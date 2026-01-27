En la tarde del lunes (26/01) Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo “Fátima Universal” en Mar del Plata en la noche del martes. La función debió adelantarse unas horas para adaptarse a la agenda presidencial y se enmarca dentro del denominado “Tour Gratitud” que el mandatario nacional realiza por la Costa Atlántica.
COQUETEO PRESIDENCIAL
Fátima Florez, Milei y una visita que vuelve a encender las versiones de romance
Con elogios y complicidad, Fátima Florez habló del Presidente y desde Mar del Plata dejó lugar a la especulación sobre una posible reconciliación.
Según se reveló en A la Tarde, el economista no solo estará presente entre el público, sino que también se subirá al escenario. El tema elegido para compartir con la artista será “El Rock del Gato”, de Ratones Paranoicos, una decisión tomada desde el entorno presidencial. Sin embargo, desde ese mismo círculo descartaron cualquier gesto romántico durante la función.
Consultada sobre una posible reconciliación, la destacada imitadora respondió con naturalidad y sin esquivar el tema. “Son unos ansiosos, son terribles”, lanzó con humor, y agregó: “No pensé que se iba a armar tanto revuelo, pero entiendo que es un acontecimiento importante que vaya a una obra teatral y se junta con que es de una exnovia”.
Finalmente, la artista definió el presente de la relación y dejó un mensaje claro. “Yo creo en los vínculos sanos y de amistad después de estar en pareja”, sostuvo. Aunque aclaró que hoy está enfocada en su carrera, remarcó la cercanía que los une: “Somos muy parecidos, muy laburantes y nos gusta mucho la música, por eso se mantiene una amistad”.
Fátima Florez ecordó con pesar su romance con el Presidente
Es preciso recordar que en diciembre del 2025 Fátima Florez habló sobre su vínculo con el presidente Javier Milei durante su visita al programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece.
Si bien dejó en evidencia que no le interesa brindar demasiados detalles al respecto bajo el uso del humor trató de esquivar el tema aunque reconoció que ponerse en pareja con el líder libertario costó por su "perfil bajo" en medio de la campaña electoral.
Asimismo, aclaró que se trató de "una relación súper normal" a pesar de la repercusión que generaba en los medios de comunicación. "Era muy fácil opinar y todo el mundo opinaba", lamentó posteriormente.
De todos modos, aprovechó para dejar en claro que a pesar del amorío jamás dejó de hacer lo que le gusta: "Yo seguí muy tranquila con mi trabajo, con mis ensayos, con mis temporadas. No cambié en absoluto nada de mi vida".
