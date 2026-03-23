Trump anuncia tregua temporaria con Irán (que dice que no se ha enterado de negociaciones)

En su mensaje, escrito íntegramente en mayúsculas, dijo que había dado instrucciones al Ministerio de Defensa para que aplazara los ataques a la espera del resultado de las conversaciones en curso.

El precio del crudo Brent, de referencia en el mercado, bajó alrededor de un 7%, situándose en torno a los 104 dólares a las 11:27 GMT.

El sábado, Trump advirtió que las centrales eléctricas iraníes serían destruidas si Teherán no abría completamente el estrecho de Ormuz a todo el tráfico marítimo en un plazo de 48 horas. Trump fijó como fecha límite las 19:44 (23:44 GMT) del lunes 23/03.

Sus comentarios provocaron amenazas de represalias por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, que declaró el lunes que atacaría las centrales eléctricas de Israel y las que abastecen a las bases estadounidenses en toda la región del Golfo si Trump cumplía su amenaza de "aniquilar" la red eléctrica de Irán.

La amenaza de huelgas en las redes eléctricas del Golfo Pérsico generó temores de interrupciones masivas en las plantas desalinizadoras de agua potable y sacudió aún más los mercados petroleros.

Embed BREAKING



Iranian media has released an animation titled "Lord of the Straits," themed around the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/nTGZ86gBsu — Aleksey Berezutski (@aleksbrz11) March 22, 2026

Traducción: Los medios de comunicación iraníes han publicado una película de animación titulada "El Señor de los Estrechos", cuya temática gira en torno al estrecho de Ormuz.

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Israel

Nida Ibrahim en Al Jazeera:

"Estábamos esperando una respuesta desde Israel, pero en cambio, la única declaración del ejército es que acaba de iniciar otra oleada de ataques dentro de Irán. Este podría ser el mensaje que Israel quiere transmitir.

Los funcionarios israelíes parecen descontentos con los acontecimientos recientes, ya que desde la segunda semana de la guerra han dado a entender que Donald Trump podría poner fin al conflicto prematuramente, algo que, según ellos, beneficiaría a Irán y a Hezbolá.

Según medios israelíes, fuentes anónimas informaron a la autoridad de radiodifusión de Israel que poner fin a las hostilidades en Irán mientras el país aún controla el tránsito por el estrecho de Ormuz equivaldría a una rendición estratégica.

Se prevé una fuerte oposición por parte de Israel, que intentará persuadir a Trump para que continúe la guerra."

Negociaciones

Reuters:

"Estamos recibiendo informes contradictorios de Irán en respuesta a la publicación de Trump en la que afirma que ha habido conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Tal como ya informamos, la agencia de noticias Fars citó a una fuente que afirmó que no hubo conversaciones directas ni indirectas entre los países.

Otras dos agencias de noticias iraníes han publicado desde entonces sus propios informes.

Tasnim afirmó que no se estaban llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos y que el estrecho de Ormuz no volvería a las condiciones anteriores a la guerra.

Citando a un funcionario iraní, Tasnim afirmó que Trump había dado marcha atrás en sus ataques contra infraestructuras críticas iraníes ante la presión de los mercados financieros, y advirtió que Irán continuaría defendiéndose hasta lograr la disuasión.

Sin embargo, la agencia de noticias Mehr, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores, afirmó que existían iniciativas para reducir las tensiones, pero que Washington debería ser el interlocutor, ya que Irán no inició la guerra.

Mehr afirmó que las declaraciones de Trump tenían como objetivo bajar los precios de la energía y ganar tiempo para los planes militares."

Embed | AHORA: Los precios del petróleo crudo se han desplomado tras el anuncio de esta mañana del presidente Trump sobre las "conversaciones muy buenas y productivas" con Irán. El petróleo crudo WTI se sitúa ahora en 88,7 dólares por barril, acercándose al punto más bajo desde el… pic.twitter.com/aoBIvB8ngG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 23, 2026

El petróleo

Tras el anuncio de Trump, los precios del petróleo se desplomaron. Los futuros del crudo Brent de junio en la bolsa ICE de Londres cayeron más del 13%, situándose por debajo de los US$ 92 por barril, antes de recuperarse hasta alcanzar los US$ 100.

Los usuarios de la red social X observaron que Trump hizo su declaración antes de la apertura de las bolsas estadounidenses NYSE y NASDAQ, que comienza a las 16:30 hora de Moscú.

Al mismo tiempo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunció en su canal de Telegram que la república no está llevando a cabo ninguna negociación con Estados Unidos, y acusó directamente al líder estadounidense de intentar bajar los precios de esta manera.

"Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en el contexto de los intentos por bajar los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares", escribió Pezeshkian.

El Presidente iraní añadió que Teherán solo está negociando con los países de Oriente Medio para garantizar la coordinación y el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz.

“Estos contactos son abiertos; no se están llevando a cabo negociaciones secretas entre Teherán y Washington”, recalcó.

Embed El mercado ha valorado completamente un acuerdo que aún no existe oficialmente, basado en conversaciones que ambas partes están negando públicamente, intermediadas por tres países que nadie mencionó hasta hace una hora. El comercio de petróleo en 2026 es esencialmente apostar por… — westSideDude (@alexatobe) March 23, 2026

Líbano

Ziad Majed, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad Americana de París, en Francia, afirma que es difícil determinar los objetivos exactos de Israel en el sur del Líbano, pero existen varios indicadores.

Entre ellos, señaló la destrucción de puentes al sur del río Litani y los ataques contra las carreteras que conectan el valle de Bekaa en el este.

Según declaró, se han producido enfrentamientos en los alrededores del pueblo de Khiam y en zonas cercanas como Markaba, donde ha habido lo que describió como una feroz resistencia de Hezbolá contra las tropas israelíes.

Majed también hizo referencia a imágenes publicadas por medios de comunicación de Hezbolá, que mostraban el uso de misiles antitanque.

Afirmó que la zona tiene una importancia estratégica debido a su proximidad al río Litani, y añadió que llegar hasta allí permitiría a las fuerzas armadas desconectar el valle de Bekaa del sur del Líbano.

Añadió que Israel está bombardeando y destruyendo aldeas para paralizar cualquier movimiento, después de haber obligado a la población a marcharse durante la primera semana de la guerra.

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