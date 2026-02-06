La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su "rechazo total y absoluto" a la reforma laboral de Javier Milei pero de todos modos decidió no ir al paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central obrera: anunció una movilización al Congreso para 11/02, cuando el Senado debata el proyecto oficialista.
La CGT confirma movilización pero no hará paro general
La decisión fue tomada este viernes (06/02) por la cúpula sindical en una reunión del Consejo Directivo en la sede de la calle Azopardo.
El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”.
El referente de la CGT consideró además que la solución a este conflicto es “política” más que gremial y trasladó la responsabilidad de que la reforma laboral prospere o no a los legisladores que la tratarán en el Congreso.
