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Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saber

Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saberFOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saber


FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

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Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saberFOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saber


FOTO: CLAUDIO FANCHI /NA.

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Belgrano y Racing se enfrentan desde las 22:15 por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Promesa de buen partido.

21 de marzo de 2026 - 21:03
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El Pirata arrancó de muy buena manera el campeonato mientras que la Academia tuvo un arranque algo más irregular en el ámbito local.

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Formaciones de Belgrano y Racing

El probable once inicial de Belgrano

Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Julián Mavilla; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

La posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marcos Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Bruno Zuculini, Adrián Fernández; Gastón Martirena, Santiago Solari,Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

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Historial entre ambos equipos

El historial marca que se vieron las caras en 45 enfrentamientos oficiales, de los cuales la B ganó 8 , mientras que la Academia se llevó el triunfo en 18 e igualando en los 19 partidos restantes.

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Belgrano vs. Racing, por el Torneo Apertura: lo que hay que saber

  • Hora: 22:15
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Lucas Novelli
  • Estadio: Julio César Villagra
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¿Cómo llegan Belgrano y Racing?

Hasta el momento, Belgrano acumuló 5 triunfos, 4 empates y 1 derrota en lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional posicionándose segundo en la zona B

Racing está en la sexta ubicación de su zona y ganó 4 partidos, empató 4 y perdió otros 3.

En la fecha pasada, el Pirata igualó sin goles frente a Talleres, en lo que fue el séptimo empate consecutivo en el clásico de Córdoba.

Por su parte, viene de ganarle 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete de Adrián Martínez, quien se recuperó en tiempo récord de un esguince en el tobillo.

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