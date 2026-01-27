La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

image Nueva materia para las escuelas argentinas.

Nueva materia obligatoria en escuelas de Argentina

Si bien este es un tema que lleva rondando varios años, parece ser que en 2026 finalmente se pondrá en marcha la obligatoriedad de las materias relacionadas a la programación y robótica en la educación argentina. Las mismas preparan a los adolescentes para convertirse en futuros profesionales del tema ya que es un campo muy demandado no solo ahora sino para el futuro.