La miniserie de 6 capítulos que se convirtió en una adicción total

Desde las páginas de Diario El País, Ángel S. Harguindey sumó otra lectura igual de reveladora: "Serie sobria, correctamente realizada e interpretada en la que, indirectamente, se nos muestra la depredadora actitud humana con la tierra en la que vive".

Y por si hacía falta un tercer argumento, Karina Adelgaard de Heaven of Horror cerró el debate con una recomendación directa al hueso: "Si usualmente te gustan este tipo de series de crimen y misterio, definitivamente ésta merece la pena verla". Así sin rodeos.

image "Lauchhammer: Muerte en Lusacia", disponible en Netflix.

Entonces la ecuación es bastante sencilla. Tenés un fin de semana largo, una plataforma de streaming a mano y seis capítulos que juntos no llegan a las cinco horas. "Lauchhammer: Muerte en Lusacia" no es de esas series que te piden paciencia durante tres episodios para recién ahí despegar. Arranca con fuerza, sostiene el ritmo y cierra con la solidez de una producción que sabe muy bien lo que quiere contar. Prepárate algo rico para picar, acomódate bien y dale play. Después nos contás.

