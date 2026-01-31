La tensión entre el Gobierno Nacional y los medios de comunicación alcanzó un nuevo pico de intensidad. El presidente Javier Milei enfureció con la revelación de su contrato con Hayden Davis, el hacedor de la presunta estafa de la criptomoneda $Libra, y lanzó mensajes que sugieren una amenaza con el cierre del diario Clarín.
Entre Telecom y Techint, Javier Milei y Grupo Clarín chocan antes del Carnaval
Por $Libra, Javier Milei acusó a Clarín y habló de ausencia de pauta y su "ejército" insultó al NYT para ocultar noticias del escándalo.
Este nuevo embate ocurre en un contexto de alta sensibilidad internacional, coincidiendo con las críticas de los militantes digitales del oficialismo hacia el New York Times, luego de que el medio estadounidense revelara negociaciones entre Milei y Donald Trump para recibir deportados en Argentina. El icónico medio fue tildado de "conchudo" por los soldados de la batalla cultural.
El documento secreto entre Milei y Hayden Davis
Clarín publicó el contrato firmado por el presidente el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada con el empresario Hayden Davis. El acuerdo, redactado en español —pese al limitado manejo del idioma por parte de Davis—, tenía como objetivo oficial “brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial” en Argentina.
Pero, la cronología de los hechos complica la narrativa oficial:
- 30 de enero de 2025: Reunión en Casa Rosada entre Milei, Davis y los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
- Transferencias sospechosas: Ese mismo día, dos billeteras cripto de Davis (HDS2 y HDS3) transfirieron 1.014.000 USDC a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años que actuó como intermediario. Los fondos terminaron en la billetera CPE22, señalada como una presunta "cueva cripto" por el fiscal Eduardo Taiano.
- 14 de febrero: Lanzamiento del token $LIBRA. Tras un tuit de apoyo de Milei, la moneda saltó de 0,3 a 5 dólares para luego desplomarse, afectando a miles de inversores.
El periodista Hugo Alconada Mon informó en el diario La Nación sobre la existencia de un convenio previo que vinculaba directamente a Hayden Davis con la estructura del Estado argentino. Según Alconada, Davis tenía firmado un convenio para desempeñarse como asesor oficial del Estado argentino en áreas de vanguardia tecnológica: “blockchain, inteligencia artificial (IA) y criptomonedas”.
- Fecha de suscripción: Este entendimiento habría sido suscripto en noviembre de 2024, meses antes del polémico lanzamiento del token $Libra.
- El esquema de tres fases: El periodista detalló que el acuerdo contemplaba una hoja de ruta dividida en una etapa piloto, una etapa de ejecución.
- El lanzamiento de la denominada 'Currency (moneda) de Libertad'.
- Representación estatal: En dicha oportunidad, el acuerdo habría sido firmado por Sergio Morales, quien en ese momento se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), actuando en representación del Estado.
Esta información fue fundamental para que la Comisión Investigadora del Congreso pudiera rastrear luego los pagos y las transferencias de dinero cripto (USDC) que coincidían con las fechas y montos estipulados en ese borrador.
La amenaza a Clarín tras el ropaje de broma
Tras la publicación de los documentos, Milei utilizó su cuenta de X para atacar al diario. Citó un posteo irónico sobre el cierre de Clarín con la palabra "Masterclass". Aunque la explicación posterior sugería un chiste sobre el cierre de la edición diaria antes de imprimir, el gesto fue interpretado como una amenaza a la libertad de expresión, considerando que el mandatario mantiene un tuit fijado hace 11 meses calificando al medio como la “gran estafa argentina”.
Además, el presidente retuiteó ataques que vinculaban la línea editorial con la pauta oficial: “Clarín sin pauta miente”, reforzando la hostilidad hacia el matutino.
La conexión internacional $Libra - KIP Protocol
La investigación de la Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso $LIBRA detectó otra billetera (CivUA) que recibió pagos por 300 mil y 250 mil dólares cripto, coincidiendo con un esquema de pagos estipulado en convenios previos de noviembre de 2024, firmados por Sergio Morales en representación de la CNV.
En la trama también aparece la firma KIP Protocol, de Julian Peh. Si bien la empresa intentó desvincular a Milei mediante comunicados que, según Peh, fueron redactados y enviados por el lobbista Novelli desde Dallas, la Justicia mantiene el foco sobre ellos. Durante un space de X el 14 de febrero, Peh evitó identificar al creador del token amparándose en un "acuerdo de confidencialidad".
Cruces con el New York Times y silencio oficial
El enojo presidencial con la prensa local se suma al conflicto con el New York Times. El diario neoyorquino informó sobre gestiones para que Argentina reciba deportados de USA, mencionando al canciller Pablo Quirno como protagonista. Mientras Quirno mantiene silencio, Milei se limitó a replicar desmentidas de usuarios afines, mientras que referentes como Agustín Romo atacaron verbalmente al medio extranjero.
A raíz de la aparición del contrato físico con la firma de Milei, los legisladores de la comisión investigadora evalúan iniciar una segunda etapa de la investigación, a pesar de lo que describen como la "parsimonia procesal" del fiscal Taiano.
Documento que Clarín reveló
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025
Al Señor Presidente
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI
SEÑOR PRESIDENTE:
Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.
Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.
Documento de Propuesta de Asesoramiento
Propuesta General
Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:
Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.
Servicios ofrecidos
El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:
Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.
Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.
Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.
Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.
Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.
Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.
Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.
Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.
Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.
Atentamente,
Hayden Mark Davis
Co-fundador Kelsier
Javier Gerardo Milei
Presidente de la Nación Argentina
