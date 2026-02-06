Bonos y acciones dejan de sangrar tras el acuerdo con USA

image

En el panel líder, las subas más fuertes están siendo lideradas por SUPV (+3,7%), BMA (+3,3%), YPFD (+2,6%), VALO (+2,6%), BBAR (+1,9%), TRAN (+3,7%) y PAMP (+1,2%). La única acción que muestra signo negativo es GGAL, que cae -0,1%, en una rueda de alta selectividad sectorial.

Los sectores de energía y bancos concentran la atención de los operadores, ante la posibilidad de que el nuevo acuerdo genere mayor flujo comercial y mejores expectativas de balance.

Desde Sailing Inversiones, Auxtib Maquieyra remarca el enfoque en compañías con balances sólidos, capacidad de generar dólares y participación en sectores regulados. Se destacan Transener, Metrogas y Central Puerto por combinar previsibilidad de ingresos con planes de expansión.

Desde Balanz, Ezequiel Fernández agrega que los papeles regulados como Metrogas ofrecen visibilidad a largo plazo, crucial en entornos con alta incertidumbre macroeconómica.

El panel general también refleja optimismo. Inversora Juramento (INVJ) encabeza los avances con +16,15%, seguida por ECOG (+5,83%), BHIP (+4,18%), A3 (+2,65%) y San Miguel (SAMI, +1,92%). Las subas se concentran en sectores agroexportadores y de bienes transables, sensibles al acceso preferencial que podría surgir del acuerdo bilateral.

ADRs en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también operan en positivo, Supervielle lidera con +6,2%, seguido por Macro (+4,4%), BBVA (+3,9%), Galicia (+2,8%), IRSA (+1,5%), Ternium (+4,5%), Tenaris (+1,8%), y YPF (+3,0%). Solo Mercado Libre (MELI) registra una caída de -3,1%, mostrando una dinámica divergente con el resto del universo local.

Estrategia recomendada

Según Juan Diedrichs, asesor en Capital Markets, los inversores están privilegiando bonos de tramo medio y largo, como el AE38D y el GD38D, por su buen carry y potencial de compresión.

La compra de divisas por parte del BCRA, combinada con el superávit primario, aporta respaldo a la estrategia. La compra de divisas por parte del BCRA, combinada con el superávit primario, aporta respaldo a la estrategia.

En acciones, Marcelo Bastante destaca a YPF, Vista, Central Puerto y Pampa Energía en el sector energético, mientras que en bancos sugiere seguir de cerca a BBVA y Galicia por su exposición a depósitos y préstamos en moneda dura.

