La letra chica del acuerdo comercial con USA contradice al gobierno de Milei

Apéndice 1: Carne de Res

- A. La cantidad total de mercancías ingresadas bajo las líneas arancelarias enumeradas en el inciso "B" estará libre de aranceles en el año calendario 2026 y no excederá de 80.000 toneladas métricas para ese año.

- B. La cantidad descrita en el inciso "A" ingresará por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas métricas".

image

image

Alejandro 'Topo' Rodríguez fue quien descubrió esta incongruencia en lo que informó el Gobierno de Javier Milei y lo que establece el acuerdo firmado con USA.

"Para que quede claro y por eso arrobo respetuosamente al Canciller @pabloquirno", escribió en su cuenta de X, junto al documento. Al momento de publicar esta nota, Quirno no había respondido. ¿Lo hará?

El periodista Pablo Duggan se hizo eco de esta información y posteó, contundente: "El gobierno miente".

Resulta imperioso que el Gobierno nacional aclare esta situación a la brevedad, para que no haya confusiones ni suspicacias.

Aquí puede leer el texto completo del acuerdo con Estados Unidos, publicado por el gobierno de Donald Trump.

--------------------

