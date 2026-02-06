Toyota cambia de CEO global para estirar la ventaja con los chinos

La fórmula para atravesar con éxito el cambiante mercado automotor estaría basada en la prudencia de las estrategias de productos y un contexto económico favorable en Japón, donde se encuentra la casa matriz.

En lo que refiere a los autos, Toyota fue una de las pocas empresas que no volcó sus expectativas de lleno en los autos eléctricos. A diferencia del resto del mercado, que sufrió una fiebre eléctrica auspiciada por China, la empresa japonesa se desmarcó apostando a ampliar su cartera con vehículos híbridos.

Esa decisión, que ahora se diagnosticó como acertada, había generado dudas entre los inversores. Sin embargo, la lenta demanda de autos eléctricos y el encarecimiento de costos de construcción derivaron en una apuesta correcta.

Por otra parte, el contexto económico japonés se presentó favorable para las exportaciones. Con un yen depreciado, Toyota pudo “abaratar” considerablemente su precio para mercados exteriores, lo que derivó en ofertas atractivas y mayor nivel de ventas.

Toyota 2P.jpg

Resultados del CEO actual

La salida de Sato dejó un saldo positivo para Toyota. Durante su mandato, las acciones de la empresa japonesa rindieron hasta un 111% para los inversores, cuestión que derivó en críticas a la decisión de su cambio.

Precisamente fue Sato quien encaró con “lentitud” las decisiones rumbo a los coches eléctricos, algo que terminó siendo favorable para la empresa si se la compara con otras competidoras que reportaron pérdidas por exagerar sus apuestas a la transición a nuevas energías.

Otras noticias de Urgente24

Es oficial la disolución de IOSFA, y ya hay críticas: "Creen que con el perro muerto se acaba la rabia"

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM

La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles