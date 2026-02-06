Toyota cambia de CEO global para estirar la ventaja con los chinos

Toyota Motor informó este viernes en Japón el cambio de la cabeza de la dirección ejecutiva de la empresa a nivel global. En medio de informes de resultados positivos para el ejercicio 2025, la automotriz más grande del mundo anunció la llegada de Kenta Kon al cargo de CEO.
El ejecutivo, fuertemente asociado con la familia Toyoda y de gran trayectoria dentro de la compañía, llegará a la cima para apuntalar la ventaja que la empresa japonesa mantiene sobre el resto de la competencia a nivel global, incluyendo las aceleradas empresas chinas que amenazan con devorar el mercado. Según reportes especializados, Kon cuenta con un perfil altamente conservador en materia de costos, lo que alentó a una suba de las acciones de la empresa japonesa.
Además, el nuevo CEO estaría familiarizado con el mundo financiero, lo que haría prever posibles movimientos en ese sentido. Desde ejecución de inversiones hasta venta de divisiones internas, son algunas de las acciones que se podrían emprender bajo su perspectiva.
Además, el cambio marcará el fin de la gestión de Koji Sato, actual CEO de la empresa y quien estuvo en el cargo en torno a los 3 años. Así, la presidencia de la compañía tendrá su tercer mandato en poco tiempo, luego de la salida de Akio Toyoda, nieto del fundador de la marca japonesa.
Toyota, la líder global
El liderazgo mundial de Toyota en el mercado automotriz continuó en el 2025. La empresa mantuvo el dominio de mercado y sus rendimientos financieros fueron proyectados como positivos, a contramano de lo que sucede con la competencia tradicional.
La fórmula para atravesar con éxito el cambiante mercado automotor estaría basada en la prudencia de las estrategias de productos y un contexto económico favorable en Japón, donde se encuentra la casa matriz.
En lo que refiere a los autos, Toyota fue una de las pocas empresas que no volcó sus expectativas de lleno en los autos eléctricos. A diferencia del resto del mercado, que sufrió una fiebre eléctrica auspiciada por China, la empresa japonesa se desmarcó apostando a ampliar su cartera con vehículos híbridos.
Esa decisión, que ahora se diagnosticó como acertada, había generado dudas entre los inversores. Sin embargo, la lenta demanda de autos eléctricos y el encarecimiento de costos de construcción derivaron en una apuesta correcta.
Por otra parte, el contexto económico japonés se presentó favorable para las exportaciones. Con un yen depreciado, Toyota pudo “abaratar” considerablemente su precio para mercados exteriores, lo que derivó en ofertas atractivas y mayor nivel de ventas.
Resultados del CEO actual
La salida de Sato dejó un saldo positivo para Toyota. Durante su mandato, las acciones de la empresa japonesa rindieron hasta un 111% para los inversores, cuestión que derivó en críticas a la decisión de su cambio.
Precisamente fue Sato quien encaró con “lentitud” las decisiones rumbo a los coches eléctricos, algo que terminó siendo favorable para la empresa si se la compara con otras competidoras que reportaron pérdidas por exagerar sus apuestas a la transición a nuevas energías.
