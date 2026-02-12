urgente24
La miniserie de 8 episodios que todos devoran en una noche

Esta miniserie de apenas 8 capítulos es una de las más aclamadas de Netflix, con una trama muy interesante que no vas a querer perderte.

12 de febrero de 2026 - 08:57
Una miniserie ideal para maratonear.

Esta miniserie está en Netflix y es una de las producciones que no te podés perder. No muchos la conocen pero aquellos que la vieron sostienen que es una de las series imperdibles de la plataforma. En solo 8 capítulos te atrapa sin dejar que pauses ni un minuto.

Se trata de una miniserie que combina varios temas interesantes y resulta en una mezcla explosiva que te da ganas de terminarla en solo una noche. Un thriller mezclado con humor negro que te va a atrapar sin ninguna duda desde el principio.

Una miniserie pensada para maratonear

La serie se llama Las leonas y es una producción francesa que arrasa en Netflix. La misma cuenta con pocos episodios que se miran muy fácil y además cuenta con una trama espectacular que te va a enganchar desde el primer momento. Es de esas miniseries que no podés dejar de ver.

La misma se basa en robos, persecuciones e intriga constante, pero también tiene esa parte “divertida” con humor negro y basado en la precariedad que tienen las protagonistas. Estas no tienen salida ante los problemas económicos y deciden tomar cartas en el asunto.

La trama sigue a cinco amigas que no están bien en lo personal ni tampoco en lo económico. Después del primer robo forman una especie de sociedad y todo gira en torno a estos delitos. La misma tiene un ritmo muy rápido y los capítulos duran apenas 35 minutos.

