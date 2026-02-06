Javier Milei / Luis Caputo omiten dato clave para desviar el eje

Tal como informó ayer Urgente24, el cambio de metodología para medir la inflación está incluida en el Presupuesto 2026 que el Gobierno envió al Congreso en septiembre de 2025.

Si Milei y Caputo estaban en contra de la actualización del índice, ¿por qué lo pusieron en el Presupuesto 2026?

En el capítulo del Presupuesto 2026 referido al Ministerio de Economía se mencionan las políticas presupuestarias que se iban a materializar durante 2026: “Incorporar en el marco de estadísticas de precios el proyecto Nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), la actualización Índice de Salarios (IS) y la Actualización sistema del índice de Precios de la Construcción (ICC) fase 2”.

Además, el Banco Central también había mencionado la nueva medición del IPC en el Informe de Política Monetaria (IPOM) publicado el pasado 29 de enero. Y allí, justamente, destacaba a este cambio de índice como uno de los "riesgos" en el proceso de desinflación.

"Entre los factores de riesgo se puede mencionar: primero, la estacionalidad del agrupado Carnes y derivados en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; un segundo riesgo transitorio lo constituye la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados; y por último, en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en Prendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa", argumentó el BCRA.

Y añadió: "La magnitud de estos impactos transitorios sobre la inflación también se verá afectada por los ponderadores de la canasta de consumo del nuevo IPC anunciado por el INDEC".

Entonces, sí hay un problema de credibilidad sobre el Gobierno porque está negando lo evidente y subestima a los ciudadanos. Que los mercados reaccionen o no en ese sentido, es otra cuestión. Pero incluirlo en documentos oficiales y luego dar marcha atrás con justificaciones flojas de papeles, es un problema.

Adicionalmente, que el ministro de Economía ventile mediáticamente el dato de inflación antes de que sea publicado por el INdEC, también es un problema: la autonomía del INdEC y el secreto estadístico, te lo debo...

---------

Otras noticias en Urgente24:

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM