La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo

image La historia principal de la serie se basa en un caso real en Francia, donde una banda de cinco mujeres cometía robos a bancos disfrazadas de hombres.

Un detalle clave que suma al relato: la serie está inspirada en un caso real, el de la llamada "Banda de las Amazonas", o simplemente "Las Amazonas", cinco amigas que robaron bancos en Francia entre 1989 y 1990 disfrazadas de hombres (con pelucas y bigotes postizos) para poder alimentar a sus hijos. Una de ellas explicó en Le Monde: "No teníamos suficiente dinero para darles de comer correctamente a nuestros hijos, nos cansamos. Había que encontrar una solución".

Qué dicen las críticas y por qué este thriller engancha en serio

Lo mejor de Las leonas no son los asaltos, sino el tono. La serie cruza thriller, comedia negra y radiografía social sin ponerse solemne ni caer en golpes bajos. Hay persecuciones, sí, pero también escenas domésticas incómodas, silencios largos y miradas cansadas que dicen más que cualquier tiroteo.

Desde Decider la describieron como "un thriller dramático que ciertamente se apoya en el lado divertido de su historia, con una divertida química entre las cinco mujeres que se juntan para formar una improbable pero muy eficaz banda de atracadoras de bancos". Screen Rant fue todavía más directo: "Una de las nuevas series más divertidas que puedes pegarte este fin de semana en Netflix". Ambas reseñas coinciden en algo central: la química del grupo sostiene todo.

image La crítica destaca la química de sus protagonistas y lo entretenida que es la serie, además de su ritmo de maratón y personajes bien escritos.

El primer episodio dura unos 55 minutos, después el ritmo se acelera y cada capítulo va entre 35 y 45, hasta completar unas 5 horas y 42 minutos en total. Netflix la largó completa desde el primer día, como corresponde, y eso juega a favor: la trama emocional funciona mucho mejor vista de corrido.

Las leonas pega porque no romantiza la pobreza ni convierte a sus protagonistas en heroínas. Las muestra cansadas, torpes a veces, valientes otras. Humanas, en resumen. Tiene algo del espíritu de La gran estafa, pero pasado por el filtro de la crisis social europea: menos glamour, más angustia real. Acá no roban por adrenalina, roban porque no llegan a fin de mes.

Si buscás algo distinto al policial clásico, con mirada social, humor oscuro y personajes que se te quedan pegados, esta es una apuesta segura. Ideal para arrancar después de cenar y terminarla cuando ya nadie te escribe por WhatsApp.

