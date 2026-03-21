Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saber

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¿Cómo llegan Belgrano y Racing?

Hasta el momento, Belgrano acumuló 5 triunfos, 4 empates y 1 derrota en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional posicionándose segundo en la zona B

Racing está en la sexta ubicación de su zona y ganó 4 partidos, empató 4 y perdió otros 3.

En la fecha pasada, el Pirata igualó sin goles frente a Talleres, en lo que fue el séptimo empate consecutivo en el clásico de Córdoba.

Por su parte, viene de ganarle 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete de Adrián Martínez, quien se recuperó en tiempo récord de un esguince en el tobillo.

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