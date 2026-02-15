Warner Bros. reabre la puja con Paramount y pone en jaque su acuerdo millonario con Netflix

Este escenario generó un intenso escrutinio sobre cuál de las propuestas ofrece mayor certeza financiera y valor a largo plazo. El acuerdo preferido originalmente por la directiva de Warner Bros. con Netflix, valorado en US$82.7 mil millones, combina efectivo y acciones del gigante del streaming y estaba orientado a escindir los negocios de cable en favor de concentrarse en estudios y plataformas digitales.

Qué brinda cada oferta

Para algunos analistas, el factor clave no es solo la cifra monetaria sino la certeza de cierre y los riesgos regulatorios que cada propuesta conlleva. La oferta de Paramount, pese a ser superior en términos de efectivo puro, enfrenta obstáculos derivados del peso de la deuda necesaria para financiar la operación y del escrutinio antimonopolio de autoridades en Estados Unidos y Europa.

Por su parte, el acuerdo con Netflix —aunque inferior en efectivo inmediato— podría encontrarse con menos fricciones regulatorias y ofrecer una integración más rápida con un modelo de negocios ya establecido.

La presión de los accionistas es otro elemento determinante. Fondos como Ancora Holdings, que posee cerca de US$200 millones en acciones de Warner Bros., manifestaron públicamente su apoyo al acercamiento con Paramount, argumentando que el consejo subestimó el valor de la oferta alternativa y no exploró completamente una guerra de ofertas competitiva.

Esta presión impulsó a la directiva a considerar seriamente una reactivación del diálogo con el oferente rival.

En este contexto, la decisión que tome Warner Bros. en las próximas semanas podría no solo determinar su futuro corporativo, sino también influir en la estructura competitiva del entretenimiento global.

