Comienza a desmenuzarse el acuerdo comercial que la Argentina firmó ayer (05/02) con Estados Unidos, y apareció un dato relevante en la letra chica del documento, que contradice lo asegurado por el Gobierno de Javier Milei sobre la carne vacuna. Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, hizo el hallazgo.
¿MINTIÓ CANCILLERÍA?
La letra chica del acuerdo comercial con USA contradice al gobierno de Milei
El Gobierno informó que el acuerdo comercial con USA amplía a 100 mil toneladas las exportaciones de carne vacuna argentina, pero la letra chica dice otra cosa.
En un comunicado, la Cancillería argentina informó que "el Gobierno de Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en el 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país”.
Sin embargo, la letra chica del acuerdo comercial con Estados Unidos es reveladora, ya que en el "Apéndice 1" de la "Lista 1", que están incluidos en el "Anexo I", se establece que Argentina importará 80.000 toneladas de carne vacuna estadounidense durante 2026, a razón de 20.000 toneladas por trimestre.
Y, a la par, sí se incluye importación de carne estadounidense por parte de Argentina.
El textual dice: "Se permitirá el ingreso al territorio argentino de las mercancías originarias de los Estados Unidos, conforme a este Acuerdo, en las cantidades descritas en el Apéndice 1.
Apéndice 1: Carne de Res
- A. La cantidad total de mercancías ingresadas bajo las líneas arancelarias enumeradas en el inciso "B" estará libre de aranceles en el año calendario 2026 y no excederá de 80.000 toneladas métricas para ese año.
- B. La cantidad descrita en el inciso "A" ingresará por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas métricas".
Alejandro 'Topo' Rodríguez fue quien descubrió esta incongruencia en lo que informó el Gobierno de Javier Milei y lo que establece el acuerdo firmado con USA.
"Para que quede claro y por eso arrobo respetuosamente al Canciller @pabloquirno", escribió en su cuenta de X, junto al documento. Al momento de publicar esta nota, Quirno no había respondido. ¿Lo hará?
El periodista Pablo Duggan se hizo eco de esta información y posteó, contundente: "El gobierno miente".
Resulta imperioso que el Gobierno nacional aclare esta situación a la brevedad, para que no haya confusiones ni suspicacias.
Aquí puede leer el texto completo del acuerdo con Estados Unidos, publicado por el gobierno de Donald Trump.
--------------------
Otras noticias en Urgente24:
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"
Techint cierra una tercerizada y hay 110 despidos que desesperan a la UOM