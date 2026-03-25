Trump ahora pretende desescalar con Irán en medio de su caída a pique

Estamos dando un período de cinco días (posponiendo los ataques) y veremos cómo va. Si va bien, vamos a terminar resolviendo esto. De lo contrario continuaremos bombardeando con todas nuestras ganas Estamos dando un período de cinco días (posponiendo los ataques) y veremos cómo va. Si va bien, vamos a terminar resolviendo esto. De lo contrario continuaremos bombardeando con todas nuestras ganas

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"Al final de este periodo (de cinco días) podría surgir un acuerdo muy bueno para todos. Tan bueno como si hubiéramos ido hasta el final y hubiéramos aniquilado literalmente el lugar; algo que, si no tenemos que hacerlo, sería bueno", sentenció.

Desde el sábado, el magnate republicano, quien lanzó el 28 de febrero la Operación Furia Épica contra el país persa junto a su aliado israelí, ha estado asegurando que está en conversaciones con Irán para poner fin a la guerra que presuntamente intenta evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear, aunque algunos analistas internacionales y hasta el propio asesor antiterrorista de Trump hasta el martes pasado, ya que renunció, aseguren a viva voz que solo es solo un frente de guerra abierto por presión del "lobby israelí".

Del otro lado de la grieta, Teherán ha negado conversaciones con Washington, ha anunciado una nueva ola de ataques y ha advertido que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región", en un contexto signado por el cierre del Estrecho de Ormuz mediante un bloqueo iraní impuesto a embarcaciones asociadas al “sionismo” —según palabras del régimen iraní— a las que no les permiten el flujo por ese paso marítimo por donde circula una quinta parte del crudo y el gas del mundo.

Negamos lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo respecto a las negociaciones que están tomando lugar entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ( El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán) Negamos lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo respecto a las negociaciones que están tomando lugar entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ( El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán)

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya dijo abiertamente en que las declaraciones de Trump sobre las supuestas negociaciones con la República Islámica son absolutamente falsas.

"No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", reza el comunicado.

image Una mujer desde su apartamento destruido en en el barrio de Shahrak-e Gharb en Teherán, alcanzado el 16 de marzo durante los ataques de EE.UU. e Israel. Por la guerra, el barril de brent, de referencia en Europa, se situó este miércoles ligeramente por encima de los 100 dólares (100,42).

Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, que está provocando un alza en los precios del petróleo, un gasto estatal exuberante por parte de Washington para financiar la ofensiva y el enojo de varios escaños republicanos con la administración Trump por entrar en una guerra con un país que hasta el 28 de febrero “no representaba una amenaza para Estados Unidos”.

Esas han sido las palabras textuales del asesor antiterrorista de Trump, Joe Kent, quien renunció el martes pasado por estar en contra de la guerra, a la que una parte del MAGA equipara con la guerra contra Irak de 2003, lanzada por la administración de George W. Bush para encontrar armas de destrucción masiva que jamás existieron.

Las fuentes anónimas citadas por el New York Times señalaron que el plan fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear.

Mientras Trump intenta abrir un canal de conversación con Teherán porque la guerra claramente se le ha ido de las manos, al haber arrastrado a 17 países del Golfo Pérsico (Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etc.) a un enfrentamiento con su rival chiita, así como por provocar una crisis de suministro global de petróleo que obligó a EE. UU. y a la Unión Europea a liberar las reservas de crudo, también ordena el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE. UU. en Oriente Medio para ofrecer "nuevas posibilidades de acción" al presidente, de acuerdo con The Washington Post.

En ese sentido, The New York Times sostiene que la medida podría llegar a ser utilizada para tomar la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán.

Trump podría perder las elecciones de medio termino por la guerra en Irán

La renuncia de Joe Kent, un alto cargo de Inteligencia de Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo, ha dejado al descubierto las fisuras irreversibles dentro del Gobierno de Donald Trump, pero, a la vez, ha expuesto la grave polarización ideológica dentro de las filas del MAGA con respecto al nuevo frente de guerra abierto contra Irán.

Kent, un oficial antiterrorista que dimitió este martes, dijo que no estaba de acuerdo en iniciar una guerra con Irán, país que para él “no era una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense”. Es más, en su carta de renuncia, aseguró que los bombardeos en el país persa son solamente un resultado directo de la presión por parte del “lobby israelí” y de "una campaña de desinformación", poniendo sobre la palestra las divisiones en la administración de Trump.

De hecho, en una entrevista con el presentador republicano Tukcer Carlson, fue aún más lejos. Allí lanzó varias bombas discursivas que dejaron boquiabierto a Carlson, incluyendo afirmaciones de que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y sus dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.

