portó un muñeco gigante representando un payaso, pero que utilizaba una franja presidencial. El muñeco reproducía con sus dedos la figura de una pistola, un gesto característico del líder opositor hoy encarcelado.

image Pocos dìas antes del inicio de la pandemia de 2020, el ex presidente Bolsonaro fue satirizado en Rio de Janeiro

El desfile homenaje de 2026 celebró la cultura nordestina y la historia de vida del ex sindicalista desde la infancia hasta la actualidad.

El estribillo de la canción escogida rezaba:

“Y hay hijos de pobres que se convierten en médicos.

Comida en la mesa del trabajador.

Tu legado es un reflejo de mis lecciones.

Sin miedo a aranceles ni sanciones.

Así se establece la soberanía.

Sin falsos mitos, sin amnistía”.