FUTURO
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Las escuelas de Argentina se modernizan y agregan una nueva materia obligatoria que lleva a la educación hacia el futuro.
Nuevos trabajos y profesiones se presentan año a año con la evolución de la tecnología y puestos que requieren de profesionales. Inteligencia artificial, marketing, programación, robótica y todo lo que tiene que ver con ese tema genera grandes demandas y por eso la educación en Argentina no debe quedarse atrás.
Nueva materia obligatoria en escuelas de Argentina
Si bien este es un tema que lleva rondando varios años, parece ser que en 2026 finalmente se pondrá en marcha la obligatoriedad de las materias relacionadas a la programación y robótica en la educación argentina. Las mismas preparan a los adolescentes para convertirse en futuros profesionales del tema ya que es un campo muy demandado no solo ahora sino para el futuro.
Los trabajos modernos que requieren de análisis de datos, programación, robótica y todo lo referido a las nuevas tecnologías deben tener una base en la educación secundaria. Por esa razón se prevé que poco a poco se empiecen a incluir dichos contenidos en las aulas del país.
Estas materias tendrán desarrollo de habilidades digitales, pensamiento lógico, uso de nuevas tecnologías y más. Esto, combinado con materias clásicas llevan a que los adolescentes puedan decidir su futuro de una manera más clara y con opciones para todos los gustos.
La nueva materia será parte del plan de estudios oficial de todo el país, estará orientada al desarrollo de las habilidades digitales y se aplicará en todos los niveles según corresponda.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto
Hiper Libertad en alerta: Ajuste en esta provincia, rumores y miedo a despidos
Alerta por un shampoo para niños que la Anmat prohibió en todo el país
Chubut: el fuego se orienta ahora hacia Esquel, los pinares se queman de manera explosiva