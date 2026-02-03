Carnaval sin multitudes: las escapadas más tranquilas para hacer sin demasiada gente

Trekking por el Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba): Una experiencia para descubrir la fauna y flora de uno de los principales espacios naturales de la provincia de Córdoba.

Excursión a la Laguna Brava (La Rioja): ideal para descubrir los fascinantes paisajes altoandinos y una sorprendente combinación de desiertos rojizos, lagunas saladas y gran variedad de fauna endémica.

Excursión al Cañón del Atuel y San Rafael (Mendoza): En este tour se atraviesa el Valle de Uco, se visita la ciudad de San Rafael y el embalse de Valle Grande, donde se puede realizar un descenso en gomones por el río o un paseo en catamarán por el Lago del Dique Valle Grande, finalizando en el cañón para descubrir sus curiosas formaciones rocosas.

Paseo en barco al atardecer por el Río de la Plata (Buenos Aires): la navegación a bordo de un crucero con barra libre de tragos combina cultura urbana y serenidad en un entorno más relajado que los circuitos más multitudinarios de la ciudad.

Excursión a Yuco, cascada Chachín y Hua Hum (Neuquén): una caminata por cascadas y circuitos lacustres en torno al lago Lácar que permiten disfrutar del aire libre y las vistas panorámicas de estos paisajes soberbios sin grandes concentraciones de gente.

Estas experiencias, que forman parte del extenso catálogo de actividades de Civitatis en Argentina y el mundo, están pensadas para quienes desean transformar sus feriados en vivencias enriquecedoras, conscientes y alejadas del bullicio habitual de las fechas festivas.

Además, estas excursiones no solo contribuyen a una mejor experiencia para el viajero, sino que también fomentan un reparto más equilibrado del turismo, beneficiando a destinos menos saturados y apoyando a comunidades locales.

