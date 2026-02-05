Qué pasa hoy en la isla de Epstein: YouTuber voló un dron y lo que grabó desató el pánico

La verdad millonaria detrás del misterio

En mayo de 2023, el multimillonario Stephen Deckoff, fundador de Black Diamond Capital Management, compró ambas islas por 60 millones de dólares. Su plan: transformarlas en un resort de lujo de 25 habitaciones, con apertura estimada para 2026 o 2027.

image Stephen Deckoff es el fundador y director gerente de Black Diamond Capital Management (fundada en 1995), una firma privada de gestión de activos alternativos que administra más de $10 mil millones en deuda y capital privado. Residente en las Islas Vírgenes de EE. UU., Deckoff adquirió las islas de Jeffrey Epstein en 2023 por $60 millones, con planes para un complejo de lujo.

Eso significa que las personas filmadas por Grigg serían arquitectos, contratistas o personal de seguridad trabajando en la obra. La supuesta vigilancia podría ser simplemente seguridad privada respondiendo a un intruso con dron. El escándalo, entonces, no sería conspirativo sino corporativo.

En tiempos donde lo viral pesa más que lo verificable, esa explicación no vende tanto como el misterio.

