Los fines de semana fueron hechos para eso: descansar, tirarte en el sillón o la cama y hacer todo lo que la semana no te permite. Y si a ese combo le sumás una buena miniserie, la cosa mejora considerablemente. Ese es exactamente el caso de "Lauchhammer: Muerte en Lusacia", una joyita que está esperándote en Netflix y que, si todavía no la viste, tenés una razón más que válida para no levantarte del sofá lo que resta del finde largo.
"IMPOSIBLE NO ENGANCHARSE"
La miniserie de 6 capítulos que se convirtió en una adicción total
Un caso policial y una herida personal avanzan en paralelo en esta miniserie de Netflix pensada para maratonear.
Estrenada en 2022 bajo la dirección de Till Franzen, esta producción alemana llega con una estructura impecable: seis episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Ni demasiado larga como para cansarte, ni tan corta como para dejarte con el sabor amargo de que terminó antes de tiempo. Franzen construyó algo compacto, preciso y, sobre todo, adictivo.
El elenco es uno de sus puntos más fuertes. Mišel Matievi lidera la historia junto a Odine Johne, Marc Hosemann, Ella Lee, Jacob Matschenz, Lucas Gregorowicz, Uwe Preuss, Kai Ivo Baulitz, Malik Blumenthal, Petra Kelling, Christian Grashof y Christian Kuchenbuch. Un grupo de actores que no necesita de grandes trucos para transmitir tensión.
Ahora bien, ¿de qué va todo esto? La sinopsis oficial lo resume de manera contundente: "Cuando un macabro asesinato fuerza al detective Maik Briegand a regresar a su tierra natal, comienza a desenterrar cadáveres, pistas y sus propios traumas del pasado". Ahí está la clave. No se trata únicamente de resolver un crimen, sino de un hombre que vuelve a un lugar que lo marcó, y esa combinación entre investigación policial y herida personal es lo que le da a la serie una profundidad que va mucho más allá del género.
Qué dijo la crítica sobre esta miniserie de Netflix
La crítica internacional fue contundente pero sumamente envolvente en su opinión. Liz Kocan, desde el medio especializado Decider, fue una de las primeras en ponerle el sello: "Como cualquier buen misterio, no revela mucho al principio y nos daremos cuenta del significado de sus detalles eventualmente. Pero tiene un potente inicio y ya estamos enganchados". Esa descripción ya dice bastante sobre el tono que maneja la serie: no te da todo masticado, te hace trabajar la atención, y eso genera un vínculo muy particular con el espectador.
Desde las páginas de Diario El País, Ángel S. Harguindey sumó otra lectura igual de reveladora: "Serie sobria, correctamente realizada e interpretada en la que, indirectamente, se nos muestra la depredadora actitud humana con la tierra en la que vive".
Y por si hacía falta un tercer argumento, Karina Adelgaard de Heaven of Horror cerró el debate con una recomendación directa al hueso: "Si usualmente te gustan este tipo de series de crimen y misterio, definitivamente ésta merece la pena verla". Así sin rodeos.
Entonces la ecuación es bastante sencilla. Tenés un fin de semana largo, una plataforma de streaming a mano y seis capítulos que juntos no llegan a las cinco horas. "Lauchhammer: Muerte en Lusacia" no es de esas series que te piden paciencia durante tres episodios para recién ahí despegar. Arranca con fuerza, sostiene el ritmo y cierra con la solidez de una producción que sabe muy bien lo que quiere contar. Prepárate algo rico para picar, acomódate bien y dale play. Después nos contás.
--------------------------
Más contenido en Urgente24
El botón oculto en WhatsApp que los estafadores no quieren que conozcas
Jorge Rial decidió defender al laburante y le retrucaron: "No pudo educar a la hija y va a..."
La miniserie perfecta para arrancar y terminar en un mismo finde
Máxima preocupación por la estafa con inteligencia artificial que engaña a todos