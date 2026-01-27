La redefinición del kilo: el reemplazo por el kilogramo pero ¿cuánto pesa?

-Masa: cantidad de materia de un objeto. Se mide en kilogramos (kg).

-Peso: fuerza con la que la gravedad atrae esa masa. Se mide en newtons (N).

Un kilo siempre tiene la misma masa, pero no siempre el mismo peso.

En la Tierra decimos “un kilo pesa un kilo”, pero en realidad queremos decir que tiene una masa de un kilogramo.

La gravedad lo cambia todo

El peso depende directamente de la gravedad del lugar donde te encuentres. Por ejemplo:

-En la Tierra, un objeto de 1 kg pesa aproximadamente 9,8 newtons.

-En la Luna, ese mismo kilo pesa solo 1,6 newtons.

-En Marte, unos 3,7 newtons.

Un kilo no pesa lo mismo en todos los lugares del universo, aunque su masa sea idéntica.

Un kilo en la cima de una montaña no pesa igual que al nivel del mar

Incluso en la Tierra, la gravedad no es completamente uniforme.

-A mayor altitud, la distancia al centro de la Tierra aumenta.

-La gravedad disminuye ligeramente.

-El peso de un kilo es un poco menor en una montaña que en la playa.

La diferencia es mínima, imperceptible en la vida cotidiana, pero medible con instrumentos de alta precisión.

La rotación de la Tierra también influye

La Tierra gira sobre sí misma, y esa rotación genera una fuerza centrífuga que reduce ligeramente la gravedad efectiva.

-En el ecuador, un kilo pesa un poco menos.

-En los polos, pesa un poco más.

De nuevo, hablamos de diferencias minúsculas, pero reales desde el punto de vista físico.

Cuando la relatividad entra en juego

Aquí la ciencia se vuelve aún más fascinante.

Según la relatividad especial de Albert Einstein, la masa de un objeto aumenta con la velocidad. Si pudieras acelerar un objeto de 1 kg hasta una velocidad cercana a la de la luz:

-Su masa relativista aumentaría.

-En cierto sentido, “pesaría más” desde el punto de vista energético.

En la práctica cotidiana esto no ocurre, pero en aceleradores de partículas es un fenómeno real y medible.

¿Y qué pasa con la definición oficial del kilogramo?

Durante más de un siglo, el kilogramo estuvo definido por un cilindro de platino-iridio guardado en París. El problema:

-Ese objeto ganaba o perdía átomos con el tiempo.

-Su masa cambiaba imperceptiblemente.

Desde 2019, el kilogramo se define mediante una constante fundamental de la naturaleza: la constante de Planck.

Esto significa que hoy el kilo es más estable que nunca… pero también confirma que nuestra idea de “un kilo exacto” ha evolucionado.

Adiós al Gran Kilo

El kilo original, establecido en 1889, es un molde en forma de cilindro, del tamaño de un huevo, compuesto por un 90% de platino y un 10% de iridio, del que se hicieron seis copias repartidas por todo el mundo.

En tanto que objeto físico, puede fluctuar, lo que supone un problema para la precisión con la que se trabaja en el ámbito científico.

Este prototipo internacional se guarda en Sèvres, cerca de París, protegido por tres campanas de cristal en una caja fuerte.

La fascinante historia de cómo Francia creó el sistema métrico decimal y está por redefinir el peso de un kilogramo

Para abrir la caja se necesitan tres llaves, que están en manos de solo tres personas que deben estar presentes simultáneamente.

En la reunión el Comité Internacional de Pesos y Medidas revisó también otras unidades básicas como el amperio (unidad de corriente eléctrica), el mol (unidad de la cantidad de la materia) y el kelvin (una unidad de temperatura). Los cambios entraron en vigor oficialmente el 20 de mayo de 2019.

