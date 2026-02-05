¿Quién compra las entradas para el docu 'Melania'? Jimmy Kimmel tiene una sospecha

Alex Hammer, corresponsal de Medios en USA del Daily Mail, lo explicó así:

"El presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel ha sugerido que las ventas de entradas para la nueva película de Melania han sido "manipuladas" mediante compras masivas sospechosas. Kimmel, de 58 años, lanzó la teoría sobre el documental de la Primera Dama durante su monólogo del miércoles 04/02. El escepticismo surge de una publicación dominical en Substack del ex editor de IndieWire, Tom Brueggemann, sobre la que luego informó Puck. Citando fuentes de la industria, la publicación buscó explicar por qué el documental recaudó US$ 7 millonesen su primer fin de semana después de su estreno el 29/01.

Los expertos en taquilla como Brueggemann inicialmente calificaron la película como un fracaso inminente, que recaudaría entre US$ 1 millón y US$ 5 millones, como máximo. Sin embargo, el debut de la película fue sorprendentemente exitoso, lo que llevó a Kimmel a abordar el tema con la siguiente frase: "Hablando de resultados manipulados". El presentador explicó: "Mucha gente, incluido yo mismo, se ha estado preguntando cómo esta película logró vender US$ 7 millones en entradas el fin de semana pasado, cuando casi todos los cines parecían estar vacíos antes del estreno", dijo el presentador. (...) Jimmy Kimmel(...) criticó duramente la nueva película (...) al sugerir que sus sorprendentemente exitosos resultados de taquilla de esta semana fueron obra de grupos conservadores clandestinos."

Embed

Jeff Bezos, Amazon Prime y los Trump

Volvamos a Caroline Graham:

"Jeff Bezos apostó fuerte por el potencial estelar de Melania, y la Primera Dama recibió, según se informa, US$ 28 millones de los US$ 40 millones que Amazon invirtió en el proyecto. El estudio gastó otros US$ 35 millones en marketing. La apuesta funcionó. 'Melania' tuvo un extraordinario poder de atracción entre las mujeres mayores de 55 años y agotó todas las entradas en Florida (Tampa, Orlando y West Palm Beach), Texas (los cines de Dallas y Houston informaron que la gente la aplaudió y la ovacionó de pie), Phoenix, Arizona, y Atlanta, Georgia.

Ahora, el Daily Mail puede revelar que el éxito de 'Melania' significa que Amazon emitirá un documental de 3 partes que profundiza "en profundidad" en la vida de la Primera Dama, "más temprano que tarde", mientras que ya se han puesto en marcha documentales centrados en otros miembros de la familia Trump. Brett Ratner, productor ejecutivo de 'Melania' ya está trabajando en la película definitiva entre bastidores sobre el propio Presidente. 'Hollywood siempre ha vivido en una burbuja liberal', me dijo anoche mi fuente de Amazon. 'Creen que todos piensan como ellos en Los Ángeles. Pero Donald Trump no fue elegido por casualidad. Hay vastas áreas de Estados Unidos que mantienen valores conservadores y existe un público para películas sobre temas que los conservadores, en particular las mujeres, aprecian'. (...)

