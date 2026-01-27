WhatsApp es una aplicación muy utilizada y que cambia constantemente para que los usuarios tengan la mejor experiencia posible. Desde Meta confirmaron una nueva manera de utilizar la app que dejó a todos muy sorprendidos ya que es algo completamente novedoso y que va a generar polémica.
WhatsApp ahora será pago: qué va a pasar con la aplicación más usada
WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, confirmó nuevos cambios en la app y dejo a todos muy sorprendidos.
Meta realiza cambios constantemente en WhatsApp y los usuarios tienen hoy en día una app que sirve para mucho más que enviar mensajes escritos. Sin embargo desde la empresa están pensando en añadir un servicio que sin duda va a causar controversia.
WhatsApp quiere empezar a cobrar
Lo que sucede es que desde el 2025 la aplicación comenzó a mostrar anuncios en la sección Estados y Canales. Muchos se sorprendieron ya que era una novedad que no creían posible en la app de mensajería. Sin embargo hoy en día todas las aplicaciones tienen estas publicidades.
Desde los medios WABetaInfo y Android Authority comentaron que WhatsApp busca lanzar su versión de pago para que el usuario evite los anuncios. Es una modalidad que también se utiliza en X (ex Twitter). Sin embargo muy pocas personas quisieran pagar por un servicio que siempre fue gratuito.
Por el momento WhatsApp no hizo ningún anuncio pero en la versión beta de la aplicación se pueden ver estos cambios. Lo que más sorprendió es que si se abona una tarifa mensual no hay ningún tipo de beneficio extra sino simplemente la ausencia de las publicidades.
