Alivio para Agostina Páez: Marcha atrás de la Justicia de Brasil

Ahora, la Justicia decidió revocar su prisión preventiva, ante el pedido de la defensa.

En Brasil, el delito de injuria racial está equiparado al racismo y contempla penas de entre 2 y 5 años de prisión, sin posibilidad de excarcelación mediante fianza.

Más temprano, la Justicia brasileña le había rechazado a Agostina el pedido de autorización para volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal.

Argentina detenida en Brasil: "Podría estar siendo utilizado como "ejemplificador"

Páez está acusada de haber realizado comentarios y gestos racistas contra empleados de un restaurante durante su estadía turística en Río de Janeiro, el pasado 14 de enero. A partir de ese episodio, se activó una causa penal que derivó en las medidas restrictivas.

El abogado defensor advirtió que el peso cultural y social que tiene el delito de racismo en Brasil podría estar influyendo en la dureza de las decisiones judiciales. “Es una figura penal muy sensible para la sociedad brasileña y este caso puede estar siendo utilizado como ejemplificador”, señaló.

Según explicó, la detención preventiva podría rozar una “pena anticipada”, dado que la imputada no violó ninguna de las condiciones que le fueron impuestas. El planteo ahora quedará en manos del juez, que deberá resolver si mantiene la prisión o habilita una alternativa menos gravosa mientras avanza la causa.

