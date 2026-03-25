De producir a importar: Reconocida empresa de herramientas deja de fabricar en Santa Fe

Por su parte, en distribución el sitio funcionará como el nodo central para el abastecimiento de herramientas y accesorios en todo el territorio nacional. En cuento a servicios señalaron que se garantizará la continuidad de las soluciones de almacenamiento y el soporte técnico.

El fin de una etapa fabril

En ese sentido, adelantaron que la producción que antes se realizaba en suelo santafesino será trasladada a otras plantas del grupo a nivel global. En tanto, con respecto a los colaboradores desvinculados, la empresa aseguró que el proceso se llevará a cabo bajo estrictos valores de integridad, cumpliendo con todas las indemnizaciones y obligaciones legales vigentes.

"La medida es necesaria para asegurar la sustentabilidad del negocio", explicaron desde la firma, remarcando que el objetivo primordial es mantener el flujo de mercadería y la presencia de la marca en el mercado argentino.

Más allá de Santo Tomé

Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, a nivel global, SNA Europe cuenta con 10 plantas de producción, ocho centros de distribución y 37 oficinas comerciales. Su catálogo incluye más de 24.000 productos y 400 patentes registradas, con presencia en 130 países y una red de más de 20.000 distribuidores.

La historia de Bahco, nacida en 1892 y con una trayectoria de más de un siglo, agrega otra capa a la noticia. No se trata de una marca marginal, sino de una compañía con peso histórico en el mercado de herramientas. Que una firma de ese perfil decida resignar producción local y conservar solo la operación comercial no es un dato anecdótico. Funciona como síntoma de un cambio más profundo en la forma en que algunas multinacionales evalúan su permanencia en Argentina.

Por ahora, deja una señal nítida: el mercado argentino todavía merece presencia, pero la fábrica ya no ocupa el mismo lugar en esa ecuación. Lo que sigue en discusión es si ese corrimiento será un caso puntual o una pieza más de una tendencia que todavía no termina de mostrar toda su dimensión.

image Nuevo golpe al entramado industrial.

Proceso creciente de desindustrialización

El caso de Bahco se suma a una serie de cierres, recortes y reconversiones que afectan a distintos sectores industriales en el país. La fórmula se repite: caída de la producción, ajuste en el empleo y reemplazo de fabricación local por importaciones.

En ese sentido, el cierre de la planta de Santo Tomé no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo de un proceso más amplio que golpea al entramado productivo y a los trabajadores.

Entre fines de 2023 y octubre de 2025 cerraron alrededor de 300 industrias y se perdieron unos 8.000 puestos de trabajo en toda la provincia de Santa Fe.

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