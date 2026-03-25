Explosivo cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez: "No soy racista"

En ese contexto, el acuerdo judicial le abre la puerta para regresar a la Argentina en los próximos días. Pero al mismo tiempo deja abierta una pregunta: ¿alcanza con evitar la condena penal para cerrar un caso que ya está instalado en la opinión pública?

Eduardo Feinmann y Agostina Páez: frases, tensión y un debate sin acuerdo

Si el plano judicial parecía encaminarse hacia una resolución relativamente ordenada, el frente mediático hizo exactamente lo contrario. En una entrevista en vivo, Páez y Feinmann protagonizaron un intercambio directo, tenso y sin matices, que rápidamente se viralizó y superó las 200.000 visualizaciones en pocas horas, según métricas difundidas en redes.

El inicio del cruce marcó el tono de todo lo que vino después. Páez, visiblemente molesta, apuntó contra el periodista: "Que no soy racista. Vos, Feinmann, que me matás por Twitter, no soy racista", comentó la santiagueña en referencia a un tuit que publicó el conductor días atrás, donde la acusaba de "racista", de "vergüenza" y de "mal ejemplo".

image El cruce con Eduardo Feinmann desató una fuerte polémica y reacciones divididas en redes sociales.

Lejos de quedarse ahí, amplió su crítica: "He respondido mal. He pedido perdón. He reaccionado a gestos obscenos. Y me ha sorprendido que vos me ataques de esa manera siendo que vos también te has metido con la comunidad LGBT y también has dicho que en Argentina no querían villeros. ¡Vos, justo vos me vas a venir…!"

Feinmann respondió sin rodeos y mantuvo una postura firme durante toda la entrevista: "Yo nunca dije eso. Si vos pediste perdón, es porque fuiste racista". Páez intentó sostener su versión: "Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida por la imagen que han instaurado de mí. No ha sido un acto racista, sino una respuesta a un gesto obsceno".

Embed "Feinmann":

Por el cruce de Eduardo Feinmann con Agostina Páez https://t.co/9iIUj4zs4c pic.twitter.com/JYej8es8FP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 24, 2026

Pero el periodista volvió a insistir: "Si pediste perdón es porque fuiste racista. Si no hubieras hecho un acto racista no hubieras llegado al punto donde estás. Cometiste un acto racista". Y agregó: "Que no le podías decir en Brasil 'mono' a alguien ni hacerle el gesto del monito".

El cierre, breve y frío, terminó de condensar la tensión:

—"Ok. Suerte. ¿Cuándo volvés?"

—"Todavía no sé."

—"Suerte. Gracias."

Redes en llamas: insultos, grieta y pase de factura

Después de ese intercambio, el debate se trasladó a las redes sociales, donde la reacción fue inmediata y completamente polarizada. Algunos usuarios cuestionaron con dureza a Feinmann por su postura, mientras que otros apuntaron directamente contra Páez por no asumir responsabilidad.

Entre los comentarios más representativos aparecieron frases como:

"Es un pelotudo Feinmann. La mina hizo unos gestos y los monos de Brasil se ofendieron. De ahí a decirle racista es otro tema.... Inviable que en Brasil no hay libre y no expresión"

"Es muy pelotudo feinmann haciéndose el moralista"

"Feinmann se cagaba de risa en vivo de Lgante por villero. Eso es racismo"

"Es un asco esta mina, devuélvanla a Brasil YA"

"Es una flor de boluda esta mina, menos mal que safo, pero se la re mando"

"Nunca una mujer se va hacer cargo de algo"

"Feinman no tiene cara, se cree faro de la moral. Incluso el ASDRA a salido a cruzarlo por sus dichos."

"feinmann prefiriendo quedar bien con el progresismo de cotillón antes que defender a una compatriota en el exterior. increíble. cómo se nota que le encanta el show y el rating a costa del miedo de una piba."

"‘Pido perdón por la gente que se pudo sentir ofendida por la imagen que instauraron de mí’ Qué aprendiste? NADA"

"Yo voy a tirar un comentario racista y se te sentís ofendido ahí si voy a pedir disculpas. Nunca un kukita se va a hacer cargo de nada y encima te tira un ‘Y vos?’ MÉTANLA EN CANA."

El nivel de agresividad y la falta de puntos intermedios no son una novedad, pero sí marcan algo más profundo: que el caso ya dejó de discutirse en términos judiciales y ahora pasó a ser un debate social donde cada uno toma posición desde su propia mirada previa.

En definitiva, Páez está más cerca de volver al país sin una condena penal efectiva, pero con un escenario mucho más complejo desde lo público. Porque, como suele pasar en estos casos, la resolución de la Justicia no siempre coincide con la sentencia de la opinión pública.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Carlos Presti y el riesgo de una Defensa hemipléjica

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mambrú no va a la guerra (no tiene con qué)