"Hubo innumerables historias en los medios liberales sobre cómo Ratner, un hombre cuyas películas, como 'Rush Hour', generaron más de US$ 9.300 millones a nivel mundial, fue "cancelado" en 2017. En aquel entonces, en el auge del movimiento #MeToo, el LA Times publicó un artículo en el que 6 mujeres acusaron a Ratner de conducta sexual inapropiada. Ratner negó vehemente y categóricamente las acusaciones y nunca se presentaron cargos criminales contra él. Cuando la semana pasada apareció una imagen de él en los Archivos Epstein, publicados recientemente, sentado en un sofá junto a una rubia junto a Epstein y otra mujer, Ratner volvió a encontrarse en el centro de titulares negativos abrasadores. El lunes se defendió en el programa de YouTube de Piers Morgan, 'Piers Morgan Uncensored', alegando que su entonces prometida (la mujer sentada a su lado) lo había invitado a conocer a Epstein. Añadió que nunca había visto al pedófilo convicto antes ni después de ese encuentro. Ahora los amigos de Ratner dicen que se siente "reivindicado" por el éxito de 'Melania'. Uno me dijo: 'A Brett lo cancelaron, pero nunca lo acusaron de nada; nunca tuvo su oportunidad en la corte. Cuando el asesor principal de la primera dama, Marc Beckman, le propuso dirigir el documental sobre Melania, aprovechó la oportunidad. Se mudó a una villa en Mar-a-Lago y no dejaba de pedirle a todo el mundo que viniera. Nunca ha estado tan feliz. Tiene acceso total. Nadie puede hablar de ello todavía, pero hay otros proyectos en marcha que te dejarán boquiabierto.' El Daily Mail ha sabido que Ratner está en las etapas finales de darle los toques finales a un guión y un cronograma de rodaje para 'Rush Hour 4', una película que el presidente Trump le pidió personalmente al jefe de Paramount Pictures, David Ellison, que diera luz verde. (...)

'Melania' se estrenará en Amazon a finales de este mes, y hasta entonces se espera que siga aumentando sus cifras de audiencia. (...)".

Embed

Kimmel y Rotten Tomatoes

Para el cierre, hay que volver al monólogo en 'Jimmy Kimmel Alive':

"(...) tal vez estén olvidando que en 2019, el Comité Nacional Republicano compró un libro de Don Jr. por valor de US$ 100.000 para ponerlo en bolsas de regalo y convertirlo en un éxito de ventas del The New York Times", dijo Kimmel. (...) Sin embargo, no se proporcionó ninguna prueba, y los cines Amazon, AMC y Regal dijeron a Puck que "no experimentaron compras en bloque inusuales de entradas" durante la primera semana de la película. (...) Kimmel, sonriente, reaccionó: 'Imagínense a esos pobres ancianos: 'Buenos días, señora Greenwald. Aquí tiene sus pastillas para el corazón y aquí tiene sus pastillas para el hígado. Y, eh, aquí tiene un par de billetes para Melania'. (...)

Kimmel reconoció que "algunas personas realmente fueron a ver la película" y mostró una fotografía de las feligresas de la Megaiglesia de Dallas, del Dr. Robert Jeffress, que vestían vestidos idénticos al que usó la Primera Dama durante la segunda toma de posesión de Trump, que es un punto central de la película. A Kimmel le encantó el hecho de que el grupo de mujeres se refiriera a sí mismas como "damas de la iglesia". Kimmel citó "fuentes de la industria" que hablaron con el escritor de Substack, Tom Brueggemann, como prueba de que fuerzas invisibles impulsaron las ventas de entradas de la película Melania. (...) Kimmel (...) señaló cómo la película de Amazon-MGM sólo había conseguido una calificación positiva del 5% en Rotten Tomatoes después de haber costado US$ 75 millones producirla. "Para ponerlo en perspectiva, eso es un 1% más bajo que 'Gigli', comentó Kimmel, un guiño a la película de Ben Affleck ampliamente ridiculizada. Luego agregó que la "puntuación de audiencia" de la película fue un astronómico 99%, bromeando que el resultado fue "un 1% más alto que 'El Padrino'. Y estoy seguro de que Donald J. Corleone no tuvo nada que ver con eso", dijo Kimmel. (...) el presentador no pudo resistirse a lanzar un último ataque contra la Administración y Jeff Bezos, a quien Kimmel señaló como propietario de Amazon, 'pagó por esa basura. Acaba de despedir a cientos de periodistas del The Washington Post. Supongo que gastó todo el presupuesto en Melania", bromeó Kimmel. (...)".

-----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Se pudrió todo: La China Suárez acorralada por una denuncia que estalló en redes

El anuncio que hace temblar a Luciano Castro y aviva la polémica

Fátima Flórez paga caro su cercanía con Javier Milei y Mar del Plata le suelta la mano

Benito Fernández lapidó a Luis Caputo tras su ataque a la industria textil