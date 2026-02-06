Bonos y acciones dejan de sangrar tras el acuerdo con USA

Los mercados están registrando un descanso de tras la fuerte sangría este viernes (6/2), mientras avanza la jornada con la atención centrada en el acuerdo de comercio e inversión recíproco entre Argentina y Estados Unidos. En medio de una rueda aún abierta, los bonos soberanos en dólares suben hasta +1,2%, el S&P Merval trepa en pesos y en dólares, y el riesgo país se mantiene contenido, en torno a los 513 puntos.
Los títulos soberanos en dólares bajo legislación local y extranjera están operando con mayoría de alzas. Dentro de los ALs, el AL29D lidera con una suba de +1,2%, seguido por el AL30D (+1,1%) y el AE38D (+0,9%). En la curva Global, los avances también son generalizados: el GD30D mejora +1,0%, mientras que el GD46D gana +0,3%.
En paralelo, el riesgo país cae -0,6% y se ubica en 513 puntos básicos, luego de haber escalado durante el mes. A pesar de la baja diaria, se mantiene +3,4% arriba en febrero.
El Merval
El índice S&P Merval se está moviendo al alza, con una suba parcial de +1,8% que lo lleva por encima de los 2.985.000 puntos. El Merval en dólares también avanza +2,4%, hasta u$s1.992, beneficiado por la caída del CCL (-0,6%) y el MEP (-0,4%).
El retroceso en los dólares financieros, con el dólarCCL en $1.498,02 y el MEP en $1.454,35, impulsa la valuación en moneda dura de los activos argentinos. El dólar cripto, por su parte, cotiza en $1.515, sin cambios relevantes.
En el panel líder, las subas más fuertes están siendo lideradas por SUPV (+3,7%), BMA (+3,3%), YPFD (+2,6%), VALO (+2,6%), BBAR (+1,9%), TRAN (+3,7%) y PAMP (+1,2%). La única acción que muestra signo negativo es GGAL, que cae -0,1%, en una rueda de alta selectividad sectorial.
Los sectores de energía y bancos concentran la atención de los operadores, ante la posibilidad de que el nuevo acuerdo genere mayor flujo comercial y mejores expectativas de balance.
Desde Sailing Inversiones, Auxtib Maquieyra remarca el enfoque en compañías con balances sólidos, capacidad de generar dólares y participación en sectores regulados. Se destacan Transener, Metrogas y Central Puerto por combinar previsibilidad de ingresos con planes de expansión.
Desde Balanz, Ezequiel Fernández agrega que los papeles regulados como Metrogas ofrecen visibilidad a largo plazo, crucial en entornos con alta incertidumbre macroeconómica.
El panel general también refleja optimismo. Inversora Juramento (INVJ) encabeza los avances con +16,15%, seguida por ECOG (+5,83%), BHIP (+4,18%), A3 (+2,65%) y San Miguel (SAMI, +1,92%). Las subas se concentran en sectores agroexportadores y de bienes transables, sensibles al acceso preferencial que podría surgir del acuerdo bilateral.
ADRs en Wall Street
Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también operan en positivo, Supervielle lidera con +6,2%, seguido por Macro (+4,4%), BBVA (+3,9%), Galicia (+2,8%), IRSA (+1,5%), Ternium (+4,5%), Tenaris (+1,8%), y YPF (+3,0%). Solo Mercado Libre (MELI) registra una caída de -3,1%, mostrando una dinámica divergente con el resto del universo local.
Estrategia recomendada
Según Juan Diedrichs, asesor en Capital Markets, los inversores están privilegiando bonos de tramo medio y largo, como el AE38D y el GD38D, por su buen carry y potencial de compresión.
En acciones, Marcelo Bastante destaca a YPF, Vista, Central Puerto y Pampa Energía en el sector energético, mientras que en bancos sugiere seguir de cerca a BBVA y Galicia por su exposición a depósitos y préstamos en moneda dura.
