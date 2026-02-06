Bitcoin bajo la lupa tras revelaciones del caso Epstein

Qué muestran los papeles

Los documentos no indican que Epstein haya financiado a Satoshi Nakamoto, ni que haya tenido participación directa en el diseño, control o dirección del protocolo.

Tampoco hay registros que lo vinculen con debates técnicos, cambios de código o discusiones de gobernanza. Tampoco hay registros que lo vinculen con debates técnicos, cambios de código o discusiones de gobernanza.

El punto sensible aparece en la financiación indirecta, cuando desarrolladores de Bitcoin Core recibieron ingresos a través de instituciones académicas que, tiempo después, admitieron haber aceptado donaciones relacionadas con Epstein. Según declaraciones públicas, esos desarrolladores no conocían el origen final de los fondos al momento de recibirlos.

La diferencia no es menor, porque desplaza el debate desde la acusación directa hacia una discusión más estructural, sobre cómo los sistemas descentralizados pueden verse influidos por esquemas de financiamiento opacos, incluso sin intención explícita de control.

La teoría del secuestro y una grieta que sigue abierta

El resurgir del tema volvió a darle visibilidad a la llamada Teoría del Secuestro de Bitcoin, popularizada por Roger Ver en su libro de 2024. La hipótesis sostiene que la evolución del protocolo no fue completamente orgánica, sino condicionada por incentivos económicos e institucionales que empujaron a Bitcoin lejos de su objetivo original como dinero digital de uso cotidiano.

Según esta mirada, decisiones como mantener bloques pequeños se justificaron en nombre de la descentralización, pero terminaron generando congestión, suba de comisiones y una transformación funcional del activo, que pasó a posicionarse más como reserva de valor que como medio de pago.

No se trata de una prueba de conspiración, sino de un planteo sobre cómo los incentivos importan, incluso cuando no hay un actor central coordinando decisiones.

Entre 2014 y 2015, el colapso de la Bitcoin Foundation dejó al ecosistema sin un respaldo financiero claro, justo cuando el proyecto necesitaba sostener desarrolladores clave y ordenar la comunicación institucional.

Ese vacío amplificó el peso de universidades, fundaciones y empresas privadas que comenzaron a cubrir ese rol, con financiamiento más estable pero también con menor transparencia pública sobre el origen de los recursos.

En ese contexto, el apoyo del MIT Media Lab, a través de su Digital Currency Initiative, fue clave para sostener a varios desarrolladores de Bitcoin Core, aunque años después se conoció que la institución había recibido donaciones vinculadas a Epstein, sin contacto directo entre el donante y los equipos técnicos.

Bloques y negocios alrededor de la congestión

El debate por el tamaño de los bloques fue el punto de quiebre más visible. Una postura buscaba escalar aumentando la capacidad de la red, mientras que la otra priorizaba mantener bajos los costos de operar nodos completos, aun a costa de congestión en picos de demanda.

En paralelo, surgieron empresas como Blockstream, enfocadas en soluciones de segunda capa, que se vuelven más atractivas cuanto más limitada está la red principal. Para los críticos, ahí aparece un conflicto de incentivos, donde una decisión técnica conservadora termina alineándose con intereses comerciales legítimos, pero discutibles desde la filosofía original del proyecto.

Las consecuencias fueron concretas. Empresas como Valve, Stripe, Dell y Expedia abandonaron los pagos directos en Bitcoin, citando problemas de costos, velocidad y experiencia de usuario, lo que aceleró la migración hacia custodios y capas adicionales, con mayor eficiencia pero también con nuevas concentraciones de poder.

Qué deja este episodio para la narrativa de Bitcoin

La adopción institucional, impulsada por ETFs y servicios financieros tradicionales, consolidó a Bitcoin dentro del sistema que originalmente buscaba desafiar. Para algunos, es la prueba definitiva de su éxito. Para otros, una señal de que perdió parte de su carácter disruptivo.

Los documentos vinculados a Epstein no prueban una manipulación encubierta, pero sí exponen una verdad incómoda, incluso para los maximalistas, que ningún sistema es inmune a los incentivos económicos ni a las estructuras de poder, aun cuando se diseñe con las mejores intenciones.

El debate, lejos de cerrarse, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparencia en la financiación, claridad en la gobernanza y una discusión honesta sobre qué tipo de activo quiere ser Bitcoin en el largo plazo, en un mundo donde la descentralización convive cada vez más con la institucionalización.

No hay evidencia de financiamiento directo ni de control deliberado, pero el episodio refuerza una lección central para el ecosistema cripto, que la arquitectura técnica no puede analizarse aislada de los incentivos, los flujos de capital y las estructuras que la sostienen.

Bitcoin sigue siendo el activo digital más relevante del planeta, aunque su historia demuestra que incluso los proyectos nacidos para escapar del sistema terminan, tarde o temprano, dialogando con él.

