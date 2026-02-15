La batalla por el control de Warner Bros. Discovery entró en una nueva etapa que podría reconfigurar los equilibrios financieros de la industria del entretenimiento. Tras meses de negociaciones y ofertas cruzadas, el estudio evalúa reabrir conversaciones de venta con Paramount, rival tradicional en Hollywood, en medio de una guerra de ofertas con Netflix.
REABRE LA NEGOCIACIÓN
Warner Bros. reabre la puja con Paramount y pone en jaque su acuerdo millonario con Netflix
El gigante del entretenimiento Warner Bros. evalúa retomar la venta a Paramount en una operación valuada en más de US$100.000 millones.
La junta directiva de Warner Bros. está discutiendo si la oferta modificada de Paramount Skydance Corp. podría conducir a un acuerdo más ventajoso que el pacto ya establecido con Netflix, según dijeron fuentes allegadas a la transacción a Bloomberg.
Aunque no tomó una decisión definitiva —y mantiene el acuerdo vinculante con Netflix—, la posibilidad de reabrir negociaciones con Paramount puso en alerta los mercados y a los analistas de fusiones y adquisiciones.
La oferta de Paramount
La oferta de Paramount fue mejorada en las últimas semanas con elementos financieros llamativos. Aunque el precio por acción sigue fijado en US$30, la propuesta incorpora un “ticking fee” —una prima de 25 centavos por acción por cada trimestre que el acuerdo no se cierre después de 2026— estimado en alrededor de US$650 millones en efectivo para los accionistas.
La compañía también se comprometió a cubrir la multa por ruptura de contrato de US$2.800 millones que Warner Bros. debería pagarle a Netflix si decide abandonar su acuerdo. Sin embargo, estos añadidos no implicaron un aumento directo del precio por acción, lo que mantiene la valoración total del negocio en unos US$108.4 mil millones incluyendo deuda.
Este escenario generó un intenso escrutinio sobre cuál de las propuestas ofrece mayor certeza financiera y valor a largo plazo. El acuerdo preferido originalmente por la directiva de Warner Bros. con Netflix, valorado en US$82.7 mil millones, combina efectivo y acciones del gigante del streaming y estaba orientado a escindir los negocios de cable en favor de concentrarse en estudios y plataformas digitales.
Qué brinda cada oferta
Para algunos analistas, el factor clave no es solo la cifra monetaria sino la certeza de cierre y los riesgos regulatorios que cada propuesta conlleva. La oferta de Paramount, pese a ser superior en términos de efectivo puro, enfrenta obstáculos derivados del peso de la deuda necesaria para financiar la operación y del escrutinio antimonopolio de autoridades en Estados Unidos y Europa.
Por su parte, el acuerdo con Netflix —aunque inferior en efectivo inmediato— podría encontrarse con menos fricciones regulatorias y ofrecer una integración más rápida con un modelo de negocios ya establecido.
La presión de los accionistas es otro elemento determinante. Fondos como Ancora Holdings, que posee cerca de US$200 millones en acciones de Warner Bros., manifestaron públicamente su apoyo al acercamiento con Paramount, argumentando que el consejo subestimó el valor de la oferta alternativa y no exploró completamente una guerra de ofertas competitiva.
Esta presión impulsó a la directiva a considerar seriamente una reactivación del diálogo con el oferente rival.
En este contexto, la decisión que tome Warner Bros. en las próximas semanas podría no solo determinar su futuro corporativo, sino también influir en la estructura competitiva del entretenimiento global.