Pero al igual que él, el propio Carlson, junto a otras varias las figuras republicanas, influencers del MAGA y reconocidas estrellas de los podcast conservadores condenan el liderazgo de Trump por haber fallado a su compromiso de campaña de “no iniciar otra guerra” como la de Irak.

image Entre estas voces críticas se encuentran el expresentador de Fox anteriormente mencionado, Tucker Carlson; la influencer divulgadora de teorías conspiranoicas y amiga de Charlie Kirk, Candace Owens; y la estrella de podcast conservadora, Nick Fuentes.

En la misma línea, son varios los congresistas republicanos han que roto en el último tiempo con Donald Trump, argumentando que el presidente ha faltado a su palabra de Make America Great Again al iniciar un nuevo foco de conflicto en Medio Oriente solo para defender a Israel, exponiéndolos a todos a sufrir atentados del terrorismo yihadista. Muchos ya habían abandonado el barco tras percatarse que Trump aparecía 38 mil veces mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en su celda en el 2019 a la espera de su juicio por liderar una red de trata global.

Atacar a Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, ha advertido a Trump el legislador republicano Thomas Massie, a través de un posteo en X, lo que demuestra una fractura al seno del Partido Republicano.

image El republicano Thomas Massie (representante por Kentucky), y la republicana Marjorie Taylor Greene, del MAGA. Ambos se desalinearon de Trump por el caso Epstein y la guerra en Irán. Ellos incitaron la desclasificación de los archivos Epstein: ahora dicen públicamente temer por sus vidas.

Del mismo modo, la congresista del MAGA Marjorie Taylor Greene, quien ya se había desalineado con Donald Trump hace unos meses por el caso Epstein, ha afirmado que habla con "algunos de los principales líderes conservadores de America First" y que existe un amplio consenso en que el partido ha sido "secuestrado por Lindsey Graham, Mark Levin y los republicanos neoconservadores del establishment contra los que todos votamos", haciendo referencia al acérrimo partidario de Trump en el Senado y a una personalidad de la radio conservadora.

¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras ¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras

Pero no solamente el establishment republicano está rompiendo con Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre, sino que una parte del pueblo estadounidense, incluso sus propios votantes, se siente estafado por el presidente, quien se ufanaba de haber "terminado con ocho guerras" y se comprometía en campaña a no entrar en otro frente de conflicto como el que, según él, la administración de Joe Biden había arrastrado a Estados Unidos al financiar la guerra en Ucrania.

image Según una encuesta de Reuters/Ipsos, la aprobación de Trump alcanza un nuevo mínimo del 36% mientras los precios del combustible se disparan en medio de la guerra con Irán.

“El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó en los últimos días a su punto más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, afectado por un aumento en los precios del combustible y la desaprobación generalizada de la guerra que lanzó contra Irán”, revela una encuesta de Reuters/Ipsos .

La encuesta de cuatro días, que finalizó el lunes, mostró que el 36% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, una cifra inferior al 40% registrado en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada la semana pasada.

Solo el 29% del país aprueba la gestión económica de Trump, el índice más bajo en cualquiera de sus administraciones presidenciales y menor que cualquier índice de aprobación económica de su predecesor, el demócrata Joe Biden Solo el 29% del país aprueba la gestión económica de Trump, el índice más bajo en cualquiera de sus administraciones presidenciales y menor que cualquier índice de aprobación económica de su predecesor, el demócrata Joe Biden

image “Tan solo el 25% de los encuestados aprobó la gestión de Trump en materia de costo de vida, un tema que fue central en su campaña presidencial de 2024”, expone.

“La opinión de los estadounidenses sobre Trump se deterioró significativamente en lo que respecta a su gestión de la economía y el costo de vida, dado el fuerte aumento de los precios de la gasolina desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán el 28 de febrero”, argumenta Reuters.

Al igual que esta encuesta, otra realizada entre el 28 de febrero y el 1 de marzo por la CNN, expone que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la intervención militar en Irán en 2026, con un rechazo de hasta el 59% y solo un 27%-35% de apoyo. "El conflicto es impopular por temor a inseguridad a largo plazo, alzas en combustibles y críticas a la gestión de Donald Trump, sumando protestas ciudadana", afirma la agencia de noticias.

En general, el 59 % de los estadounidenses desaprueba atacar Irán, mientras que el 41 % la aprueba. La fuerte desaprobación (31 %) prácticamente duplica la fuerte aprobación (16 %). Un porcentaje ligeramente superior (44 %) se muestra a favor de que Estados Unidos intente derrocar al gobierno iraní, mientras que el 56 % se opone.

Sin embargo, solo el 12 % estaría a favor de enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán, mientras que el 60 % se opondría y el 28 % no está seguro.

Una mayoría, el 56 %, afirma que considera al menos algo probable un conflicto militar a largo plazo entre Estados Unidos e Irán, incluyendo un 24 % que lo ve como un resultado muy probable.

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