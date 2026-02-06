urgente24
DINERO USA > carne vacuna > Javier Milei

¿MINTIÓ CANCILLERÍA?

La letra chica del acuerdo comercial con USA contradice al gobierno de Milei

El Gobierno informó que el acuerdo comercial con USA amplía a 100 mil toneladas las exportaciones de carne vacuna argentina, pero la letra chica dice otra cosa.

06 de febrero de 2026 - 15:01
Inconsistencia entre lo informado por Cancillería argentina y la letra chica del acuerdo con USA.

Inconsistencia entre lo informado por Cancillería argentina y la letra chica del acuerdo con USA.

En un comunicado, la Cancillería argentina informó que "el Gobierno de Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en el 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país”.

comunicado cancilleria-acuerdo USA

Sin embargo, la letra chica del acuerdo comercial con Estados Unidos es reveladora, ya que en el "Apéndice 1" de la "Lista 1", que están incluidos en el "Anexo I", se establece que Argentina importará 80.000 toneladas de carne vacuna estadounidense durante 2026, a razón de 20.000 toneladas por trimestre.

Seguir leyendo

Y, a la par, sí se incluye importación de carne estadounidense por parte de Argentina.

El textual dice: "Se permitirá el ingreso al territorio argentino de las mercancías originarias de los Estados Unidos, conforme a este Acuerdo, en las cantidades descritas en el Apéndice 1.

Apéndice 1: Carne de Res

- A. La cantidad total de mercancías ingresadas bajo las líneas arancelarias enumeradas en el inciso "B" estará libre de aranceles en el año calendario 2026 y no excederá de 80.000 toneladas métricas para ese año.

- B. La cantidad descrita en el inciso "A" ingresará por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas métricas".

image
image

Alejandro 'Topo' Rodríguez fue quien descubrió esta incongruencia en lo que informó el Gobierno de Javier Milei y lo que establece el acuerdo firmado con USA.

"Para que quede claro y por eso arrobo respetuosamente al Canciller @pabloquirno", escribió en su cuenta de X, junto al documento. Al momento de publicar esta nota, Quirno no había respondido. ¿Lo hará?

El periodista Pablo Duggan se hizo eco de esta información y posteó, contundente: "El gobierno miente".

Resulta imperioso que el Gobierno nacional aclare esta situación a la brevedad, para que no haya confusiones ni suspicacias.

Aquí puede leer el texto completo del acuerdo con Estados Unidos, publicado por el gobierno de Donald Trump.

--------------------

Otras noticias en Urgente24:

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"

Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES