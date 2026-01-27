Fátima Florez, Milei y una visita que vuelve a encender las versiones de romance

Fátima Florez ecordó con pesar su romance con el Presidente

Es preciso recordar que en diciembre del 2025 Fátima Florez habló sobre su vínculo con el presidente Javier Milei durante su visita al programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece.

Si bien dejó en evidencia que no le interesa brindar demasiados detalles al respecto bajo el uso del humor trató de esquivar el tema aunque reconoció que ponerse en pareja con el líder libertario costó por su "perfil bajo" en medio de la campaña electoral.

Asimismo, aclaró que se trató de "una relación súper normal" a pesar de la repercusión que generaba en los medios de comunicación. "Era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba", lamentó posteriormente.

De todos modos, aprovechó para dejar en claro que a pesar del amorío jamás dejó de hacer lo que le gusta: "Yo seguí muy tranquila con mi trabajo, con mis ensayos, con mis temporadas. No cambié en absoluto nada de mi vida".

