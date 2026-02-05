Un video que se volvió viral puso bajo la lupa a la infame isla Little St. James, conocida como el refugio del depredador Jeffrey Epstein. El responsable del revuelo es Not Nico Grigg (@nicoiscold), un YouTuber de 20 años que decidió viajar hasta ahí y grabar con un dron lo que nadie esperaba: gente trabajando en la isla.
"AHORA ME PERSIGUEN"
Qué pasa hoy en la isla de Epstein: YouTuber voló un dron y lo que grabó desató el pánico
Un YouTuber de 20 años viajó hasta Little St. James, filmó con un dron y captó movimiento humano en la propiedad del fallecido Epstein.
Quizás te interese leer: Washington Post despide 300 periodistas; Cuba cerca del colapso; Epstein salpica Inglaterra
Denuncia persecución tras exponer la isla por el YouTuber
Las imágenes muestran claramente a dos personas caminando por la propiedad, carritos de golf en movimiento y tareas de mantenimiento activas. Para millones de usuarios, la presencia humana en ese lugar maldito disparó la pregunta obvia: ¿quiénes están ahí y por qué?
La historia dio un giro todavía más oscuro cuando Grigg publicó nuevos videos denunciando que camionetas negras estacionaban frente a su casa y lo seguían. En un clip, intentó confrontar a los ocupantes de uno de los vehículos, quienes aceleraron y desaparecieron. "Esto es real, me están intimidando", aseguró el YouTuber.
Las redes estallaron: unos lo consideran un héroe que expuso a "la élite", otros sospechan que todo es una estrategia para sumar seguidores. Pero hay un dato clave que muchos ignoran. Y acá abajo te lo contamos.
La verdad millonaria detrás del misterio
En mayo de 2023, el multimillonario Stephen Deckoff, fundador de Black Diamond Capital Management, compró ambas islas por 60 millones de dólares. Su plan: transformarlas en un resort de lujo de 25 habitaciones, con apertura estimada para 2026 o 2027.
Eso significa que las personas filmadas por Grigg serían arquitectos, contratistas o personal de seguridad trabajando en la obra. La supuesta vigilancia podría ser simplemente seguridad privada respondiendo a un intruso con dron. El escándalo, entonces, no sería conspirativo sino corporativo.
En tiempos donde lo viral pesa más que lo verificable, esa explicación no vende tanto como el misterio.
-------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas