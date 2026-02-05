Roma cruzó una línea simbólica. Desde esta semana, quienes quieran acercarse al área central de la Fontana di Trevi deben pagar, una decisión que cambió de golpe la experiencia frente a uno de los íconos más reconocibles de la ciudad y encendió una ola de reacciones en redes sociales.
UN ÍCONO EN DEBATE
Explota la Fontana di Trevi en X: la famosa fuente de Roma ahora cobra entrada y desata polémica
Roma comenzó a cobrar para acceder al área central de la Fontana di Trevi. La medida reavivó el debate cultural y desató críticas en redes sociales.
En pocas horas, imágenes del nuevo vallado, los accesos controlados y el pago para lanzar la tradicional moneda comenzaron a circular en X, Instagram y TikTok. Mientras algunos celebraron un mayor orden frente a la histórica saturación turística, otros cuestionaron el cobro como un quiebre cultural: una fuente pública, abierta y ritualizada durante siglos, convertida ahora en un espacio con ticket.
La tensión no es casual. La Fontana di Trevi no es solo una postal turística: marca el punto final del acueducto romano Aqua Virgo, en funcionamiento desde hace más de dos mil años, y fue concebida en el siglo XVIII como una gran escenografía barroca integrada al Palazzo Poli. Remodelada y resignificada a lo largo de los siglos, la fuente se convirtió en un símbolo popular y ritual de Roma, un espacio abierto donde lo histórico y lo cotidiano siempre convivieron sin barreras. Por eso, cualquier cambio en su acceso toca una fibra sensible de la identidad urbana de la ciudad.
Acceso pago, horarios y exenciones: qué cambia en la Fontana di Trevi
El nuevo esquema establece que el acceso pago rige todos los días entre las 9 y las 22 horas (con último ingreso a las 21). El ticket cuesta 2 euros y permite situarse en el área más cercana a la fuente, observar de cerca sus relieves y lanzar la tradicional moneda de la suerte. Fuera de ese horario, el ingreso queda restringido y solo es posible contemplar el monumento desde la distancia.
La entrada no es nominativa ni requiere reserva previa para un día específico. Puede comprarse en el lugar (únicamente con tarjeta) o de forma online en el sitio oficial del municipio. Están exentos del pago los residentes en Roma, las personas con discapacidad y su acompañante, los niños menores de cinco años y quienes cuenten con la tarjeta MIC, que da acceso a los museos cívicos de la ciudad.
Según las autoridades, la medida busca reducir las aglomeraciones y mejorar la conservación del monumento, uno de los más visitados de Italia. En el primer día de implementación, el impacto fue visible: menos gente en la cuenca, recorridos largos delimitados por vallas y personal municipal controlando el flujo. Para algunos turistas, el cambio mejoró la experiencia; para otros, alteró el sentido mismo de un ritual urbano que siempre fue libre y espontáneo.
Un espacio público en discusión
La polémica no gira solo en torno al precio del ticket, sino al lugar que ocupa la Fontana di Trevi en la vida urbana de Roma. No se trata de un museo cerrado ni de un recinto con control histórico de accesos, sino de un espacio público al aire libre, integrado al tejido cotidiano de la ciudad y a sus rituales colectivos. Justamente ahí aparece la tensión: regular el ingreso implica redefinir qué se considera patrimonio compartido y qué pasa a ser una experiencia gestionada.
A diferencia de otros enclaves como el Vaticano o los grandes museos estatales, la fuente siempre funcionó como una escena abierta, atravesada por locales y turistas por igual, sin mediaciones. El nuevo esquema plantea una pregunta de fondo que excede a Roma: ¿hasta dónde puede avanzarse en la regulación de los íconos urbanos sin alterar su sentido simbólico? ¿Ordenar el turismo justifica convertir un gesto cultural espontáneo en una experiencia con ticket?
Ese debate encontró en las redes sociales su caja de resonancia inmediata. Entre críticas, defensas y comparaciones con otras ciudades europeas, la Fontana di Trevi dejó de ser solo una postal romántica para convertirse en un caso testigo de cómo las grandes capitales intentan equilibrar conservación, masividad y espacio público en pleno siglo XXI.
