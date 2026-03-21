Belgrano vs Racing por el Torneo Apertura: Todo lo que hay que saber

Belgrano de Córdoba se enfrenta a Racing Club por la fecha número 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Todos los caminos llevan a pensar que habrá un muy buen partido en Córdoba entre los equipos de Ricardo Zielinski y Gustavo Costas.
Formaciones de Belgrano y Racing
El probable once inicial de Belgrano
Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Julián Mavilla; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
La posible formación de Racing
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marcos Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Bruno Zuculini, Adrián Fernández; Gastón Martirena, Santiago Solari,Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
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