"AHORA ME PERSIGUEN"

Qué pasa hoy en la isla de Epstein: YouTuber voló un dron y lo que grabó desató el pánico

Un YouTuber de 20 años viajó hasta Little St. James, filmó con un dron y captó movimiento humano en la propiedad del fallecido Epstein.

05 de febrero de 2026 - 20:45
Un caso, por lo menos, polémico.

Un video que se volvió viral puso bajo la lupa a la infame isla Little St. James, conocida como el refugio del depredador Jeffrey Epstein. El responsable del revuelo es Not Nico Grigg (@nicoiscold), un YouTuber de 20 años que decidió viajar hasta ahí y grabar con un dron lo que nadie esperaba: gente trabajando en la isla.

Denuncia persecución tras exponer la isla por el YouTuber

Las imágenes muestran claramente a dos personas caminando por la propiedad, carritos de golf en movimiento y tareas de mantenimiento activas. Para millones de usuarios, la presencia humana en ese lugar maldito disparó la pregunta obvia: ¿quiénes están ahí y por qué?

La historia dio un giro todavía más oscuro cuando Grigg publicó nuevos videos denunciando que camionetas negras estacionaban frente a su casa y lo seguían. En un clip, intentó confrontar a los ocupantes de uno de los vehículos, quienes aceleraron y desaparecieron. "Esto es real, me están intimidando", aseguró el YouTuber.

Las redes estallaron: unos lo consideran un héroe que expuso a "la élite", otros sospechan que todo es una estrategia para sumar seguidores. Pero hay un dato clave que muchos ignoran. Y acá abajo te lo contamos.

La verdad millonaria detrás del misterio

En mayo de 2023, el multimillonario Stephen Deckoff, fundador de Black Diamond Capital Management, compró ambas islas por 60 millones de dólares. Su plan: transformarlas en un resort de lujo de 25 habitaciones, con apertura estimada para 2026 o 2027.

Stephen Deckoff es el fundador y director gerente de Black Diamond Capital Management (fundada en 1995), una firma privada de gestión de activos alternativos que administra más de $10 mil millones en deuda y capital privado. Residente en las Islas Vírgenes de EE. UU., Deckoff adquirió las islas de Jeffrey Epstein en 2023 por $60 millones, con planes para un complejo de lujo.

Eso significa que las personas filmadas por Grigg serían arquitectos, contratistas o personal de seguridad trabajando en la obra. La supuesta vigilancia podría ser simplemente seguridad privada respondiendo a un intruso con dron. El escándalo, entonces, no sería conspirativo sino corporativo.

En tiempos donde lo viral pesa más que lo verificable, esa explicación no vende tanto como el misterio.

