El relato de la scola do samba mostró al líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva desde su nacimiento en la región nordeste de Brasil hasta su elección como presidente en uno de los desfiles más polémicos de la historia en la “cidade maravilhosa”.
ARRANCÓ LA FIESTA MÁXIMA DE BRASIL
Luiz Inácio Lula da Silva fue el primer presidente homenajeado en vida en un Carnaval de Río
La Escuela de Samba “Académicos de Niteroi” escogió la vida del actual presidente de Brasil como inspiración para el Carnaval de Río de Janeiro.
Dentro de apenas 8 meses, a la edad de 80 años, Lula buscará ser electo presidente de su país por cuarta vez.
La oposición “bolsonarista” no consiguió que la Justicia prohibiera el desfile.
2 homenajes y 2 críticas a los presidentes
En 1956, 2 años después de suicidarse en el palacio presidencial, el ex mandatario Getulio Vargas (quien gobernara al país durante casi 2 décadas) fue el protagonista de Mangueira, la escuela de samba más popular de Brasil. Lo retrataron como un líder popular vinculado a grandes conquistas laborales y sociales.
Luego, fue el turno de Juscelino Kubitschek. También se trató de un homenaje post mortem.
En 2018, todo terminó en graves cuestionamientos: la escuela Paraíso do Tuiuti presentó una carroza que representaba al entonces presidente Michel Temer como un "vampiro neoliberal".
El desfile homenaje de 2026 celebró la cultura nordestina y la historia de vida del ex sindicalista desde la infancia hasta la actualidad.
El estribillo de la canción escogida rezaba:
“Y hay hijos de pobres que se convierten en médicos.
Comida en la mesa del trabajador.
Tu legado es un reflejo de mis lecciones.
Sin miedo a aranceles ni sanciones.
Así se establece la soberanía.
Sin falsos mitos, sin amnistía”.