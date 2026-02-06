La miniserie de 8 episodios que te devorás en una noche y es un bombazo

Hay miniseries que llegan sin tanta publicidad ni campañas llamativas, y de pronto te secuestran la noche con un thriller áspero, personajes al límite y una bronca social que se siente en cada escena. Esta producción recién caída en Netflix contiene robos, humor negro y vidas rotas, y guarda más de una sorpresa que conviene descubrir sin spoilers.
La miniserie de Netflix que convierte la desesperación en robos
En Netflix ya está disponible Las leonas (título original en francés: Les Lionnes), una miniserie creada por Olivier Rosemberg y Carine Prévot que empezó a moverse fuerte en la plataforma, y que tranquilamente puede convertirse en el fenómeno del mes. Son 8 episodios, varios de apenas 35 minutos, así que tranquilamente la podés ver completa en una sola noche, sin pausas y casi sin darte cuenta.
Tiene una premisa simple, pero potente: cinco mujeres que tocaron fondo deciden organizarse para robar bancos, disfrazadas de hombres, con la idea básica y desesperada de cambiar sus vidas. No son delincuentes profesionales ni estrategas brillantes. Son madres, jóvenes sin horizonte, trabajadoras invisibles. Personas a las que el sistema empujó contra la pared.
El eje está en Rosalie (Rebecca Marder), madre de dos chicos, endeudada hasta el cuello, sobreviviendo con monedas mientras su marido está preso. Desde ahí se arma una banda tan improbable como efectiva: Zoé Marchal interpreta a una joven bipolar que sueña con ser esteticista; Naidra Ayadi se luce como Sofía, madre soltera a punto de perder la custodia de sus hijos; Tya Deslauriers compone a una estudiante enamorada de una chica rica; y Pascale Arbillot encarna a Chloé, atrapada en un matrimonio tóxico con un político machista.
El primer golpe les deja 36.280 euros. Para ellas, una fortuna. Después viene lo inevitable: la policía empieza a seguirles el rastro, el intendente del pueblo (François Damiens) quiere capitalizar políticamente la situación y un mafioso entra en escena. Nadie imagina que detrás de las armas y las pelucas hay mujeres agotadas de hacer todo "como corresponde".
Un detalle clave que suma al relato: la serie está inspirada en un caso real, el de la llamada "Banda de las Amazonas", o simplemente "Las Amazonas", cinco amigas que robaron bancos en Francia entre 1989 y 1990 disfrazadas de hombres (con pelucas y bigotes postizos) para poder alimentar a sus hijos. Una de ellas explicó en Le Monde: "No teníamos suficiente dinero para darles de comer correctamente a nuestros hijos, nos cansamos. Había que encontrar una solución".
Qué dicen las críticas y por qué este thriller engancha en serio
Lo mejor de Las leonas no son los asaltos, sino el tono. La serie cruza thriller, comedia negra y radiografía social sin ponerse solemne ni caer en golpes bajos. Hay persecuciones, sí, pero también escenas domésticas incómodas, silencios largos y miradas cansadas que dicen más que cualquier tiroteo.
Desde Decider la describieron como "un thriller dramático que ciertamente se apoya en el lado divertido de su historia, con una divertida química entre las cinco mujeres que se juntan para formar una improbable pero muy eficaz banda de atracadoras de bancos". Screen Rant fue todavía más directo: "Una de las nuevas series más divertidas que puedes pegarte este fin de semana en Netflix". Ambas reseñas coinciden en algo central: la química del grupo sostiene todo.
El primer episodio dura unos 55 minutos, después el ritmo se acelera y cada capítulo va entre 35 y 45, hasta completar unas 5 horas y 42 minutos en total. Netflix la largó completa desde el primer día, como corresponde, y eso juega a favor: la trama emocional funciona mucho mejor vista de corrido.
Las leonas pega porque no romantiza la pobreza ni convierte a sus protagonistas en heroínas. Las muestra cansadas, torpes a veces, valientes otras. Humanas, en resumen. Tiene algo del espíritu de La gran estafa, pero pasado por el filtro de la crisis social europea: menos glamour, más angustia real. Acá no roban por adrenalina, roban porque no llegan a fin de mes.
Si buscás algo distinto al policial clásico, con mirada social, humor oscuro y personajes que se te quedan pegados, esta es una apuesta segura. Ideal para arrancar después de cenar y terminarla cuando ya nadie te escribe por WhatsApp.
